Las semifinales del Clausura 2026 al momento

Se han jugado ya los partidos de cuartos de final de ida por el torneo de Clausura 2026, en lo que fue una jornada sumamente atractiva para los aficionados. Se anotaron un total de 16 goles, con empates en los minutos finales y encuentros que pudieron terminar en goleadas.

Tigres UANL vs Chivas fue el primer duelo de esta serie. Los universitarios vencieron 3-1 a la escuadra rojiblanca, quienes ahora están obligados a ganar por dos goles o más el encuentro de vuelta para avanzar. Dicho compromiso se llevará a cabo el próximo sábado, en la cancha del estadio Akron.

Tigres UANL v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Después, el Cruz Azul derrotó 3-2 al Atlas de Guadalajara, con doblete de Christian Ebere. Los rojinegros, al igual que las Chivas, están obligados a ganar por dos goles o más el próximo sábado, con la diferencia de que ellos jugarán en calidad de visitante.

Atlas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Este domingo, el América pasó de estar perdiendo 3-1 a rescatar un valioso empate de 3-3. Sin embargo, el empate en el global no les sirve de nada, por lo que deberán ganar en C.U. el próximo domingo, para así avanzar a la ronda de semifinales.

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Por último, los Tuzos del Pachuca vencieron 1-0 al bicampeón Toluca en la cancha del estadio Nemesio Díez. Los dirigidos por Antonio: el 'Turco' Mohamed tienen que ganar por dos goles o más el encuentro de vuelta, de lo contrario, quedarán eliminados de la competencia.

Toluca v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si bien es cierto que aún faltan 90 minutos por disputarse y que todas las llaves continúan abiertas, los clubes que lograron sacar una ventaja en estos duelos de ida seguramente ya están pensando en sus posibles rivales en semifinales.

Así van las llaves hasta estos momentos:

Pumas UNAM (1) vs Tigres UANL (7)

Cruz Azul (3) vs Pachuca (4)

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