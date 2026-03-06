Las posibles alineaciones titulares del partido Tigres UANL vs Monterrey

Este sábado 7 de marzo se llevará a cabo la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Universitario de Nuevo León entre el Club Tigres UANL y el Club de Fútbol Monterey.

Cabe mencionar que, luego de la destitución de Domènec Torrent del cargo de entrenador; Nicolás Sánchez fue designado como nuevo director técnico de Rayados y tendrá como auxiliares técnicos a Walter Erviti y Severo Meza.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de estos equipos para este compromiso programado a las 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México) y 04:00 horas (España).

La posible alineación de Tigres UANL vs Monterrey para la Jornada 10 de la Liga MX

Ángel Correa es el líder ofensivo de Tigres | Rodrigo Oropeza/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El histórico guardameta argentino sigue siendo el portero titular y ha mantenido su arco en cero en varios partidos del torneo.

LD: Jesús Garza - El lateral derecho mexicano surgió de la cantera de Tigres, es joven con apenas 25 años, rápido, explosivo en ataque y con muy buen recorrido.

DFC: Jesús Angulo - Polivalente en la defensa central, con buen ida y vuelta, centros precisos y fuerza en duelos; aporta equilibrio y experiencia en la banda.

DFC: Juan José Purata - Es un central fuerte en el juego aéreo, anticipación y duelos físicos; pieza importante en la línea de 3 o 4 defensores, con buena salida.

LI: Vladimir Loroña - Experimentado en la banda, excelente en el recorrido, centros y apoyo ofensivo; opción titular o rotación con gran consistencia defensiva.

MC: Rômulo Zwarg - El brasileño es parte de la zaga titular por su calidad y experiencia, ha estado siendo un pivote en la formación de Pizarro. Siendo un escudo acorde al estilo defensivo del 'Tuca'.

MC: César Araújo - El mediocampista charrúa de 24 años es uno de los nuevos elementos del cuadro felino que ha estado respondiento ante la ausencia de Fernando Gorriarán. El capitán presentó una lesión muscular que lo mantiene en duda para jugar.

MD: Diego Lainez - El joven mexicano tiene rato siendo un jugador importante del equipo por la banda gracias a lo que puede aportar con su velocidad y rapidez.

MCO: Ángel Correa - Versátil, inteligente, con gol, asistencias y jerarquía de campeón mundial; impacto inmediato con calidad top y olfato goleador.

MI: Juan Brunetta - Es un mediocampista ofensivo habilidoso, creativo, con buena visión de juego, gol y asistencias. En los felinos se ha consolidado como una de las piezas clave del equipo desde su llegada en 2024.

DC: Rodrigo Aguirre - Reciente llegada potente, buen juego aéreo y definición; opción como delantero referencia o segunda punta con experiencia en México.

Así se vería la formación de Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Jesús Angulo, Juan José Purata, Vladimir Loroña.

Centrocampistas: Rômulo Zwarg, César Araújo; Diego Lainez, Ángel Correa, Juan Brunetta.

Delanteros: Rodrigo Aguirre.

La posible alineación de Monterrey vs Tigres UANL para la Jornada 10 de la Liga MX

Nico Sánchez será el nuevo entrenador de Rayados | Francisco Vega/GettyImages

PO: Luis Cárdenas - El 'Mochis' es titular indiscutible ganándole el puesto al uruguayo Sergio Melé desde el torneo pasado.

LD: Alonso Aceves - El joven central zurdo con experiencia en España (Oviedo). Sólido marca en anticipación y salida de balón.

DFC: Stefan Medina - El polivalente central experimentado colombiano es arrancó como uno de los centrales titulares este torneo tras la salida de Sergio Ramos y el retiro de Héctor Moreno.

DFC: Víctor Guzmán - Fuerte en el juego aéreo, con buena salida de balón y carácter.

LI: Gerardo Arteaga - El lateral izquierdo mexicano, dinámico, con proyección ofensiva y buena técnica en el uno contra uno.

MC: Jorge Rodríguez - Mediocampista argentino fue titular entre semana ante el Puebla y luego de la lesión de Óliver Torres, podría repetir en la contención junto a otro compañero.

MC: Sergio Canales - El polivalente español es la estrella del equipo y el capitán. Gran calidad técnica, visión, tiro lejano y asistencias. Líder en el ataque, clave en momentos decisivos y con experiencia europea

MD: Luca Orellano - Es uno de los refuerzos de este torneo, es un un extremo derecho argentino de 25 años, rápido y habilidoso. Es muy desequilibrante en ataque.

MCO: Iker Fimbres - El mediocampista mexicano de 20 años, es la joven promesa que busca consolidarse en el primer equipo, luego de muy buenas actuaciones, jugó entre semana y con lesiones en el mediocampo podría volver a tener minutos de inicio.

MI: Lucas Ocampos - Extremo argentino de 31 años, ambidiestro y muy potente. Es desequilibrante y goleador por banda.

DC: Uros Djurdjevic - Delantero centro montenegrino de 31 años es un goleador experimentado. Es potente, tiene buen remate y presencia en área. Y llegó como reemplazo de Germán Berterame.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Luis Cárdenas.

Defensas: Alonso Aceves, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga.

Centrocampistas: Jorge Rodríguez, Sergio Canales; Luca Orellano, Iker Fimbres y Lucas Ocampos.

Delantero: Uros Djurdjevic.

