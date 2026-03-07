Las posibles alineaciones titulares del Milán vs Inter de Milán

l fútbol italiano se prepara para uno de sus partidos más emblemáticos. Este domingo 9 de marzo, el Milán y el Inter se enfrentarán en el Estadio Giuseppe Meazza por una nueva jornada de la Serie A, en el segundo Derby della Madonnina de la temporada. El clásico milanés llega en un momento clave del campeonato, con ambos equipos peleando en la parte alta de la tabla.

Inter llega como líder del torneo, mientras que el Milán es el escolta con una diferencia de diez puntos entre ambos. Ese contexto convierte al encuentro en un duelo decisivo: los rossoneri necesitan ganar para mantener viva la pelea por el Scudetto, mientras que una victoria nerazzurra podría encaminar definitivamente la carrera por el título.

A continuación las posibles alineaciones para el Derby.

Alexis Saelemaekers of Milan (L) and Marcus Thuram of Inter... | SOPA Images/GettyImages

La posible alineación del Milán

POR: Mike Maignan - 11 vallas en invictas en 26 presentaciones por Serie A para este arquero nacido en la Guayana Francesa pero que representará a Francia en el próximo Mundial.

DC: Fikayo Tomori - Rápido al cruce y fuerte en el uno contra uno, el central inglés es clave para contener a los delanteros rivales en espacios abiertos. Su velocidad suele ser un recurso importante cuando el Milán defiende con la línea adelantada.

DC: Koni De Winter - El central belga aporta físico y presencia aérea en la zaga rossonera. En partidos exigentes como este, su capacidad para imponerse en duelos y despejar balones largos puede resultar fundamental. En 19 partidos de Serie A aportó un gol y una asistencia.

DC: Strahinja Pavlovic - Agresivo en la marca, el serbio suele jugar con mucha intensidad en la última línea. Además, ya ha demostrado que puede aparecer en ataque: marcó uno de sus tres goles en la temporada en el último encuentro ante Cremonese.

MD: Alexis Saelemaekers - Un jugador incansable por la banda, siempre dispuesto a presionar y recorrer metros en defensa y ataque. Su despliegue suele ser clave para equilibrar el equipo en partidos de ritmo alto.

MC: Youssouf Fofana - Mediocampista de gran capacidad física y recuperación constante. Su trabajo silencioso en el centro del campo permite al equipo cortar transiciones y recuperar rápidamente la posesión, además de liberar a Modric a una función más ofensiva.

MC: Luka Modric - A sus 40 años ha dicho presente den 26 de los 27 partidos del Milán en la Serie A. Una verdadera locura. Su visión y precisión para filtrar pases pueden marcar diferencias en un partido cerrado como el Derby della Madonnina.

US Cremonese v AC Milan - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

MC: Adrien Rabiot - Juego asociado y pases en el último tercio para este gran mediocampista francés que en Milán le supo agregar gol a su juego. Lleva 4 en esta Serie A, además de 5 asistencias.

MI: Davide Bartesaghi - El joven lateral aporta frescura y energía por la banda izquierda. En un partido tan exigente, su velocidad y predisposición ofensiva pueden ser una sorpresa para la defensa rival. No se debe descartar a Pervis Estupiñan en este puesto.

MP: Christian Pulisic - Ocho gritos en 20 encuentros para uno de los mejores jugadores de la Serie A. Milán lo necesitará encendido para ir por un triunfo que los mantenga con vida en la lucha por el Scudetto.

CD: Rafael Leao - La gran referencia ofensiva del equipo. Con su potencia y capacidad para romper defensas, el portugués es el jugador a seguir en este Derby.

Así se vería la formación del Milán (3-5-2)

Portero: Mike Maignan

Defensores: Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic

Mediocampistas: Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi

Delanteros: Christian Pulisic, Rafael Leao

La posible alineación del Inter de Milán

POR: Yan Sommer – 14 vallas invictas sobre 25 presentaciones para este experimentado arquero suizo de 37 años. Su juego con los pies suelen ser claves para iniciar la salida desde atrás en el sistema del Inter.

DC: Yann Bisseck – El defensor alemán de origen camerunés se impone en el juego aéreo con su 1,96 mts de altura. En ataque también suma: aportó tres asistencias y dos goles en esta temporada.

DC: Manuel Akanji – Defensor sobrio y muy fiable en la marca. Desde sus épocas en el City, destaca por su lectura del juego y su capacidad para anticipar, algo fundamental en un partido de ritmo alto como el derbi.

DC: Alessandro Bastoni – Uno de los zagueros con mejor salida de balón en la Serie A. Su precisión para romper líneas con pases largos suele ser una de las principales armas del Inter. Además, pisa el área contraria: 4 asistencias para él en esta Serie A.

MD: Luis Henrique – Multifuncional, puede ocupar el costado derecho o jugar de interior gracias a su gran técnica y manejo del balón. Ha marcado un solo gol en esta temporada, un aspecto a mejorar en sus estadísticas.

MC: Nicolò Barella – El motor del mediocampo nerazzurro. Incansable en la presión y muy dinámico en ataque, suele aparecer en momentos importantes con llegadas desde segunda línea.

MC: Hakan Çalhanoglu – El organizador del equipo. Maneja los tiempos del juego y es un especialista en el balón parado, un recurso que suele ser decisivo en partidos cerrados.

MC: Piotr Zielinski – Volante creativo con gran técnica y visión de juego. Tiene la capacidad de filtrar pases entre líneas y también de aparecer en el área con disparos desde media distancia.

MI: Federico Dimarco – Uno de los carrileros más productivos del fútbol italiano. Su precisión en centros y su capacidad para generar ocasiones desde la banda izquierda lo convierten en una pieza clave del ataque. Lidera el rubro de situaciones claras de gol creadas de la Serie A con 28.

DC: Marcus Thuram – Su potencia se combina con una gran capacidad para jugar de espaldas y abastecer a los mediocampistas que llegan de frente. En esta Serie A lleva marcados 7 tantos, además de otros dos por Champions.

DC: Francesco Esposito – Con 20 años se encuentra disputando su primera temporada en el Inter y la responsabilidad no le ha pesado. Esposito aporta frescura y movilidad en el área. Un jugador que dará que hablar mucho en los próximos años.

FC Internazionale v Genoa CFC - Serie A | DeFodi Images/GettyImages

Así se vería la formación del Inter (3-5-2)

Portero: Yan Sommer

Defensores: Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni

Mediocampistas: Luis Henrique, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco Delanteros: Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito