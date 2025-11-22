Las posibles alineaciones titulares del Arsenal vs Tottenham

Este domingo 23 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 12 de la Premier League desde el Emirates Stadium entre Arsenal y Tottenham.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Gunners para este compromiso programado a las 11:30 horas (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España).

La posible alineación del Arsenal vs Tottenham para la Jornada 12 de la Premier League

Piero Hincapié sería titular ante la posible ausencia de Riccardo Calafiori y lesión de Magalhanes | Visionhaus/GettyImages

PO: David Raya - El portero español es titular indiscutible desde 2024 tras llegar cedido del Brentford y luego fichado definitivamente. Gran especialista en juego con los pies, reflejos y salida de balón.

LD: Jurrien Timber - El lateral/carretilero derecho holandés (también puede jugar de central). Aporta polivalencia, calidad técnica y salida de balón.

DFC: William Saliba - El central francés, uno de los mejores defensas del mundo en su posición. Pilar fundamental del Arsenal desde 2022, destaca por su elegancia, fuerza física, lectura de juego y capacidad para salir jugando.

DFC: Ben White - El lateral derecho inglés (también puede jugar de central). Muy sólido defensivamente, excelente en el uno contra uno, buen centro y gran inteligencia táctica. Podría ser titular como central ante la lesión de Magalhanes.

LI: Piero Hincapié - El central/zurdo ecuatoriano fue un fichaje reciente del Arsenal (verano 2025). Zurdo potente, rápido, bueno en el duelo y con gran salida de balón. Llega para reforzar la defensa y competir con Gabriel/Saliba. Podría ser titular por la banda ante la lesión de Riccardo Calafiori.

MD: Eberechi Eze - El mediocentro ofensivo/extremo inglés de origen nigeriano, procedente del Crystal Palace. Jugador creativo, regateador, con gran golpeo de balón y llegada al área. Aporta desequilibrio y gol desde segunda línea.

MC: Martín Zubimendi - Es un pivote español es uno de los grandes fichajes del Arsenal en 2025. Elegante, excelente en la distribución, gran posicionamiento y recuperación. Considerado el “sucesor natural” de Rodri en la selección española.

MI: Declan Rice - El mediocentro inglés, capitán ocasional y líder del equipo. Fichado del West Ham en 2023 por cifra récord. Box-to-box completo: recupera, distribuye, llega al área y tiene gol. Uno de los mejores del mundo en su puesto.

ED: Bukayo Saka - El extremo derecho inglés, canterano y estrella del equipo. Regate, desborde, asistencias, gol y gran mentalidad. Uno de los líderes del vestuario con solo 24 años y ya capitán en varias ocasiones.

DC: Mikel Merino - El atacante español, fichado de la Real Sociedad en 2024. Zurdo alto, excelente en el juego aéreo, llegada al área, recuperación y pase progresivo. Aporta físico y experiencia.

EI: Leandro Trossard - El extremo izquierdo belga, muy polivalente (puede jugar en varias posiciones de ataque). Gran definición, inteligencia táctica y uno de los mejores recambios del equipo. Muy fiable cuando entra desde el banquillo o es titular.

Así se vería la formación de Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya.

Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Ben White, Piero Hincapié.

Centrocampistas: Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice.

Delanteros: Bukayo Saka, Mikel Merino, Leandro Trossard.

La posible alineación del Tottenham vs Arsenal para la Jornada 12 de la Premier League

Kolo Muani tuvo molestias en la Fecha FIFA, pero podría estar de vuelta | Julian Finney/GettyImages

PO: Guglielmo Vicario - El portero italiano es el titular indiscutible desde su llegada en 2023. Muy seguro bajo palos, excelente en salidas aéreas y con muy buenos reflejos. Uno de los porteros más consistentes de la Premier.

LD: Pedro Porro - El lateral derecho español. Carrilero ofensivo puro: gran centro, disparo lejano, recorrido incansable y muy buen uno contra uno en ataque.

DFC: Cristian Romero - El central argentino es líder de la defensa. Agresivo, fuerte en el duelo, excelente salida de balón y muy intenso. Campeón del mundo 2022 y uno de los mejores centrales de la liga.

DFC: Micky van de Ven - El central holandés, el defensa más rápido de la Premier League. Zurdo velocísimo, gran anticipación y muy sólido en el uno contra uno. Forma con Romero una de las parejas de centrales más prometedoras de Europa.

LI: Djed Spence - El lateral derecho inglés (también puede jugar por izquierda). Regresó tras cesiones y se ha consolidado en 2025 como un carrilero explosivo, rápido y con gran capacidad ofensiva.

MCD: João Palhinha - El pivote portugués, fichaje estrella del verano 2025 procedente del Fulham. Destructor total: líder en recuperaciones y entradas de toda Europa, gran posicionamiento y salida de balón mejorada. El “ancla” que le faltaba al medio del Tottenham.

MCD: Pape Matar Sarr - El mediocentro senegalés, canterano que explotó definitivamente. Box-to-box dinámico, gran llegada al área, excelente en la presión y con muy buen golpeo. Titular indiscutible con solo 23 años.

MD: Brennan Johnson - El extremo derecho galés. Muy rápido, desequilibrante en el uno contra uno y con gol. Tras un primer año de adaptación, en 2025 está en su mejor versión y es habitual titular.

MCO: Xavi Simons - El mediapunta/extremo holandés, cedido con opción de compra del PSG en verano 2025. Jugador mágico: regate, visión de juego, último pase y gol. Uno de los fichajes más ilusionantes y ya es pieza clave en el esquema de Postecoglou.

MI: Richarlison - El delantero brasileño. Polivalente (puede jugar de ‘9’ o en banda izquierda). Fuerte físicamente, gran presión y olfato goleador cuando está enchufado.

DC: Randal Kolo Muani - El delantero centro francés, gran fichaje del verano 2025 procedente del PSG. Rápido, potente, excelente desmarque y definición. Llegó para ser el ‘9’ referencia y dar competencia interna.

Así se vería la formación del Tottenham (4-2-3-1)

Portero: Guglielmo Vicario.

Defensas: Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence.

Centrocampistas: João Palhinha, Pape Matar Sarr; Brennan Johnson, Xavi Simons, Richarlison.

Delanteros: Kolo Muani.