Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Chelsea y el Arsenal

Revisa tu horario local y no hagas planes: este domingo el Chelsea recibirá al Arsenal en el duelo de competidores por el título de la Premier League.

Los Blues de Enzo Maresca vienen de golear 3-0 al FC Barcelona, mientras que los Gunners de Mikel Arteta le ganaron 3-1 al Bayern Múnich. Los de Stamford Bridge persiguen a los del Emirates con seis puntos de diferencia, y un triunfo local le pondría mucho picante a la competencia.

La posible alineación del Chelsea

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Mike Hewitt/GettyImages

POR: Robert Sánchez - El guardameta español ofrece seguridad aérea y buen juego de pies, vital para salir de la presión que puede ejercer el equipo de Arteta en diferentes tramos del partido.

LD: Reece James - El capitán y potencia física por la banda derecha. Su duelo con los extremos del Barcelona será una de las claves del partido.

DFC: Tosin Adarabioyo - Aporta altura y velocidad en la corrección. Su capacidad para defender a campo abierto será puesta a prueba.

DFC: Trevoh Chalobah - El canterano ofrece solidez y buena salida. Se ha ganado la confianza de Maresca para estos partidos de alta exigencia.

LI: Marc Cucurella - Su intensidad y capacidad para anticipar son fundamentales en el sistema defensivo de los 'Blues'.

MC: Enzo Fernández - El campeón del mundo es el cerebro del equipo. Su visión para filtrar pases largos buscará explotar la espalda de la defensa Gunner.

MC: Andrey Santos - El joven brasileño aporta dinamismo y recuperación. Su energía será vital para ganar la batalla del mediocampo.

MCO: João Pedro - Jugando por el centro, es el enlace entre líneas. Su habilidad para girarse y conducir el balón puede romper el bloque defensivo rival.

ED: Pedro Neto - Velocidad pura y desborde. Será la principal amenaza al contragolpe por el costado derecho.

EI: Alejandro Garnacho - El argentino aporta rebeldía y gol partiendo desde la izquierda. Su capacidad para finalizar jugadas lo convierte en un peligro constante.

DC: Estevao - Es uno de los extremos jóvenes más determinantes del mundo: regateador diferencial, creativo, desequilibrante y con una zurda que marca diferencias en el último tercio. Aún está en pleno desarrollo físico y táctico, pero ya influye en partidos adultos como si fuera un jugador formado.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero : Robert Sánchez

: Robert Sánchez Defensas : Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

: Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella Mediocampistas : Enzo Fernández, Andrey Santos

: Enzo Fernández, Andrey Santos Medios Ofensivos : Pedro Neto, João Pedro, Alejandro Garnacho

: Pedro Neto, João Pedro, Alejandro Garnacho Delantero: Estevao

La posible alineación del Arsenal

Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

POR: David Raya - El héroe bajo los tres palos. Su seguridad es una de las pocas certezas que tiene Arteta en este momento.

LD: Jurriën Timber - Recuperado de un corte en la pierna sufrido con su selección, el neerlandés ocupará la banda derecha, aportando solidez y salida limpia.

DFC: William Saliba - El mariscal solitario. Sin su socio Gabriel, el francés tendrá la inmensa responsabilidad de liderar la zaga y contener a las figuras del Chelsea.

DFC: Christian Mosquera - El "beneficiado" por la desgracia ajena. El joven defensor entra al quite para sustituir a Gabriel. Será su prueba de fuego en la élite europea.

LI: Myles Lewis-Skelly - Ante las dudas físicas de Calafiori (quien sufrió un golpe en la cadera), el canterano se perfila como titular por la izquierda, mostrando la profundidad de la plantilla gunner.

MCD: Martín Zubimendi - El equilibrio español. Su labor será fundamental para cortar los circuitos de pase del Chelsea y proteger a una defensa inédita.

MC: Declan Rice - El motor del equipo. Tendrá que multiplicar esfuerzos para cubrir terreno y aportar llegada desde segunda línea ante la falta de delanteros.

MCO: Eberechi Eze - La creatividad en tres cuartos. Con la ausencia de Odegaard, el inglés es el encargado de la magia y el último pase.

ED: Bukayo Saka - El capitán en funciones ofensivas. Es la principal arma de ataque y buscará explotar la banda derecha para generar peligro constante.

EI: Leandro Trossard - El comodín belga partirá desde la banda, pero con libertad para pisar el área y aprovechar su gran golpeo de balón.

DC: Mikel Merino - La gran sorpresa táctica. Ante la ausencia de Havertz, Gabriel Jesus y Gyokeres, Arteta utilizará al español como un "falso 9" o referencia física para ganar balones aéreos y pivotar.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)