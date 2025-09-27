Las posibles alineaciones titulares de Monterrey y Santos en la Jornada 11

Monterrey y Santos Laguna se verán las caras este sábado 27 de septiembre en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Ambas escuadras atraviesan momentos muy distintos, aunque en un duelo con una rivalidad histórica como esta, nada está escrito.

Rayados viene de una derrota humillante por marcador de 6-2 ante Toluca, mientras que Santos derrotó por la mínima diferencia a Xolos de Tijuana en la fecha 10.

A continuación te contamos cuál sería la alineación titular de ambas escuadras para este compromiso del fin de semana.

Portero: Santiago Mele: Cuando varios analistas ponían a Monterrey como el candidato número uno al título... Toluca les dio un golpe de realidad y sacudió al club hasta sus entrañas. Mele buscará comandar a Rayados de vuelta al camino de la victoria.

Lateral derecho: Ricardo Chávez: El defensa mexicano compite con Erick Aguirre por la titularidad. Después del papelón a mitad de semana contra los Diablos, parece que Chávez podría arrancar de inicio.

Defensa central: Víctor Guzmán: El 'Toro' arrancó el duelo contra Toluca en el banco de suplentes. Guzmán todavía no llega al nivel que tuvo en Xolos, pero en este momento podría ser la mejor opción para cubrir la central.

Defensa central: Sergio Ramos: El partido del legendario futbolista español no estuvo a la altura de las expectativas. Se espera que Ramos salga más concentrado y que ayude a que el golpe recibido no se vuelva en una crisis.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga: Arteaga sustituiría a Luis 'Hueso' Reyes para este fin de semana. La mayor de las virtudes de Arteaga es atacar, aunque en tarea defensiva todavía deja mucho que desear.

Mediocampista central: Jorge Rodríguez: Quizás es uno de los jugadores con menos luces, pero sabe cuál es su trabajo y lo cumple con creces. Es un medio fuerte y su principal tarea es la recuperación del balón.

Mediocampista central: Óliver Torres: El exjugador del Atlético de Madrid y Porto hará mancuerna con el 'Corcho' en la mitad de la cancha. Torres es más ductil con el balón que Rodríguez, por lo que será uno de los encargados en conectar las diferentes líneas.

Mediocampista ofensiva: Sergio Canales: Desde su llegada a Monterrey, el medio español se ha convertido en el mejor de la plantilla. Esta temporada lleva la grandiosa cantidad de seis goles y dos asistencias en nueve partidos.

Extrem derecho: Jesús Corona: 'Tecatito' dio muestras de que el talento no se le había acabado en el Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, Corona todavía no pesa lo suficiente en Rayados. Suma apenas un gol y una asistencia esta temporada.

Puebla v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos: Se espera que el extremo argentino arranque como titular este fin de semana. Ocampos es uno de los atacantes más peligrosos del futbol mexicano cuando está en forma y se lo propone.

Delantero centro: Germán Berterame: El delantero argentino naturalizado mexicano seguirá con la responsabilidad de marcar. A pesar de la llegada de Anthony Martial, se espera que Berterame siga como titular.

Probable alineación de Santos Laguna

Portero: Carlos Acevedo

Defensa: José Abella, Kevin Balanta, Jonathan Pérez, Bruno Amione.

Media: Santiago Marsical, Javier Güemez, Jordan Carrillo

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Delantera: Alberto Ocejo, Ramiro Sordo, Kevin Palacios.