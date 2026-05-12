El Mundial 2026 está a nada de llegar y las selecciones entran en el tramo final de la preparación, en la que los entrenadores toman la difícil decisión de decidir quiénes serán los 26 que viajarán a Norteamérica para luchar por la gloria máxima.

La competencia arrancará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la capital mexicana y se extenderá hasta el 19 de julio, cuando conoceremos al nuevo dueño del planeta fútbol.

Lamentablemente para ellos, sus selecciones y el espectáculo en si, hay varios futbolistas importantes que no van a poder decir presente en el Mundial, ya sea por lesiones o por decisiones del entrenador. A continuación, repasamos algunas ausencias en las listas preliminares que han sido publicadas o que han trascendido.

Las principales ausencias en el Mundial 2026 tras la presentación de las listas oficiales

1. Inglaterra: Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander Arnold

England v Japan - International Friendly | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Los Tres Leones son uno de los principales candidatos a quedarse con todo en este Mundial 2026. Fundamentalmente a partir del talento con el que cuenta Thomas Tuchel.



Tal es así, que el entrenador alemán se daría el lujo de dejar afuera de la lista a tres estrellas del calibre de Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander Arnold.



Tres jugadores que el 99% de los países soñarían con tener en sus planteles.

2. Brasil: Estevao y João Pedro

Brazil v Tunisia -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

El talentoso extremo del Chelsea sufrió una lesión hace algunas semanas que lo sacó de manera definitiva del Mundial, y la lista de 55 jugadores presentada por Carlo Ancelotti terminó de confirmar la noticia de que se perdía la Copa del Mundo.



Por suerte para él, es un futbolista extremadamente joven y tiene un futuro brillante por delante. A pensar en el 2030.



El caso de João Pedro fue aún más sorprendente. El delantero de 24 años de Chelsea tuvo una temporada brillante con 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos. Su valor de mercado alcanza los 75 millones de euros, pero eso no bastó para convencer al técnico.

3. Argentina: Paulo Dybala

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | DeFodi Images/GettyImages

Si bien era un secreto a voces de que iba a ser uno de los campeones del mundo ausentes en la nueva lista de Scaloni, lo cierto es que muchos aguardaban la difusión de la convocatoria preliminar para terminar de confirmar la teoría, incluso guardando algunos la esperanza hasta último momento de que pudiera meterse.



Además de la Joya faltarán jugadores como Ángel Correa, Papu Gómez, Franco Armani, Juan Foyth y Ángel Di María.

4. Uruguay: Luis Suárez

Uruguay v Canada - CONMEBOL Copa America USA 2024: Third Place Match | Grant Halverson/GettyImages

Parecía utópico pensar que el Pistolero se pudiera meter en la pre lista luego de sus cruces públicos con Marcelo Bielsa, pero los fanáticos de Suárez mantenían la esperanza. El 9 sigue jugando en el Inter Miami y hasta ha anotado goles en los últimos partidos, mostrando que todavía queda de lo que supo ser uno de los centro delanteros más temibles del planeta.

5. España: Dani Carvajal y Álvaro Morata

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

La ausencia de Carvajal duele a muchos por su trayectoria, pero lo cierto es que su cierre de temporada en el Real Madrid fue de mal a peor: con cortocircuitos con Arbeloa y con una lesión muscular en el tramo final de la campaña no pudo demostrar un buen nivel y se quedó afuera.



Por su parte, Álvaro Morata luchó sin éxito por volver a las convocatorias siendo una pieza importante en el armado del Como 1907 de la Serie A, que ya sacó pasaje a las competencias europeas.

6. Estados Unidos: Jhonny Cardoso

Jhonny Cardoso of Atletico Madrid is seen in action during | SOPA Images/GettyImages

Uno de los más talentosos de Estados Unidos tendrá que ver el Mundial por televisión, algo particularmente doloroso al tratarse de una de las selecciones locales.



El futbolista del Atlético de Madrid fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir un “esguince de alto grado con afectación articular en el tobillo derecho en el entrenamiento del pasado jueves”, según informó el parte médico Colchonero.

7. Países Bajos: Matthijs de Ligt

Netherlands v Lithuania - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

El defensor neerlandés Matthijs de Ligt fue operado de la espalda y será baja para el Mundial que comenzará el mes que viene en Norteamérica, según lo anunció su club, el Manchester United.



Una dura baja para los de Koeman.