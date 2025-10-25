Lazio vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A tendrá este fin de semana un duelo muy atractivo.

Por la jornada 8, la Lazio, quien quiere volver a sonreir y pelear arriba, recibirá en su casa a la poderosa Juventus, un equipo que necesita urgentemente una victoria para no perderle pisada al líder Milan, y volver a sumar de a tres luego de 7 partidos por toda competencia.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega la Lazio vs Juventus?

Lazio fans seen during the Serie A Enilive match between SS... | SOPA Images/GettyImages

Ciudad : Roma, Italia

: Roma, Italia Fecha : domingo 26 de octubre

: domingo 26 de octubre Horario : 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Olímpico de Roma

¿Cómo se podrá ver la Lazio vs Juventus en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU Fox Paramount México ESPN Disney+ España DAZN DAZN, Amazon Argentina ESPnN Disney+

Últimos cinco partidos de la Lazio

Rival Resultado Competición Atalanta 0-0 E Serie A Torino 3-3 E Serie A Genoa 3-0 V Serie A Roma 1-0 D Serie A Sassuolo 1-0 D Serie A

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Real Madrid 1-0 D Champions League Como 2-0 D Serie A AC Milan 0-0 E Serie A Villarreal 2-2 E Champions League Atalanta 1-1 E Serie A

Últimas noticias de la Lazio

SS Lazio v Torino FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El equipo dirigido por Maurizio Sarri ha tenido un arranque de temporada complicado. Lleva dos jornadas sin ganar y solo consiguió sumar tres puntos en un partido de los últimos cinco, perdiendo entre ellos el clásico de la ciudad ante la Roma.

Es imperioso conseguir un triunfo para no complicarse aún más en la tabla de clasificación ante uno de los grandes de la Serie A

Últimas noticias de la Juventus

Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Image Photo Agency/GettyImages

La Vecchia Signora llega a este partido con una racha preocupante de encuentros sin ganar, llegando a 7 luego del 0-1 ante el Real Madrid por UEFA Champions League el pasado miércoles. También está obligado a ganar para sumar de a tres, seguir cerca del AC Milan, lider de la Serie A, y poder meterse en zona de copas internacionales, que hoy lo tienen fuera.

El equipo de Igor Tudor se ubica en la quinta posición con 12 puntos.

Posibles alineaciones

Lazio (Así se vería la alineación 5-4-1)

Portero : Carnesecchi



: Carnesecchi Defensores : Zappacosta, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bernasconi



: Zappacosta, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bernasconi Mediapuntas : Ketelaere, Éderson, Pasalic, Sulemana



: Ketelaere, Éderson, Pasalic, Sulemana Delanteros: Lookman

Juventus (Así se vería la alineación: 3-4-2-1)

Portero : Michele Di Gregorio

: Michele Di Gregorio Defensas : Federico Gatti, Daniele Rugani, Lloyd Kelly

: Federico Gatti, Daniele Rugani, Lloyd Kelly Centrocampistas : Pierre Kalulu, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso

: Pierre Kalulu, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso Mediapuntas : Francisco Conceição, Kenan Yıldız

: Francisco Conceição, Kenan Yıldız Delantero: Jonathan David.

Pronóstico SI

Lazio 2-2 Juventus