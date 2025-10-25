Sports Illustrated Fútbol

Lazio vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Bianconeri buscan romper su racha de siete partidos sin ganar, y enfrentan a uno de los equipos de la capital italiana y que lleva dos encuentros sin sumar de a tres unidades.
La Serie A tendrá este fin de semana un duelo muy atractivo.

Por la jornada 8, la Lazio, quien quiere volver a sonreir y pelear arriba, recibirá en su casa a la poderosa Juventus, un equipo que necesita urgentemente una victoria para no perderle pisada al líder Milan, y volver a sumar de a tres luego de 7 partidos por toda competencia.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega la Lazio vs Juventus?

  • Ciudad: Roma, Italia
  • Fecha: domingo 26 de octubre
  • Horario: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: Olímpico de Roma

¿Cómo se podrá ver la Lazio vs Juventus en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

Fox

Paramount

México

ESPN

Disney+

España

DAZN

DAZN, Amazon

Argentina

ESPnN

Disney+

Últimos cinco partidos de la Lazio

Rival

Resultado

Competición

Atalanta

0-0 E

Serie A

Torino

3-3 E

Serie A

Genoa

3-0 V

Serie A

Roma

1-0 D

Serie A

Sassuolo

1-0 D

Serie A

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival

Resultado

Competición

Real Madrid

1-0 D

Champions League

Como

2-0 D

Serie A

AC Milan

0-0 E

Serie A

Villarreal

2-2 E

Champions League

Atalanta

1-1 E

Serie A

Últimas noticias de la Lazio

SS Lazio v Torino FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El equipo dirigido por Maurizio Sarri ha tenido un arranque de temporada complicado. Lleva dos jornadas sin ganar y solo consiguió sumar tres puntos en un partido de los últimos cinco, perdiendo entre ellos el clásico de la ciudad ante la Roma.

Es imperioso conseguir un triunfo para no complicarse aún más en la tabla de clasificación ante uno de los grandes de la Serie A

Últimas noticias de la Juventus

Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Image Photo Agency/GettyImages

La Vecchia Signora llega a este partido con una racha preocupante de encuentros sin ganar, llegando a 7 luego del 0-1 ante el Real Madrid por UEFA Champions League el pasado miércoles. También está obligado a ganar para sumar de a tres, seguir cerca del AC Milan, lider de la Serie A, y poder meterse en zona de copas internacionales, que hoy lo tienen fuera.

El equipo de Igor Tudor se ubica en la quinta posición con 12 puntos.

Posibles alineaciones

Lazio (Así se vería la alineación 5-4-1)

  • Portero: Carnesecchi
  • Defensores: Zappacosta, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bernasconi
  • Mediapuntas: Ketelaere, Éderson, Pasalic, Sulemana
  • Delanteros: Lookman

Juventus (Así se vería la alineación: 3-4-2-1)

  • Portero: Michele Di Gregorio
  • Defensas: Federico Gatti, Daniele Rugani, Lloyd Kelly
  • Centrocampistas: Pierre Kalulu, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso
  • Mediapuntas: Francisco Conceição, Kenan Yıldız
  • Delantero: Jonathan David.

Pronóstico SI

Lazio 2-2 Juventus

