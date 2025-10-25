Lazio vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A tendrá este fin de semana un duelo muy atractivo.
Por la jornada 8, la Lazio, quien quiere volver a sonreir y pelear arriba, recibirá en su casa a la poderosa Juventus, un equipo que necesita urgentemente una victoria para no perderle pisada al líder Milan, y volver a sumar de a tres luego de 7 partidos por toda competencia.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega la Lazio vs Juventus?
- Ciudad: Roma, Italia
- Fecha: domingo 26 de octubre
- Horario: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: Olímpico de Roma
¿Cómo se podrá ver la Lazio vs Juventus en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
Fox
Paramount
México
ESPN
Disney+
España
DAZN
DAZN, Amazon
Argentina
ESPnN
Disney+
Últimos cinco partidos de la Lazio
Rival
Resultado
Competición
Atalanta
0-0 E
Serie A
Torino
3-3 E
Serie A
Genoa
3-0 V
Serie A
Roma
1-0 D
Serie A
Sassuolo
1-0 D
Serie A
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Real Madrid
1-0 D
Champions League
Como
2-0 D
Serie A
AC Milan
0-0 E
Serie A
Villarreal
2-2 E
Champions League
Atalanta
1-1 E
Serie A
Últimas noticias de la Lazio
El equipo dirigido por Maurizio Sarri ha tenido un arranque de temporada complicado. Lleva dos jornadas sin ganar y solo consiguió sumar tres puntos en un partido de los últimos cinco, perdiendo entre ellos el clásico de la ciudad ante la Roma.
Es imperioso conseguir un triunfo para no complicarse aún más en la tabla de clasificación ante uno de los grandes de la Serie A
Últimas noticias de la Juventus
La Vecchia Signora llega a este partido con una racha preocupante de encuentros sin ganar, llegando a 7 luego del 0-1 ante el Real Madrid por UEFA Champions League el pasado miércoles. También está obligado a ganar para sumar de a tres, seguir cerca del AC Milan, lider de la Serie A, y poder meterse en zona de copas internacionales, que hoy lo tienen fuera.
El equipo de Igor Tudor se ubica en la quinta posición con 12 puntos.
Posibles alineaciones
Lazio (Así se vería la alineación 5-4-1)
- Portero: Carnesecchi
- Defensores: Zappacosta, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bernasconi
- Mediapuntas: Ketelaere, Éderson, Pasalic, Sulemana
- Delanteros: Lookman
Juventus (Así se vería la alineación: 3-4-2-1)
- Portero: Michele Di Gregorio
- Defensas: Federico Gatti, Daniele Rugani, Lloyd Kelly
- Centrocampistas: Pierre Kalulu, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso
- Mediapuntas: Francisco Conceição, Kenan Yıldız
- Delantero: Jonathan David.
Pronóstico SI
Lazio 2-2 Juventus
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.