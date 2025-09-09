Las posibles alineaciones titulares de la selección mexicana y Corea del Sur para su partido amistoso

El segundo y último examen de la fecha FIFA de septiembre ha llegado. La Selección Mexicana cierra su gira por Estados Unidos enfrentando a su similar de Corea del Sur en un partido amistoso que servirá como un crucial laboratorio para el entrenador nacional. El duelo se llevará a cabo en el Geodis Park de Tennessee.

Después del intenso partido contra Japón, y con una convocatoria que presenta algunas ausencias por lesión, Javier Aguirre realizará rotaciones para observar a jugadores que no tuvieron actividad o contaron con pocos minutos.

Por su parte, los Tigres de Asia han decidido dar continuidad a su proyecto y saltarán a la cancha con un once base similar al que se midió ante el combinado de las barras y las estrellas el sábado pasado.

La posible alineación de México para el partido vs Corea del Sur

Javier Aguirre moverá sus piezas para dar frescura al equipo, sobre todo en defensa y en el arco, manteniendo la base del mediocampo hacia adelante. Se espera que mantenga el sistema 4-3-3.

Raúl Rangel (PO) : Luis Malagón fue el titular ante Japón. Con la convocatoria definida, el arquero de Chivas es la opción para la rotación y recibirá la oportunidad de mostrarse bajo los tres palos.

: Luis Malagón fue el titular ante Japón. Con la convocatoria definida, el arquero de Chivas es la opción para la rotación y recibirá la oportunidad de mostrarse bajo los tres palos. Rodrigo Huescas (LD) : El joven lateral aportará su dinamismo por la banda derecha, buscando controlar a los veloces atacantes coreanos por ese sector y dando frescura a la banda.

: El joven lateral aportará su dinamismo por la banda derecha, buscando controlar a los veloces atacantes coreanos por ese sector y dando frescura a la banda. Chiquete Orozco (DFC) : Sin Montes ni Vásquez, Chiquete es el líder natural de la zaga. Tras descansar en el primer encuentro, su titularidad es un hecho para comandar la defensa con su imponente juego aéreo.

: Sin Montes ni Vásquez, Chiquete es el líder natural de la zaga. Tras descansar en el primer encuentro, su titularidad es un hecho para comandar la defensa con su imponente juego aéreo. José Purata (DFC): Llegó el momento de probar su buen momento en Tigres, pero ahora en la selección, donde no tiene mucho crédito de cara al futuro.

Llegó el momento de probar su buen momento en Tigres, pero ahora en la selección, donde no tiene mucho crédito de cara al futuro. Jesús Gallardo (LI): El experimentado lateral de Toluca tomará la banda izquierda, aportando su incansable recorrido y profundidad al ataque.

Erik Lira (MCD) : Sin Edson Álvarez, su presencia es inminente e indispensable para dar equilibrio a un mediocampo con jugadores de vocación ofensiva.

: Sin Edson Álvarez, su presencia es inminente e indispensable para dar equilibrio a un mediocampo con jugadores de vocación ofensiva. Carlos Rodríguez (MC): Su educada pierna es la mejor arma a balón parado del Tri. Tras no iniciar ante Japón, ahora tomará la batuta en la creación de juego.

Su educada pierna es la mejor arma a balón parado del Tri. Tras no iniciar ante Japón, ahora tomará la batuta en la creación de juego. Erick Sánchez (MC) : El 'Chiquito' es el motor y la dinámica. Su capacidad para romper líneas, presionar y llegar desde segunda línea le darán vértigo a la mitad de la cancha.

: El 'Chiquito' es el motor y la dinámica. Su capacidad para romper líneas, presionar y llegar desde segunda línea le darán vértigo a la mitad de la cancha. Orbelín Pineda (EI) : Su inteligencia para moverse entre líneas y su habilidad para asociarse serán claves. Aporta desequilibrio, pausa y una gran lectura de juego partiendo desde la banda.

: Su inteligencia para moverse entre líneas y su habilidad para asociarse serán claves. Aporta desequilibrio, pausa y una gran lectura de juego partiendo desde la banda. Julián Quiñones (ED) : Su potencia y sacrificio son un plus para el equipo. Jugando a perfil cambiado, su capacidad para generar diagonales y su potente disparo son una amenaza constante.

: Su potencia y sacrificio son un plus para el equipo. Jugando a perfil cambiado, su capacidad para generar diagonales y su potente disparo son una amenaza constante. Santiago Giménez (DC): El 'Bebote' es el '9' estelar. Tras iniciar en la banca contra Japón, ahora tendrá la titularidad y la responsabilidad de ser el referente de área y el hombre gol de México.

La alineación de Corea del Sur para el partido vs México

Cho Hyun-woo (PO) : El experimentado arquero del Ulsan HD será el encargado de proteger la portería surcoreana.

: El experimentado arquero del Ulsan HD será el encargado de proteger la portería surcoreana. Seol Young-woo (CAR D): Carrilero por derecha, su función será recorrer toda la banda, aportando solidez en la línea de cinco defensores y profundidad en el ataque.

Carrilero por derecha, su función será recorrer toda la banda, aportando solidez en la línea de cinco defensores y profundidad en el ataque. Lee Han-beom (DFC): Jugará como stopper por derecha, encargado de la marca personal y los duelos físicos.

Jugará como stopper por derecha, encargado de la marca personal y los duelos físicos. Kim Min-jae (DFC) : El pilar del Bayern Múnich funcionará como el líbero de la defensa. Su jerarquía y calidad en la salida son la garantía de la zaga.

: El pilar del Bayern Múnich funcionará como el líbero de la defensa. Su jerarquía y calidad en la salida son la garantía de la zaga. Kim Joo-sung (DFC) : El stopper por izquierda, completando una línea de tres centrales robusta y de gran presencia física.

: El stopper por izquierda, completando una línea de tres centrales robusta y de gran presencia física. Lee Tae-seok (CAR I): El carrilero por la banda izquierda, con la misma misión que Seol: defender y atacar con un enorme despliegue físico.

Dong-gyeong Lee (MD) : Un volante por derecha con mucho sacrificio, encargado de apoyar al carrilero y buscar diagonales hacia el centro.

: Un volante por derecha con mucho sacrificio, encargado de apoyar al carrilero y buscar diagonales hacia el centro. Jin-seop Kim (MC): Uno de los mediocampistas centrales, enfocado en la contención y el equilibrio del equipo.

Uno de los mediocampistas centrales, enfocado en la contención y el equilibrio del equipo. Paik Seung-ho (MC): El socio de Kim en el centro del campo, con más libertad para distribuir el juego y sumarse al ataque.

El socio de Kim en el centro del campo, con más libertad para distribuir el juego y sumarse al ataque. Lee Jae-sung (MI) : Partiendo desde la izquierda, es un jugador muy inteligente tácticamente, que busca asociarse y generar espacios.

: Partiendo desde la izquierda, es un jugador muy inteligente tácticamente, que busca asociarse y generar espacios. Son Heung-min (DC): El capitán e ícono del Tottenham jugará como el único punta. Tendrá libertad para moverse por todo el frente de ataque, siendo la principal y más letal amenaza del equipo asiático.

