Las posibles alineaciones de Manchester City y Manchester United para el partido por Premier League

La Premier League está de vuelta tras el parón internacional de septiembre y una de las grandes atracciones de la cuarta jornada es el derbi de Mánchester.

La posible alineación del Manchester City

POR: James Trafford – Es un arquero en desarrollo, sólido en lo aéreo y fiable en el mano a mano, con margen de crecimiento en la salida con los pies y la regularidad. Su perfil lo proyecta como un guardameta con futuro para la selección inglesa y para equipos de primer nivel.

LD: Matheus Nunes – Adaptado al rol de lateral interior, Nunes aporta presencia física, capacidad de conducción y versatilidad. Guardiola lo ha probado en varias posiciones y este partido puede ser una nueva oportunidad para afianzarle en una función híbrida.

DFC: John Stones – Es un zaguero técnico e inteligente, que combina calidad con la pelota y solidez defensiva. Su polivalencia lo convierte en una pieza fundamental para sistemas que requieren centrales capaces de adaptarse al mediocampo.

DFC: Abdukodir Khusanov - El uzbeko es un central joven, fuerte en el juego aéreo y sólido en duelos, con salida de balón correcta y margen de crecimiento en velocidad y lectura defensiva.

LI: Rayan Aït-Nouri – Reciente incorporación que apunta a sumar profundidad por la banda izquierda. Su perfil ofensivo puede dar una nueva alternativa al esquema del City, especialmente en partidos cerrados.

MC: Tijjani Reijnders – Refuerzo que llega con buen cartel desde el Milan. Capaz de jugar como interior o pivote, destaca por su movilidad, buen pase y despliegue físico.

MC: Rodri - Ya recuperado de su lesión de rodilla, intentará volver a hacerse dueño del mediocampo ciudadano. Es un mediocentro total: combina equilibrio defensivo, salida clara, control de los tiempos y llegada puntual al ataque. Es el “cerebro y escudo” de su equipo.

MC: Bernardo Silva – El motor cerebral del equipo. Su inteligencia táctica, control del ritmo y capacidad para enlazar líneas lo hacen esencial en cualquier esquema de Guardiola.

EI: Oscar Bobb - Es un mediapunta zurdo con talento técnico sobresaliente, regates punzantes, gran visión de juego y adaptabilidad táctica. Su dinamismo y serenidad con el balón lo convierten en una pieza de alto potencial para el City.

ED: Omar Marmoush - Es un delantero rápido, vertical y dinámico, que combina potencia física con desmarques inteligentes. Más un atacante de rupturas y desequilibrio que un definidor clásico.

DC: Erling Haaland - El goleador noruego vuelve a escena. El noruego quiere recuperar sensaciones, afinar puntería en la búsqueda de una temporada con hambre de récords.

Brighton & Hove Albion v Manchester City - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Así se vería la alineación del Manchester City (4-3-3)

Portero: James Trafford

Defensas: Rayan Ait Nouri, Abdukodir Khusanov, John Stones, Matheus Nunes

Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Rodri, Bernardo Silva

Delanteros: Omar Marmoush, Oscar Bobb y Erling Haaland.

La posible alineación del Manchester United

POR: Altay Bayindir – El arquero turco afronta el gran desafío de consolidarse en la portería del Manchester United. Su envergadura, reflejos rápidos y carácter bajo palos le convierten en una garantía para el equipo. Bayindir buscará transmitir seguridad a la defensa en un año de máxima exigencia.

DFC: Leny Yoro – La joven promesa francesa busca aportarle a la zaga talento y proyección. Con apenas 19 años, destaca por su anticipación, inteligencia táctica y serenidad con el balón en los pies. Su progresión puede convertirlo en un pilar del futuro del club.

DFC: Matthijs De Ligt – El neerlandés es una fija en Old Trafford. Tiene la misión de liderar la defensa. Potente en los duelos, seguro en el juego aéreo y con gran salida de balón, De Ligt es el mariscal que aporte jerarquía y experiencia a una línea que necesitaba solidez.

DFC: Luke Shaw – Uno de los jugadores más confiables de la plantilla. Shaw combina firmeza defensiva con capacidad ofensiva para incorporarse al ataque. Su entendimiento del juego y experiencia en la Premier serán claves para dar equilibrio en el costado izquierdo.

VD: Diogo Dalot – El portugués vive un gran momento en su carrera. Rápido, con buena capacidad ofensiva y aplicado en defensa, Dalot se ha consolidado como dueño del lateral derecho. Su versatilidad le permitirá ser un recurso importante en el esquema.

MC: Casemiro – El brasileño es el escudo del equipo. Inteligente para cortar jugadas y con jerarquía en partidos grandes, será el encargado de dar balance en el mediocampo.

MCO: Bruno Fernandes – El capitán y líder futbolístico del United. Fernandes es la brújula creativa del equipo, con una visión de juego privilegiada, capacidad goleadora y liderazgo dentro y fuera del campo. Todo el juego ofensivo pasará por sus pies.

VI: Amad Diallo - Es un carrilero hábil, rápido y desequilibrante, más enfocado en el regate y la creatividad que en el juego físico, con capacidad para aportar tanto gol como asistencias.

ED: Bryan Mbeumo – El camerunés es un fichaje que promete velocidad, goles y desequilibrio. Capaz de jugar por banda o como segundo delantero, Mbeumo aportará movilidad constante y dinamismo al frente de ataque. Su potencia física será un dolor de cabeza para las defensas rivales.

EI: Mason Mount – La versatilidad de Mount permite alternar entre mediocampo y ataque. Dinámico y con llegada, su conexión con Fernandes será determinante.

DC: Matheus Cunha – El brasileño llega para ser la referencia en ataque. Cunha combina potencia, movilidad y un gran instinto goleador. Su capacidad para asociarse y su garra en cada jugada encajan a la perfección con la filosofía del Manchester United.

Manchester United v Burnley - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

Así se vería la alineación del Manchester United (3-4-3)

Portero: Altay Bayindir

Defensas: Luke Shaw, Matthijs de Ligt, Leny Yoro

Mediocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo

Delanteros: Mason Mount, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.