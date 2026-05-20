Las posibles alineaciones titulares del partido Cruz Azul vs Pumas

Cruz Azul recibirá a Pumas el jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes en la final de ida del Clausura 2026 de la Liga MX. La Máquina Celeste llegó a esta instancia tras vencer a Chivas de Guadalajara en las semifinales, mientras que el cuadro de la UNAM dio cuenta del Pachuca en una serie muy igualada e intensa.

Los antecedentes más recientes entre estas dos escuadras inclinan la balanza a favor de los cementeros: en sus diez enfrentamientos más recientes, Cruz Azul suma cinco victorias, tres empates y solamente dos derrotas.

A continuación te presentamos cómo saldrían Cruz Azul y Pumas para el primer capítulo de la final del Clausura 2026.

La posible alineación del Cruz Azul vs Pumas

Portero: Kevin Mier: Nadie duda de la gran capacidad del guardameta colombiano, sin embargo, ha tenido errores en momentos importantes en las liguillas que ha jugado. En la serie frente a Chivas, Mier tuvo un error en el juego de ida que pudo haber cambiado el rumbo de la eliminatoria. Todos los ojos estarán sobre él en la final.

Lateral derecho: Jeremy Márquez: El futbolista surgido de las fuerzas básicas del Atlas está teniendo un gran cierre de temporada. Joel Huiqui lo ha ocupado como carrilero por derecha y ha cumplido con creces. Anotó un gol muy importante en la vuelta ante Chivas.

Defensa central: Willer Ditta: Desde su llegada al futbol mexicano, el defensa colombiano se ha convertido en un baluarte para Cruz Azul. Ditta es el líder de la defensa cementera: cuenta con potencia, fuerza y marca. Es el comandante del cuadro bajo celeste.

Defensa central: Amaury García: Parece que Cruz Azul finalmente le ha encontrado sitio a García. El mediocampista se vio beneficiado tras la convocatoria de Erik Lira a la selección mexicana. Amaury trata de emularlo al jugar como líbero. Está cumpliendo.

Defensa central: Gonzalo Piovi: El defensa argentino ha sido duramente criticado este torneo por su rendimiento a la baja, no obstante, en la liguilla se le ha visto enganchado y mostrando su mejor versión. Piovi se destaca por su buena salida desde el fondo y su visión.

Lateral izquierdo: Omar Campos: Joel Huiqui ha apostado por poner a Campos como lateral por izquierda y, más adelantado por el mismo carril, a Carlos Rotondi. Este movimiento ha resultado benéfico para la Máquina en la liguilla.

Mediocampista central: Carlos Rodríguez: Todo apunta a que 'Charly' quedará fuera del Mundial 2026, aunque todavía tiene una ligera esperanza de ser llamado por el 'Vasco' Aguirre. El mediocampista celeste está teniendo una gran liguilla y está demostrando por qué es uno de los jugadores más valiosos de Cruz Azul.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Mediocampista central: Agustín Palavecino: El volante argentino ha caído con el pie derecho a Cruz Azul. Suma seis goles y tres asistencias en el Clausura 2026, incluyendo la liguilla. Es uno de los encargados de darle equilibrio a la Máquina y conectar con los jugadores ofensivos.

Mediocampista derecho: José Paradela: El exjugador del Necaxa ha sido clave para Cruz Azul este semestre. Paradela registra siete goles y seis asistencias este semestre (un gol y tres asistencias en la liguilla). El argentino es el arquitecto del ataque cementero.

Mediocampista izquierdo: Carlos Rotondi: Rotondi se ve mejor en su posición natural, adelantado como medio por izquierda. Con técnicos anteriores a Huiqui jugó como lateral o carrilero por esa banda, aunque las tareas defensivas no son su fuerte. Como atacante se le ve más seguro y en mejor nivel.

Delantero: Christian Ebere: El delantero nigeriano ha sido la gran sorpresa de Cruz Azul en la liguilla. El futbolista africano prácticamente no contaba para Nicolás Larcamón, pero ante las lesiones de Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez, Huiqui lo ocupó como centro delantero. Ebere ha rendido de gran manera y, de a poco, se convierte en uno de los favoritos de la afición.

FBL-MEX-GUADALAJARA-CRUZ AZUL | ULISES RUIZ/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Cruz Azul (5-4-1)

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Amaury García, Omar Campos

Mediocampistas: Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rotondi

Delantero: Christian Ebere

Así se vería la posible alineación de Pumas (3-5-2)

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López

Mediocampistas: Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo

Delanteros: Robert Morales, Juninho

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