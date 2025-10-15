A lo largo de la historia del fútbol internacional, algunas selecciones han logrado hazañas que trascienden generaciones, y pocas son tan admirables como mantener un invicto prolongado.



Más allá de los títulos o las estrellas en el escudo, las rachas sin derrotas reflejan constancia, solidez táctica y una mentalidad ganadora capaz de resistir el paso del tiempo y la presión de los grandes escenarios.



En este repaso, exploramos las selecciones con los invictos más largos de la historia, aquellas que marcaron una era con su dominio sostenido y dejaron una huella imborrable en la memoria del fútbol mundial.

Las selecciones con los invictos más largos de la historia

11. España 2023-2025

Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Quality Sport Images/GettyImages

El único vigente de esta lista y que amenaza a varios competidores: el equipo de Luis de la Fuente llegó a los 29 partidos sin conocer la victoria en el partido con Bulgaria y se perfila a extender este registro en el parón de noviembre.



Invicto: 29 partidos

10. Francia 1994 – 1996

UEFA Euro '96 - France v Bulgaria, Group Stage (Group B) | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Los franceses hilvanaron 30 partidos sin caer gracias a un joven Zinedine Zidane y una camada de futbolistas inolvidables, que cumplieron la misión de levantar la Copa del Mundo en casa en 1998.





Invicto: 30 partidos

9. Ghana 1961 – 1968

The national flag of the Republic of Ghana, fluttering in... | SOPA Images/GettyImages

La época dorada del este país duró siete años y lograron dos títulos importantes, como las Copas Africanas de naciones del 1963 y 1965.







Invicto: 30 partidos



8. Italia 1935 – 1939

TOPSHOT-WORLD CUP-1938-ITALY-TEAM-CUP | STAFF/GettyImages

La Nazionale fue la principal escuadra del primer tramo de la historia de los mundiales, que se interrumpió por la Segunda Guerra Mundial. En esa oportunidad, fueron campeones del mundo en 1938 con un verdadero equipazo.



Invicto: 30 partidos

7. Marruecos (2019 – 2022)

Croatia v Morocco: 3rd Place - FIFA World Cup Qatar 2022 | Buda Mendes/GettyImages

Los Leones del Atlas tuvieron un gran invicto hasta el inicio del 2022 con 31 partidos sin conocer la derrota, hasta la caída en cuartos de final de la Copa Africana de naciones ante Egipto. Lo mejor llegó después, con el histórico cuarto puesto en el Mundial de Qatar.





Invicto: 31 partidos



6. España 1994 – 1997

Spain players celebrate victory | Shaun Botterill/GettyImages

Estuvo a la par de Francia en esa época pero no pudo capitalizar con títulos, quedando en la historia como un equipazo de reyes sin corona.





Invicto: 31 partidos

5. Argentina 1991 – 1993

SOC-ARGENTINA CELEBRATES COPA | TIMOTHY A. CLARY/GettyImages

Las Copas América de 1991 y 1993 conformaron un gran invicto para la Albiceleste, que no pudo volver a levantar ese trofeo hasta el 2021.





Invicto: 31 partidos

4. Argentina 2019 – 2022

Italy v Argentina - Finalissima 2022 | Claudio Villa/GettyImages

Tras la derrota frente a Brasil en semifinales de la Copa América 2019, los de Lionel Scaloni estuvieron 33 partidos sin perder: su Waterloo fue la caída con Arabia Saudita por 2-1 en el debut por el Mundial de Qatar. Lo demás, historia conocida.



Invicto: 33 partidos

3. España 2007 – 2009

Germany v Spain - UEFA EURO 2008 Final | Clive Mason/GettyImages

Los de Vicente del Bosque lograron la Eurocopa del 2008 en medio de una época totalmente dorada con un brillante invicto, aunque lo mejor llegó en 2010, levantando la Copa del Mundo en Sudáfrica.





Invicto: 35 partidos

2. Brasil 1993 – 1996

SOCCER-WORLD CUP-1994-BRAZIL-ROMARIO-TROPHY | DANIEL GARCIA/GettyImages

La Canarinha campeona del mundo en Estados Unidos 1994 logró un invicto que no se rompió hasta el 2021, cuando Italia batió su marca.





Invicto: 35 partidos

1. Italia 2018 – 2021

TOPSHOT-FBL-EURO-2020-2021-MATCH51-ITA-ENG-TROPHY | MICHAEL REGAN/GettyImages

La Azzurra fue campeona de la Eurocopa 2021 ganándole la final a Inglaterra en Wembley y cosechó un brillante invicto, aunque, paradójicamente, se quedó afuera de la Copa del Mundo 2022.



Invicto: 37 partidos