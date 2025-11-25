Las palabras de Amorim sobre la posible salida de Zirkzee y Mainoo del Manchester United en el mercado invernal

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, abordó los rumores sobre la posible salida en enero del centrocampista Kobbie Mainoo y del delantero Joshua Zirkzee.

"El club es lo primero. Nuestra prioridad siempre es el equipo y el club. Después de eso, todo es posible", afirmó el portugués en rueda de prensa previa a la derrota de los Diablos Rojos ante el Everton, por 1-0 en Old Trafford por la Premier League.

Zirkzee ha disputado cinco partidos esta temporada sin marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia, mientras que Mainoo ha contribuido con una asistencia en ocho partidos.

Joshua Zirkzee, Manchester United - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

La decisión de Amorim aparecería en un momento absolutamente complejo para el club, que intenta salir airoso de un larguísimo proceso de reconstrucción que exige analizar cada pieza al detalle. El entrenador entiende que algunos futbolistas podrían dejar el equipo si así lo requiere la planificación, especialmente ahora que varios clubes europeos han puesto la mirada sobre jóvenes talentos con gran proyección.

En el caso de Kobbie Mainoo, el centrocampista de 19 años es muy seguido de cerca por el Napoli. Es que su técnico, Antonio Conte, se ve obligado a modificar su esquema tras las lesiones de Anguissa, De Bruyne y Gilmour, y ya reconoció que necesita reforzar su mediocampo

Mainoo, Manchester United | James Gill - Danehouse/GettyImages

Por su parte, Joshua Zirkzee se encuentra en una situación bastante similar. El delantero holandés es seguido de cerca por la Roma, que busca reforzar su ataque ante la falta de contundencia en sus delanteros actuales.

En consecuencia, el técnico insiste en entender que la estabilidad financiera, económica y deportiva del club está por encima de cualquier nombre propio. De ser así, parece dificil imaginar que tanto Kobbie Mainoo como Joshua Zirkzee sigan en Old Trafford, si llegan ofertas convincentes, por lo que será un enero absolutamente determinante para la historia inmediata del gigante inglés.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE