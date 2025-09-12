Las posibles alineaciones titulares de Charlotte y el Inter Miami en la MLS 2025

Este sábado 13 de septiembre se llevará a cabo la Jornada 33 de la Major League Soccer a las 17:30 horas de la Ciudad de México, 19:30 horas de Estados Unidos y 01:30 horas de España desde el Bank of America Stadium.

El Inter Miami visitará al Charlotte FC, ambos equipos luchando por quedarse en una mejor posición en la Conferencia Este.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso que será un duelo muy interesante.

La posible alineación del Inter Miami para el partido vs Charlotte FC

Inter Miami está enfocado plenamente en la MLS | Megan Briggs/GettyImages

Óscar Ustari (PO): es el portero titular del equipo, además, es el de más experiencia y confianza del cuerpo técnico.

Marcelo Weigandt (LD): tras su lesión a principios de año tomó su lugar como titular, aunque recientemente ha sido suplente de Ian Fray.

Gonzalo Luján (DFC): el defensor central se convirtió en uno de los centrales titulares en este torneo.

Maximiliano Falcón (DFC): el central chileno comenzó siendo titular en la Concachampions y poco a poco se ganó la titularidad en liga y hasta la fecha es uno de los infaltables en la zaga.

Jordi Alba (LI): uno de los mejores jugadores del equipo dado su aporte en la banda izquierda aportando pases y asistencias.

Yannick Bright (MC): el mediocampista de origen italiano podría ser titular en caso de que Mascherano decida colocar a De Paul como enganche.

Sergio Busquets (MC): el mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo.

Tadeo Allende (MD): el argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.

Rodrigo De Paul (MCO): el experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez al equipo, desde su llegada se colocó directamente como titular.

Telasco Segovia (MI): el venezolano ya se asentó en el equipo y es un titular habitual como volante o extremo gracias a su dinamismo y aporte ofensivo.

Lionel Messi (DC): el mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. En esta ocasión podría jugar como centro delantero en solitario ante la ausencia de Luis Suárez que recibió tres juegos de suspensión por la MLS.

La posible alineación de Charlotte FC para el partido vs Inter Miami

Wilfried Zaha es la figura de Charlotte | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

Kristijan Kahlina (PO): portero croata de 33 años, conocido por su solidez bajo los tres palos.

Jahkeele Marshall-Rutty (LD): defensor canadiense de 21 años, juega como lateral derecho y destaca por su velocidad y versatilidad.

Adilson Malanda (DFC): defensa central francés de 23 años, reconocido por su fortaleza física y consistencia defensiva.

Tim Ream (DFC): defensa central estadounidense de 37 años, con experiencia en la Premier League. Aporta liderazgo y solidez al equipo.

Nathan Byrne (LI): zaguero inglés de 33 años, conocido por su regularidad y capacidad defensiva.

Ashley Westwood (MC): es un mediocampista defensivo inglés de 35 años, líder en el centro del campo.

Djibril Diani (MC): mediocampista defensivo francés de 27 años, aporta equilibrio y recuperación en el medio.

Kerwin Vargas (MD): volante colombiano de 23 años, conocido por su velocidad y regate.

Brandt Bronico (MCO): mediocampista central estadounidense de 30 años, versátil y combativo.

Wilfried Zaha (MI): delantero marfileño de 32 años, es la estrella del equipo, y destaca por su liderazgo y habilidad.

Idan Toklomati (DC): delantero israelí de 21 años, esta temporada ha recibido muchas oportunidades y ha logrado ganarse la confianza del cuerpo técnico.

Más noticias sobre la MLS