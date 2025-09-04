Las peores derrotas en la historia de la selección mexicana

La selección mexicana de fútbol es una de las mejores en su zona, Concacaf. Sin embargo, también ha sufrido de derrotas sumamente humillantes y de resultados que han puesto en tela de juicio su lugar como equipo internacionalmente.

Por ello, repasamos los peores descalabros del conjunto azteca en este listado.

10. EE.UU. 3-0 México (2023)

Christian Pulisic anotó contra México | Kyle Terada-Imagn Images

Sin duda, una de las peores derrotas en la historia de estos enfrentamientos fue la del pasado jueves, cuando Estados Unidos venció por goleada de 3-0 con doblete de Christian Pulisic y uno de Ricardo Pepi.



De esta forma, dejaron eliminado al combinado azteca de la Nations League, donde ahora el Tri enfrentará en el juego por el tercer lugar ante Panamá.

9. EE.UU. 4-0 México (1995)

Una de las peores humillaciones que ha sufrido el Tricolor a manos de Estados Unidos fue en la US Cup de 1995.



En aquella ocasión, con goles de Wegerle, Dooley, Harkes y Reyna, dejaron exhibidos al combinado nacional.

8. México 1-2 EE.UU. (2007)

Landon Donovan anotó para Estados Unidos | Jerry Lai-Imagn Images

En la final de la Copa Oro del 2007 se enfrentaron México y Estados Unidos. El mediocampista Andrés Guardado puso arriba al Tri en el marcador al minuto 43' lo que parecía que los encaminaban al triunfo del título.



No obstante, en la parte complementaria apareció Landon Donovan (62') y sólo diez minutos después, cayó el gol de la voltereta vía Feilhaber, convirtiéndose en una anotación que desmotivó a la selección nacional.

7. Copa Oro 1995

Otro de los descalabros que más hondo caló en la selección mexicana ante Estados Unidos fue en la Copa Oro de la edición 1995.



En aquella ocasión se enfrentaron en los cuartos de final en la cancha del Estadio Parque Artigas de Uruguay,



Luego de no hacerse daño en el tiempo regular, todo se definió desde el punto de castigo, donde Carlos Hermosillo y Alberto Coyote erraron sus disparos para quedar eliminados.

6. México 0-2 EE.UU (2002)

Landon Donovan contra México | Rick Osentoski-Imagn Images

En la Copa del Mundo de Corea Japón 2002, ambos selectivos se enfrentaron en los octavos de final de la competición.



Desde el minuto 8' el combinado de las barras y las estrellas se fue arriba en el marcador con gol de Brian McBride.



Para la parte complementaria, Landon Donovan anotó el tanto que terminó por liquidar a la selección azteca, en una de las derrotas más dolorosas en la historia.

5. Alemania 6-0 México (1978)

En el Mundial de Argentina 1978, en la fase de grupos México se midió ante Alemania en el segundo partido del Grupo 2.Los Teutones no tuvieron inconveniente y vencieron por goleada de 6-0 a México.

4. Suecia 3-0 México (2018)

Guillermo Ochoa era el arquero del seleccionado mexicano | Witters Sport-Imagn Images

En el Mundial de Rusia 2018, en el último partido de la fase de grupos se enfrentaron México y Suecia.



El equipo europeo no tuvo inconvenientes y superó por goleada de 3-0 al combinado azteca, quien sumaba 40 años sin recibir 3 goles en mundiales.

3. México 5-1 Haití (2008)

Luego de ir sumando malas actuaciones en los partidos previos, ahora México enfrentaba a su similar de Haití, con la intención de anotar 6 goles para acceder a los Juegos Olímpicos:



Todo parecía tarea sencilla, sin embargo, las fallas fueron ridículas y se quedaron en el camino al conseguir sólo 5 dianas. El entrenador Hugo Sánchez fue destituido de su cargo.

2. México 1-2 Costa Rica (2001)

El 16 de junio del 2001 se vivió el 'Aztecazo' que será imposible de olvidar. En partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Corea Japón, México y Costa Rica se enfrentaron.



Abundis puso el gol tempranero al minuto 7', mientras que Fonseca empató al 72'. Sin embargo, Hernán Medford silenció el Azteca con su gol al minuto 86'.

1. Chile 7-0 México (2016)

Sin duda, la peor derrota en toda la historia de la selección mexicana fue ante Chile.Fue en la Copa América del 2016, cuando se vieron las caras en los cuartos de final en la cancha del Levi' s Stadium. Con 4 goles de Eduardo Vargas, dos de Edson Puch y uno de Alexis Sánchez, propinaron la peor humillación a México.