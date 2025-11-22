Las posibles alineaciones titulares del Arsenal vs Tottenham
Este domingo 23 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 12 de la Premier League desde el Emirates Stadium entre Arsenal y Tottenham.
A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Gunners para este compromiso programado a las 11:30 horas (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España).
La posible alineación del Arsenal vs Tottenham para la Jornada 12 de la Premier League
PO: David Raya - El portero español es titular indiscutible desde 2024 tras llegar cedido del Brentford y luego fichado definitivamente. Gran especialista en juego con los pies, reflejos y salida de balón.
LD: Jurrien Timber - El lateral/carretilero derecho holandés (también puede jugar de central). Aporta polivalencia, calidad técnica y salida de balón.
DFC: William Saliba - El central francés, uno de los mejores defensas del mundo en su posición. Pilar fundamental del Arsenal desde 2022, destaca por su elegancia, fuerza física, lectura de juego y capacidad para salir jugando.
DFC: Ben White - El lateral derecho inglés (también puede jugar de central). Muy sólido defensivamente, excelente en el uno contra uno, buen centro y gran inteligencia táctica. Podría ser titular como central ante la lesión de Magalhanes.
LI: Piero Hincapié - El central/zurdo ecuatoriano fue un fichaje reciente del Arsenal (verano 2025). Zurdo potente, rápido, bueno en el duelo y con gran salida de balón. Llega para reforzar la defensa y competir con Gabriel/Saliba. Podría ser titular por la banda ante la lesión de Riccardo Calafiori.
MD: Eberechi Eze - El mediocentro ofensivo/extremo inglés de origen nigeriano, procedente del Crystal Palace. Jugador creativo, regateador, con gran golpeo de balón y llegada al área. Aporta desequilibrio y gol desde segunda línea.
MC: Martín Zubimendi - Es un pivote español es uno de los grandes fichajes del Arsenal en 2025. Elegante, excelente en la distribución, gran posicionamiento y recuperación. Considerado el “sucesor natural” de Rodri en la selección española.
MI: Declan Rice - El mediocentro inglés, capitán ocasional y líder del equipo. Fichado del West Ham en 2023 por cifra récord. Box-to-box completo: recupera, distribuye, llega al área y tiene gol. Uno de los mejores del mundo en su puesto.
ED: Bukayo Saka - El extremo derecho inglés, canterano y estrella del equipo. Regate, desborde, asistencias, gol y gran mentalidad. Uno de los líderes del vestuario con solo 24 años y ya capitán en varias ocasiones.
DC: Mikel Merino - El atacante español, fichado de la Real Sociedad en 2024. Zurdo alto, excelente en el juego aéreo, llegada al área, recuperación y pase progresivo. Aporta físico y experiencia.
EI: Leandro Trossard - El extremo izquierdo belga, muy polivalente (puede jugar en varias posiciones de ataque). Gran definición, inteligencia táctica y uno de los mejores recambios del equipo. Muy fiable cuando entra desde el banquillo o es titular.
Así se vería la formación de Arsenal (4-3-3)
Portero: David Raya.
Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Ben White, Piero Hincapié.
Centrocampistas: Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice.
Delanteros: Bukayo Saka, Mikel Merino, Leandro Trossard.
La posible alineación del Tottenham vs Arsenal para la Jornada 12 de la Premier League
PO: Guglielmo Vicario - El portero italiano es el titular indiscutible desde su llegada en 2023. Muy seguro bajo palos, excelente en salidas aéreas y con muy buenos reflejos. Uno de los porteros más consistentes de la Premier.
LD: Pedro Porro - El lateral derecho español. Carrilero ofensivo puro: gran centro, disparo lejano, recorrido incansable y muy buen uno contra uno en ataque.
DFC: Cristian Romero - El central argentino es líder de la defensa. Agresivo, fuerte en el duelo, excelente salida de balón y muy intenso. Campeón del mundo 2022 y uno de los mejores centrales de la liga.
DFC: Micky van de Ven - El central holandés, el defensa más rápido de la Premier League. Zurdo velocísimo, gran anticipación y muy sólido en el uno contra uno. Forma con Romero una de las parejas de centrales más prometedoras de Europa.
LI: Djed Spence - El lateral derecho inglés (también puede jugar por izquierda). Regresó tras cesiones y se ha consolidado en 2025 como un carrilero explosivo, rápido y con gran capacidad ofensiva.
MCD: João Palhinha - El pivote portugués, fichaje estrella del verano 2025 procedente del Fulham. Destructor total: líder en recuperaciones y entradas de toda Europa, gran posicionamiento y salida de balón mejorada. El “ancla” que le faltaba al medio del Tottenham.
MCD: Pape Matar Sarr - El mediocentro senegalés, canterano que explotó definitivamente. Box-to-box dinámico, gran llegada al área, excelente en la presión y con muy buen golpeo. Titular indiscutible con solo 23 años.
MD: Brennan Johnson - El extremo derecho galés. Muy rápido, desequilibrante en el uno contra uno y con gol. Tras un primer año de adaptación, en 2025 está en su mejor versión y es habitual titular.
MCO: Xavi Simons - El mediapunta/extremo holandés, cedido con opción de compra del PSG en verano 2025. Jugador mágico: regate, visión de juego, último pase y gol. Uno de los fichajes más ilusionantes y ya es pieza clave en el esquema de Postecoglou.
MI: Richarlison - El delantero brasileño. Polivalente (puede jugar de ‘9’ o en banda izquierda). Fuerte físicamente, gran presión y olfato goleador cuando está enchufado.
DC: Randal Kolo Muani - El delantero centro francés, gran fichaje del verano 2025 procedente del PSG. Rápido, potente, excelente desmarque y definición. Llegó para ser el ‘9’ referencia y dar competencia interna.
Así se vería la formación del Tottenham (4-2-3-1)
Portero: Guglielmo Vicario.
Defensas: Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence.
Centrocampistas: João Palhinha, Pape Matar Sarr; Brennan Johnson, Xavi Simons, Richarlison.
Delanteros: Kolo Muani.
