Las posibles alineaciones del Arsenal vs Athletic Club por la jornada 1 de la UEFA Champions League

Tras una temporada en la que lograron llegar a las semifinales de la UEFA Champions League, el Arsenal de Mikel Arteta intentará replicar ese trabajo y poder coronarlo levantando por primera vez la Orejona.

Su primer partido será frente al Athletic Club y podría salir de inicio con este equipo para llevarse los tres puntos.

La posible alineación del Arsenal vs Athletic

POR: David Raya – El guardameta español se ha afianzado como el número uno del Arsenal, ofreciendo seguridad bajo palos con sus reflejos y su gran capacidad de juego con los pies.

LI: Riccardo Calafiori – Representa al prototipo de defensa del siglo XXI: un zurdo físico y tácticamente fino, con recursos ofensivos sobresalientes y una inteligencia posicional notable. Su habilidad para anticipar, leer el juego, progresar con el balón y articular salidas desde el fondo lo convierten en un defensor doblemente valioso: sólido atrás y creativo adelante.

DFC: Gabriel Magalhaes - El brasileño es un defensor central zurdo fuerte, agresivo en los duelos y sólido en el juego aéreo. Tiene buena salida de balón y suele asumir responsabilidades en la construcción desde el fondo. Su carácter y liderazgo lo hacen clave en la línea defensiva del Arsenal.

DFC: Cristhian Mosquera - Tiene buen pie para iniciar desde atrás, acostumbrado a jugar en un equipo que busca progresar por bajo. No suele rifar la pelota. Con su altura y envergadura, es fuerte en los choques, sólido en el juego aéreo y difícil de superar en el cuerpo a cuerpo.

LD: Jurrien Timber - Técnico, tácticamente flexible y con una superior capacidad de progresión desde atrás. Su inteligencia defensiva, combinada con su visión de juego y conducción, lo convierten en un elemento clave para un equipo que busca controlar el juego desde la posesión, como lo hace Arsenal con Arteta.

MC: Mikel Merino - Su inteligencia táctica y su capacidad para llegar desde segunda línea serán claves.

MC: Martín Zubimendi - Es una de las grandes adquisiciones del Arsenal para la presente temporada. Se trata de un mediocentro defensivo inteligente, con gran capacidad para leer el juego y posicionarse. Destaca por su precisión en los pases cortos y largos, así como por su temple bajo presión.

Arsenal v Nottingham Forest - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

MC: Martin Ødegaard - El capitán y cerebro del Arsenal. Ødegaard es el jugador que aporta creatividad y visión de juego, siendo el principal generador de peligro en el ataque 'Gunner'. Su influencia en el partido será determinante.

EI: Eberechi Eze - Es derecho, lo que le permite desde la izquierda cortar hacia el centro y disparar con su pierna buena. Tiene un regate muy fluido, ágil, capaz de sortear defensores en espacios cortos.

ED: Noni Madueke - Muy rápido, explosivo. Le gusta encarar al rival, usar cambios de ritmo, doblar rivales, desbordar por fuera o cortar hacia adentro. Fino en espacios reducidos, buen manejo del balón incluso a alta velocidad, lo que le permite sortear defensores

DC: Viktor Gyökeres - Recién llegado del Sporting de Lisboa, se trata de un delantero moderno, autosuficiente y muy dominante, capaz de marcar diferencias en cualquier gran liga. Su perfil lo hace ideal para equipos que presionan alto, atacan rápido y necesitan un "nueve total".

Arsenal v Nottingham Forest - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Así se vería la alineación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Cristhian Mosquera, Jurriën Timber

Mediocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard

Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres y Noni Madueke

Así se vería la alineación del Athletic Club (4-2-3-1)

Portero: Unai Simón

Defensas: Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Daniel Vivian, Jesús Areso

Mediocampistas: Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta

Volantes ofensivos: Iñaki Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer

Delanteros: Gorka Guruzeta

