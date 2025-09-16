Las posibles alineaciones de Bayern Múnich vs Chelsea para la jornada 1 de la Champions League

El Chelsea visita al Bayern Múnich en la primera jornada de la UEFA Champions League 2025/26, en un duelo de máxima exigencia. Los londinenses, con un once joven pero talentoso, buscarán imponer su ritmo y aprovechar la localía, mientras que el Bayern llega con un equipo sólido y experimentado, liderado por Kimmich, Kane y Gnabry. Se espera un choque intenso, táctico y lleno de ocasiones, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

A continuación repasamos las posibles alineaciones para este partido:

La posible alineación del Bayern Múnich

POR: MANUEL NEUER – El legendario guardameta alemán sigue siendo un seguro bajo palos a pesar del paso de los años. Neuer destaca por su capacidad para dominar el área, su juego con los pies y sus reflejos prodigiosos. En un partido de máxima exigencia, su liderazgo y experiencia serán determinantes para guiar a la defensa bávara.

LI: RAPHAËL GUERREIRO – El lateral portugués aporta calidad técnica y gran criterio en la salida de balón. Guerreiro es un jugador polivalente, capaz de defender con solidez y sumarse al ataque con precisión. Su capacidad para asociarse y poner centros medidos puede ser clave para generar peligro frente a la defensa del Chelsea.

DFC: DAYOT UPAMECANO – El central francés es una de las piezas más físicas del Bayern. Con velocidad, contundencia en los duelos y potencia en el juego aéreo, Upamecano es fundamental para sostener al equipo en transiciones defensivas. Su capacidad para anticiparse y cortar balones lo convierte en un muro difícil de superar.

DFC: JONATHAN TAH – El central alemán aporta jerarquía, experiencia y solidez en la zaga. Tah es un defensor que domina el juego aéreo y que transmite seguridad en cada intervención. Su presencia junto a Upamecano forma una pareja central de gran nivel para contener a los atacantes londinenses.

LD: KONRAD LAIMER – El austriaco, habitual en el centro del campo, actúa en este encuentro como lateral derecho. Laimer se caracteriza por su despliegue físico, agresividad en la marca y polivalencia táctica. Su capacidad para recorrer toda la banda y adaptarse a distintas fases del juego lo convierte en una pieza versátil en la defensa.

ED: MICHAEL OLISE – El extremo francés es uno de los grandes refuerzos del Bayern. Con velocidad, regate y un gran golpeo de balón, Olise es un jugador desequilibrante en el uno contra uno. Su capacidad para romper líneas y generar ocasiones será vital para abrir la defensa del Chelsea.

MCD: JOSHUA KIMMICH – El capitán y motor del Bayern es el encargado de dar equilibrio y claridad al centro del campo. Kimmich destaca por su inteligencia táctica, visión de juego y precisión en el pase. Su liderazgo en la medular será clave para marcar el ritmo del partido y conectar con los atacantes.

MCD: LEON GORETZKA – El mediocampista alemán aporta físico, llegada y capacidad de asociación. Goretzka es un jugador que domina las dos áreas, capaz de recuperar balones y al mismo tiempo aparecer en posiciones ofensivas para sorprender con su disparo. Su presencia junto a Kimmich asegura solidez y músculo en la medular.

MCO: SERGE GNABRY – El extremo alemán es sinónimo de velocidad, explosividad y gol. Gnabry es un atacante versátil que puede jugar a pierna cambiada y que siempre genera peligro en el área rival. Su entendimiento con Kane y Luis Díaz puede ser una de las grandes armas ofensivas del Bayern.

EI: LUIS DÍAZ – El colombiano aporta vértigo, regate y agresividad ofensiva desde la banda. Luis Díaz es un jugador que nunca se esconde, capaz de encarar y crear ocasiones de la nada. Su capacidad para asociarse con Kane y su insistencia en el ataque lo convierten en un factor diferencial.

DC: HARRY KANE – El delantero inglés es la referencia ofensiva indiscutible del Bayern. Kane combina olfato goleador, movilidad y capacidad de asociación. No solo es un finalizador nato, sino que también genera espacios para sus compañeros y baja a asociarse con criterio. Su duelo con la defensa del Chelsea será uno de los focos principales del partido.

