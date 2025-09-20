Se disputa el gran partido de la quinta jornada de la Premier League en el Emirates Stadium, donde el Arsenal de Mikel Arteta se enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola, que no quieren perderle pisada al Liverpool de Arne Slot.

Dejamos las posibles alineaciones para este gran partido

La posible alineación del Arsenal ante Manchester City

POR: David Raya – El guardameta español se ha afianzado como el número uno del Arsenal, ofreciendo seguridad bajo palos con sus reflejos y su gran capacidad de juego con los pies.

LI: Riccardo Calafiori – Representa al prototipo de defensa del siglo XXI: un zurdo físico y tácticamente fino, con recursos ofensivos sobresalientes y una inteligencia posicional notable. Su habilidad para anticipar, leer el juego, progresar con el balón y articular salidas desde el fondo lo convierten en un defensor doblemente valioso: sólido atrás y creativo adelante.

DFC: Gabriel Magalhaes - El brasileño es un defensor central zurdo fuerte, agresivo en los duelos y sólido en el juego aéreo. Tiene buena salida de balón y suele asumir responsabilidades en la construcción desde el fondo. Su carácter y liderazgo lo hacen clave en la línea defensiva del Arsenal.

DFC: Cristhian Mosquera - Tiene buen pie para iniciar desde atrás, acostumbrado a jugar en un equipo que busca progresar por bajo. No suele rifar la pelota. Con su altura y envergadura, es fuerte en los choques, sólido en el juego aéreo y difícil de superar en el cuerpo a cuerpo.

LD: Jurrien Timber - Técnico, tácticamente flexible y con una superior capacidad de progresión desde atrás. Su inteligencia defensiva, combinada con su visión de juego y conducción, lo convierten en un elemento clave para un equipo que busca controlar el juego desde la posesión, como lo hace Arsenal con Arteta.

MC: Mikel Merino - Su inteligencia táctica y su capacidad para llegar desde segunda línea serán claves.

MC: Martín Zubimendi - Es una de las grandes adquisiciones del Arsenal para la presente temporada. Se trata de un mediocentro defensivo inteligente, con gran capacidad para leer el juego y posicionarse. Destaca por su precisión en los pases cortos y largos, así como por su temple bajo presión.

MC: Martin Ødegaard - El capitán y cerebro del Arsenal. Ødegaard es el jugador que aporta creatividad y visión de juego, siendo el principal generador de peligro en el ataque 'Gunner'. Su influencia en el partido será determinante.

EI: Eberechi Eze - Es derecho, lo que le permite desde la izquierda cortar hacia el centro y disparar con su pierna buena. Tiene un regate muy fluido, ágil, capaz de sortear defensores en espacios cortos.

ED: Noni Madueke - Muy rápido, explosivo. Le gusta encarar al rival, usar cambios de ritmo, doblar rivales, desbordar por fuera o cortar hacia adentro. Fino en espacios reducidos, buen manejo del balón incluso a alta velocidad, lo que le permite sortear defensores

DC: Viktor Gyökeres - Recién llegado del Sporting de Lisboa, se trata de un delantero moderno, autosuficiente y muy dominante, capaz de marcar diferencias en cualquier gran liga. Su perfil lo hace ideal para equipos que presionan alto, atacan rápido y necesitan un "nueve total".

Gyokeres | Gett

Así se vería la alineación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Cristhian Mosquera, Jurriën Timber

Mediocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard

Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres y Noni Madueke

La posible alineación del Manchester City ante el Arsenal

POR: GIANLUIGI DONNARUMMA – El portero italiano llegó para reforzar uno de los pocos puestos donde el City había mostrado debilidades. Con su imponente envergadura y capacidad en los mano a mano, Donnarumma se proyecta como una garantía bajo palos. Su seguridad será vital para un equipo que suele exponerse por su juego ofensivo.

LD: ABBOSBEK KHUSANOV – El joven defensor uzbeko es una de las apuestas más sorprendentes de Guardiola. Destaca por su fuerza en el duelo físico, buena colocación y margen de crecimiento. Puede ser clave para aportar energía y proyección de futuro en la zaga.

DFC: RÚBEN DIAS – El líder de la defensa del City. Dias es un central de jerarquía, con firmeza en los duelos, liderazgo y capacidad de anticipación. Su experiencia en la Premier y en la Champions lo convierten en un indiscutible dentro del once.

DFC: JOSKO GVARDIOL – El croata combina fuerza física y salida de balón. Capaz de jugar como central o lateral, aporta polivalencia y agresividad defensiva. Su presencia junto a Dias garantiza solidez y equilibrio en el sector izquierdo.

LI: LIAM O’REILLY – Una de las joyas de la cantera citizen que empieza a tener protagonismo. O’Reilly aporta frescura, recorrido y atrevimiento ofensivo, sumando equilibrio con capacidad de sacrificio en defensa.

MCD: RODRI – El pilar del Manchester City. El español es considerado uno de los mejores mediocentros del mundo, combinando recuperación, criterio en la salida de balón y presencia en las áreas. Su capacidad para dar estabilidad y lanzar al equipo desde atrás es indispensable.

MC: BERNARDO SILVA – El portugués es puro talento. Su visión de juego, técnica depurada y movilidad constante lo convierten en el motor creativo del City. Puede jugar en varias posiciones del medio y siempre ofrece soluciones con su inteligencia.

MC: TIJANI REIJNDERS – El neerlandés, fichado tras su gran paso por el Milan, aporta dinamismo, llegada al área y versatilidad táctica. Su capacidad para romper líneas y dar fluidez en la circulación lo hacen un socio ideal para Silva y Rodri.

ED: PHIL FODEN – El canterano es hoy la gran bandera del club. Con regate, aceleración y visión en tres cuartos, Foden está llamado a ser el líder de la nueva generación citizen. Su conexión con Haaland es una de las armas más letales del equipo.

Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Dan Istitene/GettyImages

EI: JEREMY DOKU – El belga es el desequilibrio puro por banda. Con velocidad explosiva y uno contra uno demoledor, Doku aporta verticalidad y rompe defensas cerradas. Es la pieza ideal para abrir espacios en los planteamientos más defensivos.

DC: ERLING HAALAND – El goleador por excelencia. Haaland es sinónimo de potencia, instinto y efectividad. Su capacidad para definir con ambas piernas, su juego aéreo y su hambre competitiva lo convierten en la máxima referencia ofensiva del City y en uno de los jugadores más determinantes del mundo.

Así se vería la alineación del Manchester City (4-1 -4-1)

Portero: Donnarumma

Defensas: Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly

Centrocampistas: Rodri, Silva, Reijnders, Foden, Doku

Delantero: Haaland