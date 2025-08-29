Las posibles alineaciones titulares Tigres UANL y Santos Laguna en la Jornada 7 del Apertura 2025
El Santos Laguna recibirá al Club Tigres UANL en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este sábado 30 de agosto a las 19:00 horas de la Ciudad de México, luego de su más reciente derrota 2-1 frente al FC Juárez.
El cuadro de la Comarca Lagunera ocupa la posición once de la clasificación con solamente 6 puntos de 18 posibles. Mientras que, el conjunto de San Nicolás de los Garza se encuentra en el sexto lugar con 10 puntos y un partido pendiente.
A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso que será muy interesante donde los dos clubes intentarán volver a la senda del triunfo tras dos semanas en donde no han podido sumar de a tres unidades.
La posible alineación del Santos Laguna para el partido vs Tigres UANL
- Carlos Acevedo (PO): capitán y referente, titular indiscutible.
- José Abella (LD): el canterano se encuentra en su plena madurez y es un elemento que aporta recorrido por la banda derecha.
- Edson Gutiérrez (DFC): el defensa central canterano de Rayados es un jugador cumplidor en su zona.
- Kevin Balanta (DFC): es su primer torneo en la Laguna y es un titular habitual en el Apertura 2025 para los guerreros.
- Bruno Amione (LI): es un juvenil con proyección se ha ganado el puesto titular
- Aldo López (MD): complementa la contención y distribución en el centro del campo.
- Javier Güémez (MC): el experimentado refuerzo, aporta experiencia y liderazgo en el mediocampo con su amplia experiencia en el fútbol mexicano.
- Fran Villalba (MI): el mediocampista español llegó directo de Europa para colocarse como un jugador clave del equipo.
- Cristian Dájome (ED): el colombiano aporta mucho con su velocidad y desborde en la cancha generando ocasiones de peligro.
- Bruno Barticciotto (DC): el seleccionado chileno es el delantero titular de los guerreros y quien es más peligroso en la ofensiva.
- Ramiro Sordo (EI): es una pieza clave en el ataque por la banda.
La posible alineación de Tigres UANL para el partido vs Santos Laguna
- Nahuel Guzmán (PO): a pesar de críticas ocasionales, sigue siendo el portero titular y ha mantenido su arco en cero en varios partidos del torneo.
- Javier Aquino (LD): veterano con gran solidez defensiva y aporte en ataque.
- Rômulo Zwarg (DFC): el brasileño es parte de la zaga titular por su calidad y experiencia.
- José Purata (DFC): el mexicano tomaría el lugar de titular, luego del choque que sufrió Joaquim en la fecha pasada.
- Jesús Garza (LI): el joven defensor se ha ganado el puesto titular en el Apertura 2025.
- Diego Lainez (MD): el joven mexicano tiene rato siendo un jugador importante del equipo por la banda gracias a lo que puede aportar con su velocidad y rapidez.
- Juan Brunetta (MC): ha participado en goles y asistencias, siendo un pilar ofensivo.
- Fernando Gorriarán (MC): aporta equilibrio y llegada al área con su calidad.
- Ozziel Herrera (MI): el juvenil se ha ganado la confianza del cuerpo técnico por su atrevimiento, profundidad, velocidad y desborde.
- Nicolás Ibáñez (DC): el atacante argentino se convirtió en el titular a principios de años dadas las lesiones de Gignac y ha respondido.
- Ángel Correa (DC): el fichaje estelar del Apertura 2025, ha respondido satisfactoriamente, el campeón del mundo tiene una calidad tremenda y de inmediato a impactado en el equipo con su olfato goleador.
