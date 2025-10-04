Las posibles alineaciones titulares de Tigres y Cruz Azul

Tigres y Cruz Azul se enfrentarán este sábado 4 de octubre en la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. Gracias a la calidad de sus plantillas y sus posiciones en la tabla, este encuentro promete ser el más destacado de la fecha.

En sus últimos diez enfrentamientos, Tigres acumula cuatro victorias, Cruz Azul tres y tres encuentros han terminado en empate. En su más reciente duelo en el Estadio Universitario, el equipo liderado por Guido Pizarro se impuso con un marcador de 2-1.



A continuación, te presentamos las probables alineaciones iniciales de ambos equipos.

La posible alineación de Tigres vs Cruz Azul para la Jornada 12 del Apertura 2025

Portero: Nahuel Guzmán: El arquero argentino es sin duda alguna uno de los mejores extranjeros que han venido a jugar a la Liga MX. A sus 39 años es uno de los porteros más sólidos.

Lateral derecho: Javier Aquino: Pasan los años y el veterano futbolista mexicano sigue siendo el dueño de la banda derecha. Aquino, a sus 35 años, sabe cuándo sumarse al ataque y cuándo defender. Uno de los líderes que le quedan al cuadro de la UANL.

Defensa central: Joaquim: La defensa de Tigres es la mejor del torneo: después de 11 jornadas, solo han recibido nueve goles en contra. Gran parte de este hito es gracias a Joaquim. El central brasileño está haciendo una gran campaña.

Defensa central: Jesús Angulo: El 'Stitch' puede desempeñarse indistintamente como lateral izquierdo como defensa central. Se espera que repita como zaguero central ante Cruz Azul. El fuerte del jugador surgido de Atlas es el juego defensivo.

Lateral izquierdo: Marco Farfán: El futbolista mexicoamericano llegó a la Liga MX en el mercado de verano después de jugar para Portland Timbers, LAFC y el FC Dallas. Farfán se ha adueñado de la lateral izquierda y suma una asistencia este certamen.

Mediocampista central: Fernando Gorriarán: El volante uruguayo regresará a la actividad después de su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. 'Gorri' es sinónimo de garra y equilibrio.

Mediocampista central: Juan Brunetta: Al lado de Gorriarán se ubicará Brunetta. El medio argentino es el encargado de darle más salida al conjunto felino y conectar la mitad de la cancha con la línea ofensiva. Suma dos goles y una asistencia esta temporada.

Extremo derecho: Diego Lainez: Lainez se ha vuelto en un jugador más completo desde su regreso al futbol mexicano. El extremo tiene más sacrificio y aprendió a decidir mejor en la última jugada. Suma dos goles y tres asistencias este torneo.

Extremo izquierdo: Ozziel Herrera: El exjugador del Atlas está en buen momento. Ozziel suma cuatro goles y una asistencia a lo largo de 10 presentaciones este semestre.

Delantero: Ángel Correa: El futbolista argentino cayó con el pie derecho en la Liga MX. En su primer torneo en el futbol mexicano, Correa suma cuatro goles y una asistencia.

Delantero: André Pierre Gignac: De acuerdo con los reportes más recientes, el delantero francés repetiría en el once inicial. Si bien Gignac no atraviesa su mejor momento, ya anotó un gol en este certamen.

La posible alineación de Cruz Azul

Portero: Kevin Mier: El guardameta colombiano seguirá bajo los tres palos a pesar de sus errores en los partidos más recientes. Mier se está ganando la desconfianza de un sector de la afición. Necesita mejorar.

Defensa central: Gonzalo Piovi: El zaguero argentino aportan solidez y liderazgo en la última línea. Piovi tiene una gran salida. La Máquina necesita que se reencuentre con su mejor versión si quiere trascender en la liguilla.

Defensa central: Willer Ditta: El defensor colombiano mantiene la confianza del Nicolás Larcamón. Ditta destaca por su fortaleza física y anticipación. La defensa debe mejorar ya que en los tres partidos más recientes han recibido seis goles.

Defensa central: Jesús Orozco: El mexicano regresaría al once inicial tras la expulsión de Jorge Rodarte. Ha firmado algunos buenos partidos esta temporada, pero por alguna razón no termina por ser titular en el equipo de Larcamón.

Lateral derecho: Jorge Sánchez: El seleccionado nacional seguiría ocupando el costado derecho, donde aporta proyección ofensiva y compromiso defensivo.

Lateral izquierdo: Carlos Rotondi: El argentino destaca por su gran recorrido y su entrega. Rotondi tiene gran sacrificio y también sabe cuándo y cómo llegar a la línea final.

Mediocampista central: Erik Lira: El mediocentro mexicano es una pieza clave en la recuperación y equilibrio del mediocampo cementero. El gran nivel de Lira lo ha convertido en un asiduo a las convocatorias del Tri.

Mediocampista central: José Paradela: El argentino repetiría en el once inicial, aportando visión de juego y distribución en el medio sector. Paradela ha sido uno de los mejores de Cruz Azul este semestre: suma tres goles y cinco asistencias.

Mediocampista central: Ignacio Rivero: El uruguayo es sinónimo de intensidad y polivalencia en la zona medular. Nacho registra un gol y un pase de gol esta temporada.

Delantero centro: Ángel Sepúlveda: El atacante mexicano se perfila para iniciar en el frente de ataque tras reaparecer ante Xolos de Tijuana. Cruz Azul necesita recuperar a su goleador de cara a la liguilla.

Delantero centro: Gabriel Fernández: “El Toro” Fernández podría compartir la delantera con Sepúlveda en este importante duelo. Fernández destaca por su potencia y olfato goleador.