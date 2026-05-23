Las posibles alineaciones del partido Pumas vs Cruz Azul

Pumas y Cruz Azul se verán las caras este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario en el partido de vuelta de la gran final del torneo Clausura 2026. En la ida, los cementeros mostraron su poderío, pero no pudieron vencer a Keylor Navas, quien tuvo una actuación sobresaliente. Para la vuelta, el cuadro de la UNAM saldrá con todo desde el primer minuto para tratar de coronarse ante su afición después de 15 años sin ganar el título de liga.

A continuación te presentamos cómo saldrían de arranque ambos equipos para la gran final del futbol mexicano.

Así se vería la alineación de Pumas (3-5-2)

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López

Mediocampistas: Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo

Delanteros: Robert Morales, Juninho

Cruz Azul v Pumas UNAM - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

La posible alineación de Cruz Azul vs Pumas

Portero: Kevin Mier: A pesar de tener grandes cualidades, al portero colombiano se le ha visto nervioso y algo errático desde su regreso. En la ida ante Pumas, Mier no tuvo mucho trabajo, pero se le vio temeroso y dubitativo cuando tuvo que salir a cortar una jugada peligrosa. Mantuvo el cero en su portería, pero no está en su mejor momento.

Lateral derecho: Jeremy Márquez: Poner a Jeremy Márquez como lateral derecho ha sido una de las grandes decisiones de Joel Huiqui en su corto proceso al frente de la Máquina. Márquez se ha visto sobrio en defensa y suele asociarse de gran manera con sus compañeros en la mitad de la cancha. Si se le puede criticar algo es su decisión en el último pase.

Defensa central: Willer Ditta: El defensa colombiano está teniendo una gran temporada y es el líder de la defensa cementera. Cuando puede, también se suma al ataque con poderío. Es férreo en la marca, tiene gran capacidad de anticipación y gran fortaleza física.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Defensa central: Gonzalo Piovi: El central argentino ha sido uno de los blancos favoritos de la afición ante la falta de resultados en los últimos torneos. En la liguilla del Clausura 2026, Piovi se ha reencontrado con una de sus mejores versiones y será vital en la final de vuelta.

Defensa central: Amaury García: García está haciendo un buen trabajo intentando de llenar el vacío que dejó Erik Lira tras ser llamado a la selección mexicana. El exjugador de Pumas está jugando como líbero, se mete bien entre los centrales y ayuda a darle salida al equipo. En la ida tuvo algunos errores, aunque nada fatal.

Mediocampista central: Carlos Rodríguez: 'Charly' busca colarse de última hora a la lista final de la selección mexicana. El volante cementero ha tenido una gran liguilla: suma dos goles y una asistencia en la fiesta grande. Rodríguez le está dando argumentos al 'Vasco' Aguirre para su llamado y si consigue el título, será difícil no verlo en la convocatoria.

Mediocampista central: Agustín Palavecino: La parte más fuerte de Cruz Azul es la mitad de la cancha. Palavecino está en un gran momento y registra un gol en cinco partidos en la liguilla. Se asocia de gran manera con Paradela, Rodríguez y Jeremy Márquez.

Mediocampista derecho: José Paradela: El argentino está teniendo una muy buena liguilla. En cinco partidos suma un gol y tres asistencias en cinco partidos. Paradela cuenta con gran visión de juego, regate y capacidad para distribuir el balón.

Mediocampista izquierdo: Carlos Rotondi: Rotondi, uno de los más criticados por la afición cementera, ha tenido un buen rendimiento este torneo y esto se ha potenciado desde la llegada de Huiqui al banquillo. El argentino ahora juega más adelantado, donde se siente más cómodo. Tendrá la oportunidad de darle un título a los cementeros y borrar sus errores en liguillas pasadas.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Delantero centro: Gabriel Fernández: El delantero uruguayo sería una de las novedades de Huiqui en la final de vuelta. El 'Toro' ya está recuperado de su lesión y podría tomar el puesto de Christian Ebere. Fernández es un nueve de área, mientras que el nigeriano luce más como extremo. Cruz Azul ganará presencia con el regreso del atacante sudamericano.