Las posibles alineaciones titulares del Orlando City vs Inter Miami

Este domingo 1 de marzo se llevará a cabo el Clásico se Florida de la temporada 2026 de la Major League Soccer entre Orlando City SC y el Inter Miami CF desde el Inter&Co Stadium.

Ambos clubes no tuvieron un buen inicio de torneo, el equipo morado no tuvo un buen debut en casa el último fin de semana, y cayó por 2-1 ante unos renovados y juveniles New York RB. Mientras que, Miami también fue derrotado 3-0 ante LAFC.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los equipos para este enfrentamiento programado a las 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España) desde California.

La posible alineación de Orlando City vs Inter Miami

Maxime Crépeau es el nuevo portero del Orlando City | Julio Aguilar/GettyImages

PO: Maxime Crépeau — Portero canadiense de 31 años, internacional con Canadá. Reciente fichaje procedente de Portland Timbers; conocido por su experiencia en MLS, reflejos y liderazgo en la portería.

LD: Griffin Dorsey — Lateral derecho estadounidense de 26 años. Llegó desde Houston Dynamo; versátil, con buen recorrido por la banda y aportación ofensiva.

DFC: Iago — Central brasileño joven firmado desde Flamengo. Promesa defensiva con potencial para ser titular en la zaga.

DFC: David Brekalo — Defensor esloveno de 27 años, principalmente central (puede jugar de lateral izquierdo). Sólido en el juego aéreo y posicionamiento; pieza clave en la defensa.

LI: Adrián Marín — Lateral izquierdo español de 29 años, llegado desde Braga (Portugal). Experimentado en Europa, destaca por su salida de balón y capacidad para sumarse al ataque.

MD: Marco Pasalic — Mediocampista croata. Uno de los jugadores más destacados del equipo; goleador y asistente clave (15 goles en 2025), con gran técnica y visión.

MC: Braian Ojeda — Mediocampista central paraguayo de 25 años. Fichado recientemente desde Real Salt Lake; dinámico, bueno en recuperación y distribución en el medio campo.

MC: Wilder Cartagena — Volante peruano experimentado. Regresa tras lesión; fuerte en la contención, robo de balón y trabajo defensivo en el mediocampo.

MI: Tyrese Spicer — Extremo / delantero de Trinidad y Tobago, 25 años. Rápido y habilidoso por las bandas; aporta desborde y verticalidad al ataque.

DC: Duncan McGuire — Delantero centro estadounidense de 25 años. Referente ofensivo del equipo; goleador nato, potente en el área y buena finalización.

DC: Martín Ojeda — Mediocampista argentino. Creativo y habilidoso, con excelente visión, asistencias y disparo; pieza clave en la creación de juego.

Así se vería la formación de LAFC (4-3-3)

Portero: Maxime Crépeau.

Defensas: Griffin Dorsey, Iago, David Brekalo, Adrián Marín.

Centrocampistas: Marco Pasalic, Braian Ojeda, Wilder Cartagena, Tyrese Spicer.

Delanteros: Duncan McGuire y Martín Okedo.

La posible alineación de Inter Miami vs LAFC

Dayne St. Clair no tuvo su mejor debut con Inter Miami en la portería | Shaun Clark/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - Portero canadiense de 28 años, titular en la selección de Canadá. Fue el mejor portero de la MLS en 2025 con Minnesota United y ahora defiende la portería de Inter Miami.

LD: Ian Fray - Defensor central (o lateral) jamaicano-estadounidense de 23 años, producto de la academia de Inter Miami. Es un defensor versátil que se ganó la titularidad en la postemporada 2025.

DFC: Maximiliano Falcón - El central chileno/uruguayo ha sido titular habitual del equipo desde su llagada en 2025 gracias a su experiencia.

DFC: Micael - El defensor brasileño fue uno de los refuerzos del equipo para este nuevo año, el jugador de 25 años viene de un exitoso paso por el Palmeiras y espera ser una pieza clave en el nuevo sector defensivo del club.

LI: Noah Allen - El juvenil norteamericano de origen griego se mantuvo como titular en la jornada inaugural en la banda izquierda, luego del retiro de Jordi Alba.

MCD: Yannick Bright - Mediocampista italiano de 24 años, juega como pivote o mediocampista defensivo en Inter Miami. Buen recuperador y con visión de juego, ha extendido contrato recientemente.

MCD: Rodrigo De Paul - Mediocampista argentino de 31 años, campeón del mundo en 2022 con Argentina. Jugador creativo, dinámico y combativo; llegó a Inter Miami y es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución.

MD: Mateo Silvetti - El juvenil argentino recibió la oportunidad de ser titular en la postemporada pasada y respondió a la confianza del CT y por ende, ya es considerado un titular fijo.

MCO: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS 2025. Aunque su aparición es duda por una reciente lesión.

MI: Telasco Segovia - El juvenil venezolano volvió a la titularidad en la jornada inaugural tras la salida de Baltasar Rodríguez.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante que fue fichado esta temporada para ser el nuevo titular ante el inminente retiro de Luis Suárez durante o a finales de esta campaña.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-2-3-1)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen.

Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia.