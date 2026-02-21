Las posibles alineaciones titulares del partido Pumas UNAM vs Monterrey

Este domingo 22 de febrero se llevará a cabo la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México entre el Club Universidad Nacional y el Club de Fútbol Monterrey.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de estos equipos para este compromiso programado a las 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México) y 00:00 horas (España).

La posible alineación de Pumas UNAM vs Monterrey para la Jornada 7 de la Liga MX

Keylor Navas es la figura de Pumas | Rodrigo Oropeza/GettyImages

PO: Keylor Navas - Uno de los mejores porteros de la historia de CONCACAF, con reflejos impresionantes y liderazgo; titular y capitán en CU.

LD: Rodrigo López - Mediocampista mexicano de 24 años, juega como mediocentro o interior. Surgido en Querétaro, llegó a Pumas UNAM en 2023. Creativo, con buena visión y toque; se ha consolidado como pieza clave en el medio campo auriazul.

DFC: Nathan Silva - Defensa central brasileño de 28 años. Fichado por Pumas UNAM en 2023 desde Atlético Mineiro. Fuerte, rápido en la salida y sólido en duelos; uno de los mejores centrales extranjeros en Liga MX.

DFC: Rubén Duarte - El defensa español de 30 años llegó libre a Pumas UNAM en julio 2024. Versátil, con experiencia europea, buena técnica y proyección; aporta solidez defensiva y salida limpia por izquierda.

LI: Álvaro Angulo - El lateral izquierdo colombiano pasó por Atlético Nacional y Independiente, fichado por Pumas UNAM en julio 2025. Rápido, ofensivo y con buen centro; refuerzo reciente para la banda izquierda con proyección y desborde.

MD: Alan Medina - El extremo derecho mexicano de 28 años llegó a Pumas UNAM en 2025. Rápido, habilidoso y con gol; aporta desequilibrio por banda y experiencia en Liga MX.

MC: César Garza - El mediocampista mexicano de 20 años es surgido en Rayados, con paso por Dundee FC (Escocia); llegó cedido a Pumas UNAM en enero 2026. Joven promesa, fuerte en recuperación, con buena distribución.

MC: Pedro Vite - Es un mediocampista/extremo ecuatoriano está en Pumas UNAM desde hace temporadas. Versátil, creativo y con regate; destaca por su velocidad y asistencias, pieza importante en ataque.

MI: Jordan Carrillo - El extremo izquierdo mexicano es muy habilidoso, rápido y desequilibrante por banda; joven con proyección.

DC: Robert Morales - El delantero paraguayo es un goleador experimentado y potente, buen remate y presencia en área; aporta goles.

DC: Guillermo Martínez - El delantero centro mexicano es surgido en Pumas, con pasos por otros clubes; regresó y es titular. Rápido, oportunista y con olfato goleador; uno de los referentes en ataque auriazul.

Así se vería la formación de Pumas UNAM (4-4-2)

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo.

Mediocampistas: Alan Medina, César Garza, Pedro Vite, Jordan Carrillo.

Delanteros: Robert Morales, Guillermo Martínez.

La posible alineación de Monterrey vs Pumas UNAM para la Jornada 7 de la Liga MX

El 'Mochis' ganó la puja por la titularidad | Jam Media/GettyImages

PO: Luis Cárdenas - El 'Mochis' es titular indiscutible ganándole el puesto al uruguayo Sergio Melé desde el torneo pasado.

LD: Alonso Aceves - El joven central zurdo con experiencia en España (Oviedo). Sólido en marca, anticipación y salida de balón. Refuerzo reciente para fortalecer la zaga.

DFC: Stefan Medina - El polivalente central experimentado colombiano es arrancó como uno de los centrales titulares este torneo tras la salida de Sergio Ramos y el retiro de Héctor Moreno.

DFC: Víctor Guzmán - Fuerte en el juego aéreo, con buena salida de balón y carácter.

LI: Gerardo Arteaga - El lateral izquierdo mexicano, dinámico, con proyección ofensiva y buena técnica en el uno contra uno.

MC: Óliver Torres - Mediocampista español, creativo y técnico, con visión para el pase y capacidad para controlar el ritmo del juego.

MC: Fidel Ambriz - Mediocampista mexicano de 22 años, la joven promesa que se consolidó y ahora juega en el CF Monterrey. Fuerte en recuperación y con proyección internacional.

MD: Lucas Ocampos - Extremo argentino de 31 años, ambidiestro y muy potente. Es desequilibrante y goleador por banda.

MCO: Sergio Canales - El polivalente español es la estrella del equipo y el capitán. Gran calidad técnica, visión, tiro lejano y asistencias. Líder en el ataque, clave en momentos decisivos y con experiencia europea

MI: Luca Orellano - Es uno de los refuerzos de este torneo, es un un extremo derecho argentino de 25 años, rápido y habilidoso. Es muy desequilibrante en ataque.

DC: Uros Djurdjevic - Delantero centro montenegrino de 31 años es un goleador experimentado. Es potente, tiene buen remate y presencia en área. Y llegó como reemplazo de Germán Berterame.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Luis Cárdenas.

Defensas: Alonso Aceves, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga.

Centrocampistas: Óliver Torres, Fidel Ambriz; Lucas Ocampos, Sergio Canales, Luca Orellano.