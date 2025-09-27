Sports Illustrated Fútbol

Las posibles alineaciones de Tijuana vs Cruz Azul en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

La Máquina Celeste se mantiene líder de la clasificación general
Benjamín Guerra|
Las posibles alineaciones de Tijuana vs Cruz Azul
Las posibles alineaciones de Tijuana vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

Este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo la Jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, entre el Club Tijuana Xoloitzcuintles y Club de Fútbol Cruz Azul.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 21:05 horas (Ciudad de México) y 23:05 horas (Estados Unidos).

La posible alineación de Tijuana para el partido vs Cruz Azul

Gilberto Mora
La ausencia de Gilberto Mora se debe a su participación en el Mundial Sub-20 Chile 2025 con la selección mexicana | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

Antonio Rodríguez (PO): portero mexicano de 33 años, formado en Chivas; participó en los Olímpicos de Londres 2012 y es un veterano con más de 200 partidos en Liga MX.

Rafael Fernández (LD): defensa central mexicano de 24 años, formado en Tijuana; destaca por su altura (1.83 m) y solidez en la marca, debutó con los Xolos en 2023.

Jackson Porozo (DFC): defensa central ecuatoriano de 25 años, con paso por Santos y Boavista; alto (1.93 m) y fuerte en duelos aéreos, llegó a Tijuana en préstamo de Troyes.

Jesús Gómez (DFC): defensa central mexicano de 23 años, formado en Atlas; participó en el Mundial Sub-17 de 2019, donde anotó un doblete, y se unió a Tijuana en 2024.

Jesús Vega (LI): lateral izquierdo mexicano de 25 años, canterano de Tijuana; versátil como interior derecho, mide 1.72 m y aporta en el ataque con su zurda.

Frank Boya (MC): mediocampista defensivo camerunés-belga de 29 años, alto (1.95 m); brilló en Bélgica con Antwerp y Sint-Truiden, llegó a Tijuana en 2025 como primer africano del club.

Iván Tona (MC): mediocampista defensivo mexicano de 25 años, formado en Tijuana; pasó por Dorados y Cimarrones, regresó a los Xolos en 2023 para reforzar el medio campo.

Ramiro Árciga (MD): mediocampista ofensivo mexicano de 20 años, joya de Mazatlán; debutó en Leagues Cup 2023, destaca por su visión y goles desde el medio.

Kevin Castañeda (MCO): mediocampista ofensivo mexicano de 25 años, formado en Guadalajara; con 1.70 m de estatura, es clave en Tijuana por su regate y asistencias.

Adonis Preciado (MI): extremo ecuatoriano de 28 años, con paso por Emelec y Querétaro; veloz y habilidoso, se unió a Tijuana en 2025 para potenciar el ataque.

Mourad El Ghezouani (DC): delantero centro marroquí de 27 años, nacido en España; con experiencia en Elche y Burgos, mide 1.89 m y representa a Marruecos internacionalmente.

La posible alineación de Cruz Azul para el partido vs Tijuana

Jesus Orozco
Jesús Orozco podrá ser parte tras su suspensión | Simon Barber/GettyImages

Kevin Mier (PO): portero colombiano de 25 años, conocido por su agilidad y reflejos; se convirtió en el primer guardameta extranjero del club en décadas y debutó con la Selección Colombia en 2025.

Willer Ditta (DFC): defensa central colombiano de 27 años, apodado "El Tanque" por su solidez y fuerza física; surgió del Barranquilla FC y es titular indiscutible en la zaga celeste.

Jesús Orozco (DFC): defensa central mexicano de 23 años, formado en las fuerzas básicas de Chivas; destaca por su altura (1.88 m) y versatilidad como lateral izquierdo.

Gonzalo Piovi (DFC): lateral izquierdo argentino de 31 años, experto en cobros de balón parado; ha jugado en Vélez Sarsfield y Racing Club, aportando goles desde la defensa.

Jorge Sánchez (MD): lateral derecho mexicano de 27 años, campeón en México, Europa y con la Selección; conocido por su velocidad y asistencias, participó en el Mundial de Qatar 2022.

Lorenzo Faravelli (MC): ediocampista central argentino-ecuatoriano de 32 años, apodado "Lolo"; campeón de la Sudamericana 2022 con Independiente del Valle, destaca por su inteligencia táctica y visión de juego.

Carlos Rodríguez (MC): mediocampista mexicano de 28 años, surgido de Rayados; versátil en recuperación y ataque, ha ganado tres Copas Oro con México y debutó en el Mundial 2022.

Rodolfo Rotondi (MI): extremo izquierdo argentino de 28 años, apodado "Gambo"; debutó con Newell's Old Boys y es clave en el ataque de Cruz Azul con su velocidad y centros precisos.

José Paradela (MCO): mediocampista ofensivo argentino de 26 años, con experiencia en River Plate y Gimnasia; destaca por su zurda habilidosa y asistencias, llegó a Cruz Azul en 2025.

Luka Romero (MCO): extremo derecho argentino de 20 años, nacido en México; debutó en La Liga a los 15 años con Mallorca, conocido como "el nuevo Messi" por su dribbling y creatividad.

Gabriel Fernández (DC): delantero centro uruguayo de 31 años, apodado "Toro"; goleador con experiencia en Defensor Sporting y Pumas, llegó a Cruz Azul para reforzar el ataque en 2024.

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol