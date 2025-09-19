Las posibles alineaciones titulares del Inter Miami vs DC United por la MLS 2025

El Inter Miami CF recibirá al DC United en la Jornada 34 de la Major League Soccer en la Temporada 2025 esta semana después de haber derrotado 3-1 al Seattle Sounders.

El conjunto de las garzas viene de haber vencido al cuadro The Sounders con un partidazo del capitán argentino Lionel Messi.

El ocho veces Balón de Oro marcó un golazo y dio una asistencia. Mientras que, DC United igualó 1-1 frente al Orlando City.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso que será muy interesante donde el vigente campeón de la Supporters' Shield buscará escalar lugares en los primeros lugares de la clasificación en la Conferencia Este.

La posible alineación del Inter Miami para el partido vs DC United

Luis Suárez seguirá cumpliendo su sanción y no estará en el juego | DANTE FERNANDEZ/GettyImages

Óscar Ustari (PO): es el portero titular del equipo, además, es el de más experiencia y confianza del cuerpo técnico.

Ian Fray (LD): el lateral argentino Marcelo Weigandt ha perdido su lugar como titular y en las más recientes semanas el joven jamaiquino ha sido el titular.

Gonzalo Luján (DFC): el defensor central fue titular la fecha pasada después de haber descansado e ingresado como relevo hace dos semanas.

Maximiliano Falcón (DFC): el central chileno comenzó siendo titular en la Concachampions y poco a poco se ganó la titularidad en liga y hasta la fecha es uno de los infaltables en la zaga.

Noah Allen (LI): el juvenil de ascendencia griega ha vuelto como titular en la lateral izquierda así permite que Alba juegue más adelantado.

Rodrigo De Paul (MD): el experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez al equipo, desde su llegada se colocó directamente como titular.

Sergio Busquets (MC): el mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo.

Yannick Bright (MC): el mediocampista de origen italiano podría ser titular en caso de que Mascherano decida colocar a De Paul como enganche.

Jordi Alba (MI): uno de los mejores jugadores del equipo dado su aporte en la banda izquierda aportando pases y asistencias.

Lionel Messi (DC): el mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo.

Tadeo Allende (DC): el argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.

La posible alineación de DC United para el partido vs Inter Miami

Lukas MacNaughton no estará disponible por su reciente expulsión | Hannah Foslien/GettyImages

Luis Barraza (PO): el portero norteamericano es seguro con reflejos rápidos, transmite calma, líder vocal en defensa.

Conner Antley (LD): el lateral tiene un buen físico, combativo, personalidad tenaz, apoya en ataque con cruces precisos.

Lucas Bartlett (DFC): Lukas MacNaughton no estará disponible debido a una sanción tras haber sido expulsado. Por lo que el norteamericano de 28 años sería el titular.

Kye Rowles (DFC): es un líder nato, inteligente, personalidad tranquila, buena lectura y salida de balón.

David Schnegg (LI): el joven austriaco es agresivo, ofensivo, personalidad audaz, incansable en el ida y vuelta.

Matti Peltola (MCD): el joven finlandés es versátil, trabajador, personalidad luchadora, sólido en recuperación.

Aarón Herrera (MD): es dinámico, competitivo, personalidad confiada, habilidoso en ataque y defensa.

Jackson Hopkins (MC): técnico, creativo, personalidad prometedora, audaz en el regate.

Brandon Servania (MC): incansable, disciplinado, posee una personalidad esforzada y buen toque.

Gabriel Pirani (MI): habilidoso y astuto cuenta con un desequilibrante regate.

Christian Benteke (DC): es un potente, dominante y letal atacante en área, se caracteriza por ser un líder ofensivo.

