Las peores goleadas de Estados Unidos sobre México

Este sábado en el State Farm Stadium, de Glendale, Arizona, parecía que Estados Unidos estaba a nada de aplicar el famoso ‘2-0’ sobre México, sin embargo, la historia resultó peor, ya que goleó 3-0 de la mano de Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman, todo esto tras unos groseros errores del arquero Raúl Rangel y Diego Campillo.



La mala noticia para la afición mexicana es que el proceso de Rafael Márquez no ha arrancado de la mejor forma, pues luego de tres encuentros no ha podido conocer la victoria al acumular dos empates ante Colombia y Perú, así como el doloroso traspié ante Las Barras y Las Estrelllas, rival contra el que está prohibido perder sea cual sea el momento.



Después de este tropiezo es inevitable pensar en las otras goleadas que el Team USA le ha aplicado al Tricolor a lo largo de los años.

Estados Unidos golea 3-0 a México en un juego que dominó de principio a fin.🇺🇸⚽️🔥 pic.twitter.com/3bZWmcGK7s — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 4, 2026

1. Estados Unidos 4-2 México

Hace casi cien años en la Clasificación al Mundia de Italia 1934, los norteamericanos salieron vencedores en la ciudad de Roma, en lo que sería el primer enfrentamiento entre los dos grandes de la CONCACAF.



Aldo ‘Buff’’ Doneli fue la figura del juego al hacer los cuatro tantos del Team USA, mientras Dionisio Mejía y Manuel Alonso marcaron por El Tricolor.

2. Estados Unidos 4-0 México

Claudio Reyna | Doug Pensinger/GettyImages

El 18 de junio de 1995 se jugó el torneo internacional amistoso de la Copa USA 1995, la cual servía como fogueo para la Copa América del mismo año, contando con la participación de cuatro países.



Los locales golearon de la mano de Roy Wegerle, Thomas Dooley, John Harkes y Claudio Reyna. Los del Tío Sam fueron campeones sobre México, Colombia y Nigeria.

3. Estados Unidos 3-0 México

Brian McBride | Al Bello/GettyImages

Una edición más de la famosa Copa USA, aunque esta vez la edición de 2000. En el Giants Stadium de Nueva Jersey, Brian McBride, Frankie Hejduk y Ante Razov marcaron los tantos. En dicho torneo, el local salió monarca ante México, Sudáfrica e Irlanda.

4. Estados Unidos 3-0 México

Christian Pulisic | Ethan Miller/USSF/GettyImages

En la Liga de Naciones CONCACAF 2022-2023, los dos se encontraron en las semifinales, con Las Barras y Las Estrellas sacando un importante resultado para meterse en la gran final, saliendo campeones al doblegar 2-0 a Canadá. Christian Pulisic hizo un doblete y Ricardo Pepi aportó la otra diana para superar al Tricolor.