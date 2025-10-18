Las posibles alineaciones titulares del Nashville vs Inter Miami

Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo el Decision Day de la Major League Soccer y uno de los compromisos será el Nashville SC frente al Inter Miami.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los equipos para este enfrentamiento programado a las 18:00 horas (hora de EE. UU.), 16:00 horas (México), 00:00 horas (España).

La posible alineación de Nashville vs Inter Miami para la Jornada 34 de la MLS

Sam Surridge tiene 23 goles en la temporada | Minas Panagiotakis/GettyImages

PO: Joe Willis - El portero titular es clave en la defensa y es conocido por su experiencia y liderazgo en portería.

LD: Josh Bauer - El defensor aporta solidez y versatilidad en la línea defensiva.

DFC: Walker Zimmerman - El defensor central estadounidense de 32 años, capitán y pilar defensivo.

DFC: Jack Maher - El defensor central estadounidense es titular habitual.

LI: Dan Lovitz - El lateral izquierdo estadounidense es un veterano confiable con experiencia en USMNT.

MD: Alex Muyl - El mediocampista estadounidense de 28 años, es uno de los jugadores más consistentes del club.

MC: Bryan Acosta - El mediocampista hondureño de 32 años, especialista en el robo de balones y transiciones rápidas.

MC: Gastón Brugman - El mediocampista uruguayo destaca por su visión y pases precisos en el centro del campo.

MI: Tyler Boyd - El veterano atacante de 30 años es versátil en las bandas con contribuciones goleadoras, clave en la creación de oportunidades ofensivas.

DC: Hany Mukhtar - El mediocampista ofensivo alemán de 30 años es el líder en goles y asistencias.

DC: Sam Surridge - El delantero inglés de 29 años, marcó 23 goles en la temporada compitiendo con Messi por la Bota de Oro.

La posible alineación de Inter Miami vs Nashville para la Jornada 34 de la MLS

Lionel Messi es líder de goleo con 26 goles | Rich Storry/GettyImages

PO: Rocco Ríos - Por alguna razón el portero juvenil ha sido titular en los últimos dos compromisos dejando en el banquillo al veterano Ustari. Parece indicar que el se encargará de terminar el torneo como titular.

LD: Marcelo Weigandt - El lateral argentino ha tenido altas y bajas a lo largo de la temporada por las lesiones, pero aparentemente podría terminar el torneo en como titular.

DFC: Noah Allen - El juvenil griego suele ser un titular habitual en la zaga central.

DFC: Maximiliano Falcón - El central chileno ha sido titular habitual a lo largo de la temporada.

LI: Jordi Alba - Será su último partido de temporada regular, es uno de los mejores jugadores del equipo dado su aporte en la banda izquierda aportando pases, asistencias y goles. Desafortunadamente ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional al final del torneo.

MD: Tadeo Allende - El argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.

MC: Rodrigo De Paul - El experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez al equipo, desde su llegada se colocó directamente como titular. Viene de jugar la Fecha FIFA con su selección.

MC: Sergio Busquets - El mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo. Lamentablemente de igual manera colgará los botines al final del torneo.

MI: Telasco Segovia - El volante venezolano podría volver al once inicial después de haber estado con la vinotinto en la Fecha FIFA.

DC: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Es el favorito para ganar la Bota de Oro y MVP de la temporada.

DC: Luis Suárez - El goleador charrúa sigue marcando diferencia y aportando su olfato goleador.

Así se vería la formación de Nashville (4-4-2)

Portero: Joe Willis

Defensas: Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jack Maher, Dan Lovitz.

Centrocampistas: Alex Muyl, Bryan Acosta, Gastón Brugman, Tyler Boyd.

Delanteros: Hany Mukhtar y Sam Surridge.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-4-2)

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Marcelo Weigandt, Noah Allen, Maximiliano Falcón, Jordi Alba.

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Telasco Segovia.

Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.