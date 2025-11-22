Las posibles alineaciones titulares del Inter Miami vs Cincinnati

Este domingo 23 de noviembre se llevará a cabo la semifinal de conferencia de la Major League Soccer entre el FC Cincinnati y el Inter Miami CF.

Ambos clubes vienen de avanzar en la serie al mejor de 3 en la Primera Ronda por 2-1 derrotando a Columbus Crew y Nashville, respectivamente.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los equipos para este enfrentamiento programado a las 17:00 horas (hora de EE.UU.), 16:00 horas (México), 23:00 horas (España) desde el TQL Stadium.

La posible alineación de Cincinnati vs Inter Miami para la semifinal de conferencia

Kubo regresa tras su suspensión en el Juego 2 ante Columbus Crew | Jason Mowry/GettyImages

PO: Roman Celentano - Es el portero titular clave en la defensa del equipo, este 2025, ganó el premio al "Save of the Year" de la MLS por una secuencia espectacular de atajadas contra Nashville SC.

DFC: Nick Hagglund - El defensor central de 32 años es ícono de lealtad en el club desde su fundación. Este 2025, recibió el premio al "Comeback Player of the Year" por su recuperación tras lesiones y sólido rendimiento en la zaga.

DFC: Miles Robinson - El defensor central estadounidense de 28 años, capitán en varios partidos y pilar de la solidez defensiva. Regresó fuerte en 2025 tras una lesión, destacando en duelos aéreos y liderazgo en la línea de fondo.

DFC: Teenage Hadebe - El defensor central zimbabuense es conocido por su velocidad y duelos ganados. En 2025, se consolidó como titular en la rotación defensiva, aportando experiencia internacional al equipo.

MD: Ender Echenique - Es un juvenil mediocampista versátil uruguayo, capaz de jugar en defensa o en el medio. Debutante en 2025, ha mostrado madurez en transiciones y ha sido usado como lateral en formaciones flexibles.

MC: Pavel Bucha - El mediocampista checo de 26 años es dinámico y recuperador de balones con visión de juego. En 2025, fue esencial en el doble pivote, contribuyendo con asistencias y control en el centro del campo.

MC: Evander - El mediocampista ofensivo brasileño de 27 años, fue el fichaje estelar por 18 millones de dólares. En su primera temporada 2025, brilló con goles y asistencias, finalista al MVP de la MLS y motor creativo del ataque.

MC: Samuel Gidi - El mediocampista keniano de 22 años es una promesa con energía incansable. En 2025, emergió como suplente clave en el medio, destacando en partidos de playoffs con su intensidad y robos de balón.

MI: Yuya Kubo - El ofensivo japonés de 31 años es rápido y letal en contragolpes. En 2025, aportó goles desde las bandas, aunque enfrentó suspensiones; es vital en la rotación ofensiva con su experiencia en la J-League.

DC: Brenner - El delantero brasileño de 28 años es un goleador prolífico con más de 20 tantos en temporadas previas. En 2025, formó un trío letal con Denkey y Evander, manteniendo su olfato anotador en el ataque principal.

DC: Kevin Denkey - El delantero togolés de 24 años fue fichado por 14 millones de dólares como el goleador top de Bélgica en 2024. En 2025, explotó con hat-tricks y liderazgo en el frente, convirtiéndose en la estrella del ataque de Cincinnati.

Así se vería la formación de Cincinnati (3-5-2)

Portero: Roman Celentano.

Defensas: Nick Hagglund, Miles Robinson, Teenage Hadebe.

Centrocampistas: Ender Echenique, Pavel Bucha, Evander, Samuel Gidi, Yuya Kubo.

Delanteros: Brenner, Kevin Denkey.

La posible alineación de Inter Miami vs Cincinnati para la semifinal de conferencia

Luis Suárez fue suspendido el partido anterior | Leonardo Fernandez/GettyImages

PO: Rocco Ríos - El portero juvenil se adueñó de la portería en el tramo final de la campaña dejando en el banquillo al veterano Óscar Ustari.

LD: Ian Fray - El norteamericano de origen jamaiquino ha sido titular en los tres juegos de playoffs ante Nashville y lo ha hecho bien, por lo que podría repetir como titular.

DFC: Noah Allen - El defensor estadounidense de origen griego recuperó la confianza del cuerpo técnico y dejó en el banquillo a Gonzalo Luján.

DFC: Maximiliano Falcón - El central chileno ha sido titular habitual a lo largo de la temporada regular y lo que va de los playoffs, por lo que no habría novedad gracias a la confianza que otorga.

LI: Jordi Alba - Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, ha tenido una campaña espectacular aportando pases, asistencias y goles. Desafortunadamente ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional al final del torneo.

MD: Tadeo Allende - El argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.

MC: Rodrigo De Paul - El experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez y músculo al equipo y evidentemente es un titular fijo.

MC: Sergio Busquets - El mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo. Lamentablemente de igual manera colgará los botines al final del torneo.

MI: Baltasar Rodríguez - Le tomó tiempo, pero sobre el final de la temporada el joven argentino se pudo acoplar a la dinámica del equipo y terminó siendo titular.

DC: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS esta temporada. Además, viene de marcar ci cl goles en la serie, dos en el Juego 1, uno en el Juego 2 y un doblete más en el Juego 3.

DC: Luis Suárez - El goleador charrúa fue suspendido en el juego pasado, por lo que estaría de regreso a la titularidad como acostumbra.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-4-2)

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcón, Jordi Alba.

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Lionel Messi, Luis Suárez.