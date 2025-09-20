Las posibles alineaciones del Manchester United vs Chelsea en la jornada 5 de la Premier League

El duelo en Old Trafford entre Manchester United y Chelsea llega cargado de tensión. Ambos equipos buscan recuperar sensaciones tras sus recientes tropiezos y el choque puede marcar un punto de inflexión en este arranque de temporada. Con plantillas repletas de talento y jóvenes figuras, el partido promete ser vibrante. Así podrían formar los dos equipos:

Posible XI del Manchester United

POR: Altay Bayindir – El portero turco se perfila como titular tras la última goleada recibida en el derbi. Su seguridad bajo palos y reflejos serán claves para sostener a un United que necesita firmeza defensiva.

DEF: Leny Yoro – El joven central francés es una de las apuestas de futuro del club. Su velocidad y anticipación pueden ser vitales ante la movilidad de los atacantes del Chelsea.

DEF: Matthijs de Ligt – El neerlandés aporta experiencia y liderazgo en la zaga. Su capacidad en los duelos aéreos será un recurso importante tanto en defensa como en ataque a balón parado.

DEF: Luke Shaw – Tras superar problemas físicos, Shaw se instala en el sistema de tres centrales aportando salida limpia y seguridad por su banda izquierda.

CAD: Noussair Mazraoui – Actuando como carrilero, el marroquí tendrá recorrido para proyectarse en ataque. Su capacidad para romper líneas puede ser una de las armas de Amorim.

MC: Manuel Ugarte – El uruguayo será el sostén en el mediocampo. Su intensidad y trabajo defensivo lo convierten en indispensable para equilibrar el equipo.

MC: Bruno Fernandes – El capitán es la brújula del United. Su creatividad y llegada desde segunda línea pueden marcar diferencias en un partido de alta exigencia.

Manchester City v Manchester United - Premier League | Visionhaus/GettyImages

CAI: Patrick Dorgu – Joven lateral danés con gran proyección ofensiva. Desde la izquierda, aporta profundidad y amplitud, buscando abrir espacios a los delanteros.

SD: Bryan Mbeumo – Su velocidad y desequilibrio serán fundamentales para castigar los espacios a la espalda de la defensa rival. Puede ser clave en transiciones rápidas.

SD: Amad Diallo – El marfileño vive un gran momento y busca consolidarse en el once. Su regate y explosividad en banda son un recurso impredecible para el ataque.

DC: Benjamin Sesko – La referencia ofensiva. Con su envergadura, potencia y olfato de gol, el delantero esloveno será la gran amenaza aérea y en el área para los blues.

Manchester City v Manchester United - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Cómo se vería la alineación del Manchester United (3-4-3)

Portero: Bayindir

Defensas: Yoro, De Ligt, Shaw

Centrocampistas: Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu

Delanteros: Mbeumo, Amad Diallo, Sesko

Posible XI del Chelsea

POR: Robert Sánchez – El guardameta español sigue ganando confianza bajo palos. Su envergadura y reflejos lo convierten en un seguro en los duelos directos.

LD: Malo Gusto – Lateral con mucha proyección ofensiva. Su velocidad y capacidad para doblar en ataque lo hacen un perfil peligroso.

DFC: Trevoh Chalobah – Central con buen juego aéreo y solidez en los duelos. Aporta contundencia en la zaga y experiencia en el club.

DFC: Tosin Adarabioyo – Refuerzo importante para la defensa, aporta físico, anticipación y salida de balón desde atrás.

LI: Marc Cucurella – Lateral izquierdo con gran despliegue y trabajo defensivo. También puede sorprender en ataque con centros peligrosos.

MC: Reece James – Aunque habitualmente es lateral, en este esquema se mueve al mediocampo para aportar potencia y llegada. Su golpeo de balón puede ser determinante.

MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano es el ancla en el medio. Su trabajo incansable para recuperar balones será vital para sostener al equipo.

MCO: Enzo Fernández – La pieza creativa del mediocampo. Su visión y precisión en los pases son claves para conectar con el tridente ofensivo.

FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Daniel Kopatsch/GettyImages

ED: Cole Palmer – El joven inglés es uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo. Con gol, regate y descaro, será un dolor de cabeza para la defensa rival.

FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Danilo Di Giovanni/GettyImages

EI: Pedro Neto – Extremo portugués con desborde y mucha velocidad. Aporta verticalidad constante por la banda izquierda.

DC: João Pedro – La referencia en ataque. Su movilidad, capacidad de asociarse y definición lo convierten en un peligro permanente en el área.

Cómo se vería la alineación del Chelsea (4-3-3)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella

Centrocampistas: Reece James, Caicedo, Enzo Fernández