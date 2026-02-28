Las posibles alineaciones de Arsenal y Chelsea para el partido por Premier League

Arsenal y Chelsea cerrarán la actividad de la fecha 28 de la Premier League en el Emirates, donde ambos apuntarán a conseguir tres puntos de oro.

Los Gunners están punteros de la liga y se ilusionan con el campeonato, mientras que los Blues intentarán ganar fuera de casa para presionar al Manchester United en la lucha por entrar en la UEFA Champions League.

La posible alineación del Arsenal

Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

POR: David Raya – Su presencia garantiza seguridad para el equipo de Mikel Arteta y para la selección de España, que lo tiene como una de las claves para ilusionarse con el Mundial 2026.



LI: Piero Hincapié – Está de préstamo con el Arsenal pero lo ha hecho de maravilla. Prometia un 79% de duelos ganados y tiene la polivalencia de jugar como central o irse a la banda, algo que seguro hará en ese encuentro.



DFC: Gabriel Magalhaes – Es un defensor central poderoso y comandantes, destacado por su presencia física imponente, dominio en duelos aéreos y capacidad para leer el juego. Además, tiene buena salida de balón, compostura para construir desde atrás y contribuye ofensivamente con cabezazos.

DFC: William Saliba – El central francés, uno de los mejores defensas del mundo en su posición. Pilar fundamental del Arsenal desde 2022, destaca por su elegancia, fuerza física, lectura de juego y capacidad para salir jugando.



LD: Jurriën Timber – Este hombre volvió de entre las cenizas para convertirse en uno de los mejores defensores de la actualidad. Roba pelotas y su único pensamiento es ir al frente y colaborar con sus compañeros.



MC: Martín Zubimendi – Es un pivote español es uno de los grandes fichajes del Arsenal en 2025. Elegante, excelente en la distribución, gran posicionamiento y recuperación. Considerado el “sucesor natural” de Rodri en la selección española.

MC: Declan Rice – El mediocentro inglés, capitán ocasional y líder del equipo. Fichado del West Ham en 2023 por cifra récord. Box-to-box completo: recupera, distribuye, llega al área y tiene gol. Uno de los mejores del mundo en su puesto.



MC: Eberechi Eze – El francotirador. Jugando por dentro, buscará el disparo de media distancia (una de sus especialidades) ante un Chelsea que, de a ratos, se encerrará en su área.



EI: Gabriel Martinelli – Es un extremo/atacante dinámico, que se basa en velocidad, regate, movilidad inteligente y trabajo colectivo para generar peligro constante y contribuir tanto en ataque como en defensa.



ED: Bukayo Saka – Viene de anotar y la mejor noticia para la afición fue que renovó su contrato en las últimas semanas. Una jugada inteligente por parte de la directiva londinense.

DC: Viktor Gyökeres – Por último, al frente del ataque veríamos al sueco, que ha logrado perforar las redes contrarias en ocho ocasiones, pero quiere más.

Así se vería la posible alineación del Arsenal (4-2-3-1):

Portero: David Raya

Defensas: Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze

Delanteros: Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Víktor Gyökeres

La posible alineación del Chelsea

Chelsea Training Session and Press Conference | Darren Walsh/GettyImages

POR: Robert Sánchez – Titular indiscutible bajo los palos. El guardameta español lleva diez vallas invictas en sus presentaciones de la Premier League en esta temporada con el conjunto blue.

LD: Reece James – El capitán vuelve a ocupar el sector derecho de la defensa luego de perderse los encuentros ante los Wolves y el Leeds debido a un traumatismo del que ya se encuentra plenamente recuperado.

DFC: Tosin Adarabioyo – Destaca principalmente por su físico imponente (mide 1.96 m) y su excelente salida de balón. Se ha consolidado como un perfil técnico y sereno en la zaga.

DFC: Trevoh Chalobah - Es uno de los fijos en el once inicial. El central inglés solo se ha perdido un encuentro en esta Premier y ha marcado tres goles.

LI: Jorrel Hato – El joven lateral de 19 años proveniente de Ajax tendrá la difícil tarea de reemplazar a Marc Cucurella que está lesionado.

MC: Moisés Caicedo – El motor ecuatoriano con el que cuenta Rosenior en la mitad de la cancha volverá a estar presente. Es otro de los fijos del equipo jugando el 76% de los minutos. Ha participado en cuatro goles en la Premier: 3 anotados y 1 asistencia.



MC: Andrey Santos - Rosenior supo sacarle brillo a este mediocampista brasileño de 21 años en su etapa en Racing de Estrasburgo y le ha dado continuidad en Chelsea.



ED: Pedro Neto - Potencia, velocidad y desequilibrio. Una de las armas favoritas de Les Blues a la hora de abrir los partidos. Suma 5 goles y 3 asistencias en 26 partidos en la Premier League.



MCO: Cole Palmer - El jugador más desequilibrante que tiene el equipo azul viene creciendo luego de un arranque de temporada muy por debajo de las expectativas, y en el que ha tenido que superar varias molestias físicas.



EI: Enzo Fernández - El argentino aporta visión, pase final y llegada al gol. Comprometido cada vez en la faceta ofensiva del equipo. Tan solo se ha perdido un partido de Premier, frente al Nottingham Forest el pasado mes de octubre por una lesión.



DC: João Pedro - Con 10 tantos en 26 partidos, el futbolista brasileño es el máximo goleador del Chelsea en lo que llevamos de temproada en la Premier.

Así se vería la alineación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato

Centrocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo

Volantes ofensivos: Pedro Neto, Cole Palmer, Enzo Fernández

Delantero: João Pedro