Las posibles alineaciones del Arsenal y el Manchester City para la final de la EFL Cup

Arsenal y Manchester City son los dos mejores equipos del fútbol inglés por actualidad, pero lo claro es que para pasar a la historia tenés que levantar trofeos. El primer gran título de la temporada se pone en juego en Wembley este domingo, y promete ser un partido de altísimo voltaje y nivel de juego.

A continuación, las posibles alineaciones de Arsenal y Manchester City para esta gran final.

La posible alineación del Arsenal

POR: David Raya – El español es una fija para Arteta, siendo el dueño del arco en el grueso de los partidos de esta temporada.

LI: Riccardo Calafiori - El italiano alternó por diferentes lesiones, pero cuando está sano es el titular para Mikel Arteta y ha sido importante para el armado del Arsenal.

DFC: Gabriel Magalhaes – Es una de las claves defensivas del Arsenal gracias a su brillante juego aéreo y fiereza en la marca.

DFC: William Saliba – El internacional francés se complementa de manera excelente con el brasileño, aportando marca firme y voz de mando desde la última línea.

LD: Ben White - No será un titular indiscutido para Arteta, pero está claro que cuando lo llama este responde. Se proyecta bien por la banda y se asocia con sus compañeros.

MC: Martín Zubimendi – El mediocampista español está en un gran momento y ha sabido acoplarse de manera extraordinaria al fútbol inglés en su primera temporada, que puede terminar con varios títulos.

MC: Declan Rice – El gran referente y uno de los capitanes del Arsenal es indiscutido siempre y cuando esté sano, y parece estar en un momento de gran nivel en la temporada.

EI: Gabriel Martinelli – El brasileño es una de las armas que tiene en ataque el Arsenal y buscará seguir siendo determinante. En la actual campaña lleva once goles en 41 partidos.

MCO: Eberechi Eze - Llegó del Crystal Palace tras hacer historia y nadie dudaba de él en su arribo al Emirates Stadium. Se ha convertido en un titular valioso para Arteta y está cerca de coronar tras una temporada histórica donde consiguió la FA Cup con el equipo de Oliver Glasner.

ED: Bukayo Saka – El otro de los capitanes del Arsenal es una referencia ofensiva ineludible tanto para sus compañeros como para los rivales, que deberán contenerlo para que no los someta.

DC: Viktor Gyökeres - El sueco pagó con goles cada uno de los millones que el Arsenal le transfirió al Sporting de Lisboa por su ficha, posicionándose como la principal referencia de área y carta goleadora del equipo.

Arsenal v Everton - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Así se vería la alineación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice

Volantes ofensivos: Gabriel Martinelli, Eberechi Eze, Bukayo Saka

Delantero: Viktor Gyökeres

La posible alineación del Manchester City

PO: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería. Viene de tener una actuación correcta frente al Real Madrid.

LD: Abdukodir Khusanov - El uzbeko ha rotado en su primera temporada en la Premier League, pero en los encuentros que disputó ha dado garantías y ha mostrado grandes destellos de calidad.

DFC: Ruben Dias - Uno de los mejores defensores centrales del mundo, pilar absoluto de la defensa del City. Líder, fuerte en el juego aéreo, excelente salida de balón y muy consistente.

DFC: Marc Guéhi - El inglés de 25 años es un líder defensivo y se acopló de manera excelente al Manchester City desde su llegada en el mercado de invierno, donde fue codiciado por varios clubes importantes.

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

LI: Nico O'Reilly - Es uno de los productos de la cantera del City y logró afianzarse en el primer equipo a pesar de la brutal billetera que este equipo tiene para traer refuerzos, algo que le da incluso más valor.

MC: Rodri - El español ha regresado a la titularidad tras recuperarse de su lesión de ligamento cruzado en la rodilla. Viene siendo titular desde entonces y su nivel es cada vez más alto.

MC: Bernardo Silva - El mediocampista portugués es muy versátil, técnico e inteligente. Puede jugar en el medio, como interior o en las bandas. Fue expulsado frente al Real Madrid por la mano que derivó en el penal del primer gol Merengue en la vuelta.

ED: Savinho - Joven talento brasileño que destaca por su velocidad, regate habilidoso y desborde. Es una opción muy peligrosa en ataque por las bandas.

MCO: Antoine Semenyo - Es explosivo con alta eficiencia y aporta velocidad, potencia, gol. Está haciendo una temporada sensacional y, tras su fichaje por el City en el mercado de invierno, no ha tenido problemas para adaptarse a su nuevo equipo.

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Molly Darlington/Copa/GettyImages

EI: Jeremy Doku - Extremo rapidísimo y habilidoso, especialista en el 1v1 y en desequilibrar defensas con su aceleración y regate.

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, es una máquina de hacer goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City. Viene de anotarle al Real Madrid, cortando una breve mala racha personal.

Así se vería la alineación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Nico O'Reilly

Mediocampistas: Rodri, Bernardo Silva

Volantes ofensivos: Savinho, Antoine Semenyo, Jeremy Doku

Delantero: Erling Haaland.