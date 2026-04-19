Las palabras de Diego Simeone tras perder la final de la Copa del Rey: “El equipo necesita ganar”

El Atlético de Madrid cayó ante la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. El duelo terminó empatado a dos en el tiempo regular y la igualdad continuó en el tiempo extra, por lo que el partido se tuvo que definir en la tanda de penaltis. Tras los fallos de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, losTxuri urdin se impusieron por 4-3 en los tiros desde los once pasos y se coronaron campeones.

En conferencia de prensa, Diego Pablo 'Cholo' Simeone habló sobre el primer gran fracaso del Atlético esta temporada. El técnico argentino, visiblemente afectado, felicitó a la Real Sociedad por el triunfo y tuvo palabras de aliento para sus jugadores.

Competimos bien, los jugadores dieron todo lo que tenían. Desgraciadamente, los penaltis fueron para ellos. Los felicitamos. No hay mucho más (...) No hay mucho que decir. Estar cerca de ellos, porque saben que hicieron un esfuerzo enorme, con un segundo tiempo y una prórroga muy buenos Simeone

FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD | THOMAS COEX/GettyImages

El Atlético de Madrid se medirá ante el Arsenal en la semifinal de la UEFA Champions League el miércoles 29 de abril. Al ser cuestionado sobre este duelo, el 'Cholo' prefirió no hablar al respecto y se siguió enfocando en el resultado de la final de la Copa del Rey.

No pienso en el Arsenal, me duele mucho esto (perder la Copa del Rey). Necesitábamos ganar y no pudimos. Competimos todos y eso me da tranquilidad Simeone

📡🎥 𝗔𝗧𝗠 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛



🎙 Escuchamos las palabras de Simeone tras la final de la Copa del Rey.



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Momentos antes, en la flash interview de LaLiga, Simeone mandó un mensaje a la afición rojiblanca y aceptó el fracaso tras perder ante la Real Sociedad.

Difícil dar mensajes, porque lo que necesita el equipo es ganar. Lo que queda es trabajar todos los días Simeone

Los Colchoneros regresarán a la actividad el próximo miércoles 22 de abril y se medirán ante el Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero.