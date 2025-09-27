Las posibles alineaciones de Tijuana vs Cruz Azul en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo la Jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, entre el Club Tijuana Xoloitzcuintles y Club de Fútbol Cruz Azul.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 21:05 horas (Ciudad de México) y 23:05 horas (Estados Unidos).

La posible alineación de Tijuana para el partido vs Cruz Azul

La ausencia de Gilberto Mora se debe a su participación en el Mundial Sub-20 Chile 2025 con la selección mexicana | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

Antonio Rodríguez (PO): portero mexicano de 33 años, formado en Chivas; participó en los Olímpicos de Londres 2012 y es un veterano con más de 200 partidos en Liga MX.

Rafael Fernández (LD): defensa central mexicano de 24 años, formado en Tijuana; destaca por su altura (1.83 m) y solidez en la marca, debutó con los Xolos en 2023.

Jackson Porozo (DFC): defensa central ecuatoriano de 25 años, con paso por Santos y Boavista; alto (1.93 m) y fuerte en duelos aéreos, llegó a Tijuana en préstamo de Troyes.

Jesús Gómez (DFC): defensa central mexicano de 23 años, formado en Atlas; participó en el Mundial Sub-17 de 2019, donde anotó un doblete, y se unió a Tijuana en 2024.

Jesús Vega (LI): lateral izquierdo mexicano de 25 años, canterano de Tijuana; versátil como interior derecho, mide 1.72 m y aporta en el ataque con su zurda.

Frank Boya (MC): mediocampista defensivo camerunés-belga de 29 años, alto (1.95 m); brilló en Bélgica con Antwerp y Sint-Truiden, llegó a Tijuana en 2025 como primer africano del club.

Iván Tona (MC): mediocampista defensivo mexicano de 25 años, formado en Tijuana; pasó por Dorados y Cimarrones, regresó a los Xolos en 2023 para reforzar el medio campo.

Ramiro Árciga (MD): mediocampista ofensivo mexicano de 20 años, joya de Mazatlán; debutó en Leagues Cup 2023, destaca por su visión y goles desde el medio.

Kevin Castañeda (MCO): mediocampista ofensivo mexicano de 25 años, formado en Guadalajara; con 1.70 m de estatura, es clave en Tijuana por su regate y asistencias.

Adonis Preciado (MI): extremo ecuatoriano de 28 años, con paso por Emelec y Querétaro; veloz y habilidoso, se unió a Tijuana en 2025 para potenciar el ataque.

Mourad El Ghezouani (DC): delantero centro marroquí de 27 años, nacido en España; con experiencia en Elche y Burgos, mide 1.89 m y representa a Marruecos internacionalmente.

La posible alineación de Cruz Azul para el partido vs Tijuana

Jesús Orozco podrá ser parte tras su suspensión | Simon Barber/GettyImages

Kevin Mier (PO): portero colombiano de 25 años, conocido por su agilidad y reflejos; se convirtió en el primer guardameta extranjero del club en décadas y debutó con la Selección Colombia en 2025.

Willer Ditta (DFC): defensa central colombiano de 27 años, apodado "El Tanque" por su solidez y fuerza física; surgió del Barranquilla FC y es titular indiscutible en la zaga celeste.

Jesús Orozco (DFC): defensa central mexicano de 23 años, formado en las fuerzas básicas de Chivas; destaca por su altura (1.88 m) y versatilidad como lateral izquierdo.

Gonzalo Piovi (DFC): lateral izquierdo argentino de 31 años, experto en cobros de balón parado; ha jugado en Vélez Sarsfield y Racing Club, aportando goles desde la defensa.

Jorge Sánchez (MD): lateral derecho mexicano de 27 años, campeón en México, Europa y con la Selección; conocido por su velocidad y asistencias, participó en el Mundial de Qatar 2022.

Lorenzo Faravelli (MC): ediocampista central argentino-ecuatoriano de 32 años, apodado "Lolo"; campeón de la Sudamericana 2022 con Independiente del Valle, destaca por su inteligencia táctica y visión de juego.

Carlos Rodríguez (MC): mediocampista mexicano de 28 años, surgido de Rayados; versátil en recuperación y ataque, ha ganado tres Copas Oro con México y debutó en el Mundial 2022.

Rodolfo Rotondi (MI): extremo izquierdo argentino de 28 años, apodado "Gambo"; debutó con Newell's Old Boys y es clave en el ataque de Cruz Azul con su velocidad y centros precisos.

José Paradela (MCO): mediocampista ofensivo argentino de 26 años, con experiencia en River Plate y Gimnasia; destaca por su zurda habilidosa y asistencias, llegó a Cruz Azul en 2025.

Luka Romero (MCO): extremo derecho argentino de 20 años, nacido en México; debutó en La Liga a los 15 años con Mallorca, conocido como "el nuevo Messi" por su dribbling y creatividad.

Gabriel Fernández (DC): delantero centro uruguayo de 31 años, apodado "Toro"; goleador con experiencia en Defensor Sporting y Pumas, llegó a Cruz Azul para reforzar el ataque en 2024.