Neuer | Alexander Hassenstein/GettyImages

Así se verá la alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1

Portero: Neuer

Defensas: Guerreiro, Upamecano, Tah, Laimer

Centrocampistas: Olise, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Luis Díaz

Delantero: Kane

La posible alineación de Chelsea

POR: ROBERT SÁNCHEZ – El guardameta español se ha ganado la confianza del cuerpo técnico por su regularidad y seguridad bajo palos. Sánchez destaca por su envergadura, reflejos y capacidad para dominar el juego aéreo, aspectos fundamentales para frenar a un Bayern que siempre genera mucho peligro ofensivo. Su papel será clave para mantener la portería a salvo en un duelo de gran exigencia.

LI: CUCURELLA – El lateral izquierdo catalán aporta intensidad, despliegue físico y mucha garra. Cucurella es un defensor que nunca da un balón por perdido y, además, tiene la capacidad de incorporarse al ataque con criterio. Su energía será determinante tanto para contener las bandas alemanas como para apoyar a los extremos en fase ofensiva.

DFC: ADARABIOYO – El central inglés se ha consolidado como una pieza importante en la zaga. Con gran juego aéreo, buena salida de balón y carácter competitivo, Adarabioyo aporta seguridad en el eje de la defensa. Frente al poderío ofensivo del Bayern, su fortaleza física será esencial para ganar duelos directos.

DFC: CHALOBAH – El canterano del Chelsea aporta solidez y conocimiento del sistema. Chalobah combina buen posicionamiento, velocidad al cruce y capacidad para anticiparse. En partidos de máxima exigencia como este, su concentración y jerarquía resultan vitales para mantener la solidez defensiva del equipo.

LD: MALO GUSTO – El lateral francés se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Chelsea. Con velocidad, potencia y gran capacidad de desborde, Malo Gusto es un recurso ofensivo constante por la banda derecha. Su tarea será doble: frenar las internadas del Bayern y proyectarse en ataque para dar amplitud al juego londinense.

MCD: ENZO FERNÁNDEZ – El campeón del mundo argentino es el cerebro del equipo. Enzo Fernández aporta claridad en la circulación, visión de juego y capacidad para romper líneas con sus pases. Su presencia en el centro del campo será esencial para controlar el ritmo del partido y conectar con los hombres de ataque.

MCD: MOISÉS CAICEDO – El ecuatoriano es el ancla del mediocampo. Con gran despliegue físico, capacidad para recuperar balones y fortaleza en los duelos, Caicedo ofrece equilibrio en el centro del campo. Su trabajo silencioso será determinante para contener al Bayern y dar libertad a sus compañeros más creativos.

EI: PEDRO NETO – El extremo portugués aporta velocidad, desborde y profundidad por la banda izquierda. Pedro Neto tiene la capacidad de desequilibrar en el uno contra uno y generar ocasiones de peligro con su verticalidad. Será un arma fundamental para romper la defensa del Bayern.

MCO: COLE PALMER – El joven talento inglés es uno de los jugadores más desequilibrantes del Chelsea. Con una zurda privilegiada, visión de juego y capacidad para marcar diferencias en los últimos metros, Palmer será el encargado de liderar la creación ofensiva y surtir de balones a los delanteros.

ED: ESTEVAO WILLIAN – La joven joya brasileña es una de las grandes promesas del fútbol mundial. Su regate, velocidad y descaro lo convierten en un futbolista imprevisible. Estevao Willian puede ser la sorpresa que incline la balanza en un partido de máxima igualdad.

DC: JOAO PEDRO – El delantero brasileño será la referencia ofensiva de los ‘blues’. Con movilidad, capacidad de asociación y olfato goleador, Joao Pedro es un atacante que no solo busca el gol, sino que también genera espacios para sus compañeros. Su entendimiento con Palmer y Estevao será vital para superar a la defensa bávara.

Cole Palmer | Harry Murphy/GettyImages

Así se vería la alineación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Cucurella, Chalobah, Adarabioyo, Malo Gusto

Centrocampistas: Pedro Neto, Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer, Estevao

Delanteros: Joao Pedro

