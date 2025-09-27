Las posibles alineaciones del Newcastle vs Arsenal por la jornada 6 de la Premier League

El Arsenal fue animador en la temporada pasada y arrancó esta campaña en buena forma, ilusionándose con dar pelea en todos los frentes disponibles. En la Premier League, el gran rival a vencer será el Liverpool, aunque equipos como el Newcastle, su próximo rival, sin dudas representarán grandes desafíos para ellos.

La posible alineación del Arsenal

POR: David Raya – El guardameta español se ha afianzado como el número uno del Arsenal, ofreciendo seguridad bajo palos con sus reflejos y su gran capacidad de juego con los pies.

LI: Riccardo Calafiori – Representa al prototipo de defensa del siglo XXI: un zurdo físico y tácticamente fino, con recursos ofensivos sobresalientes y una inteligencia posicional notable. Su habilidad para anticipar, leer el juego, progresar con el balón y articular salidas desde el fondo lo convierten en un defensor doblemente valioso: sólido atrás y creativo adelante.

Arsenal v Manchester City - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

DFC: Gabriel Magalhaes - El brasileño es un defensor central zurdo fuerte, agresivo en los duelos y sólido en el juego aéreo. Tiene buena salida de balón y suele asumir responsabilidades en la construcción desde el fondo. Su carácter y liderazgo lo hacen clave en la línea defensiva del Arsenal.

DFC: William Saliba - El líder de la defensa 'Gunner'. Su capacidad para anticipar jugadas, su velocidad y su fortaleza física lo convierten en una pieza fundamental en el sistema de Arteta. Tendrá la responsabilidad de contener los ataques del rival.

LD: Jurrien Timber - Técnico, tácticamente flexible y con una superior capacidad de progresión desde atrás. Su inteligencia defensiva, combinada con su visión de juego y conducción, lo convierten en un elemento clave para un equipo que busca controlar el juego desde la posesión, como lo hace Arsenal con Arteta.

MC: Mikel Merino - Su inteligencia táctica y su capacidad para llegar desde segunda línea serán claves.

MC: Martín Zubimendi - Es una de las grandes adquisiciones del Arsenal para la presente temporada. Se trata de un mediocentro defensivo inteligente, con gran capacidad para leer el juego y posicionarse. Destaca por su precisión en los pases cortos y largos, así como por su temple bajo presión.

Arsenal v Manchester City - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

MC: Declan Rice - Es un jugador completo que combina solidez defensiva, visión de juego, capacidad física y liderazgo. Su estilo enérgico, equilibrado y progresivo lo convierte en pieza fundamental para el Arsenal bajo el sistema de Arteta.

EI: Leandro Trossard - Su versatilidad le da al entrenador la opción de variar piezas sin perder agresividad arriba. Puede cubrir ausencias, cambiar de sistema, responder bien entrando de suplente.

ED: Noni Madueke - Muy rápido, explosivo. Le gusta encarar al rival, usar cambios de ritmo, doblar rivales, desbordar por fuera o cortar hacia adentro. Fino en espacios reducidos, buen manejo del balón incluso a alta velocidad, lo que le permite sortear defensores

DC: Viktor Gyökeres - Recién llegado del Sporting de Lisboa, se trata de un delantero moderno, autosuficiente y muy dominante, capaz de marcar diferencias en cualquier gran liga. Su perfil lo hace ideal para equipos que presionan alto, atacan rápido y necesitan un "nueve total".

Arsenal v Manchester City - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Así se vería la alineación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Mikel Merino

Delanteros: Leandro Trossard, Noni Madueke y Viktor Gyökeres.

Así se vería la alineación del Newcastle (3-5-2)

Portero: Nick Pope

Defensas: Dan Burn, Sven Botman, Malick Thiaw

Mediocampistas: Lewis Hall, Joe Willock, Lewis Miley, Sandro Tonali, Tino Livramento

Delanteros: Jacob Murphy y Nick Woltemade.