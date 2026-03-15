Lazio vs Milán: previa, predicciones y alineaciones

Envalentonado luego del triunfo en el derby ante el Inter, el Milán visitará a la Lazio este domingo 15 de marzo en el Estadio Olímpico de Roma sabiendo que una nueva victoria lo colocará a cinco unidades del líder. El Inter dejó dos puntos en el camino con su empate ante Atalanta y abrió una ventana para el equipo de Massimiliano Allegri.

Enfrente estará un conjunto romano que navega sin rumbo en la mitad de la tabla de la Serie A, lejos de los puestos de descenso pero también con pocas posibilidades de alcanzar las posiciones de clasificación a copas europeas.

A continuación, toda la información para disfrutar de este atrapante encuentro.

The boss’ thoughts ahead of Lazio 🎙️



🙌 The team’s mood

⚔️ What to expect against Lazio

🎯 Next targets pic.twitter.com/hByYvRsh2I — AC Milan (@acmilan) March 14, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo del Milán por la mínima

El Milán atraviesa un gran tramo en la temporada y bien es sabido que en el fútbol, una victoria llama a la siguiente. El envión anímico que signficó ganar el clásico y el hecho de que Inter haya vuelto a dejar puntos en el camino son una motivación demasiado grande como para que repercuta en el partido.

El presente de la Lazio tampoco invita a pensar en un equipo que ofrezca gran resistencia. Irregular durante todo el año, a los dirigidos por Maurizio Sarri les cuesta generar peligro y una vez que Milán imponga condiciones, le será difícil revertir el resultado.

Predicción: Lazio 0-1 Milán

¿A qué hora se juega la Lazio vs Milán?

Ciudad: Roma, Italia

Roma, Italia Estadio: Estadio Olímpico

Estadio Olímpico Fecha: domingo15 de marzo

domingo15 de marzo Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: M. Guida

Historial de enfrentamientos directos entre la Lazio y el Milán (últimos 5 partidos)

Lazio : 2

: 2 Empates : 1

: 1 Milán: 2

Último encuentro entre ambos: Lazio 1-0 Milán (04/12/25 - Copa Italia, Octavos de final)

SS Lazio v AC Milan - Coppa Italia | Image Photo Agency/GettyImages

Últimos 5 partidos

Lazio Milán Lazio 2-1 Sassuolo 09/03/26 Milán 1-0 Inter de Milán 08/03/26 Lazio 2-2 Atalanta 04/03/26 Cremonese 0-2 Milán 01/03/26 Torino 2-0 Lazio 01/03/26 Milán 0-1 Parma 22/02/26 Cagliari 0-0 Lazio 21/02/26 Milán 1-1 Como 18/02/26 Lazio 0-2 Atalanta 14/02/26 Pisa 1-2 Milán 13/02/26

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Últimas noticias de la Lazio

El dueño de casa afronta el partido con algunas complicaciones en su plantel, especialmente en el mediocampo. Nicolò Rovella y Samuel Gigot continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, mientras que Danilo Cataldi sufrió recientemente una molestia en el gemelo que lo deja en duda para este compromiso. Además, el defensor Alessio Romagnoli, ex-Milán, tampoco llega en plenitud física por lo que su presencia dependerá de su evolución en las horas previas al partido.

En la portería también hubo movimientos importantes en las últimas semanas. El arquero titular Ivan Provedel fue sometido a una cirugía en el hombro, lo que obligó al entrenador a recurrir a Edoardo Motta. El joven guardameta debutó recientemente en la Serie A y todo indica que continuará bajo los tres palos mientras dure la recuperación del titular.

En ofensiva, una de las historias más llamativas del equipo romano es la presencia de Daniel Maldini como principal referencia de ataque. El delantero, formado en las divisiones juveniles del Milan e hijo y nieto de dos leyendas del club rossonero, viene de marcar en el último partido ante Sassuolo y ahora tendrá la oportunidad de enfrentar al equipo que forma parte de su historia familiar.

SS Lazio v US Sassuolo Calcio - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación de la Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

Últimas noticias del Milán

Milan llega a este encuentro con buenas sensaciones después de su triunfo en el derby, aunque Massimiliano Allegri todavía debe gestionar algunas ausencias en su plantel. Ruben Loftus-Cheek y Matteo Gabbia continúan fuera por lesión, pero la gran novedad en la semana fue el regreso de Santiago Gimenez a los entrenamientos. El delantero mexicano se recuperó de una lesión de tobillo que lo mantuvo más de cuatro meses alejado de las canchas y vuelve a ser una alternativa ofensiva para el técnico.

En el mediocampo, el equipo rossonero tendrá una baja obligada por sanción: Adrien Rabiot deberá cumplir suspensión. Ante esta situación, Samuele Ricci y Ardon Jashari aparecen como los principales candidatos para ocupar su lugar en la zona media, acompañando a Luka Modric, quien sigue siendo el eje del juego del Milan.

En ataque, Allegri cuenta con varias opciones para definir su dupla ofensiva. Christian Pulisic y Rafael Leao parten con ventaja tras su buen momento reciente, especialmente el portugués, que ha sido determinante frente a Lazio en los últimos enfrentamientos de Serie A. Sin embargo, Christopher Nkunku, Niclas Füllkrug y el propio Gimenez también están disponibles, lo que le da al entrenador distintas variantes según el desarrollo del encuentro.

AC Milan Training Session | Claudio Villa/GettyImages

Posible alineación del Milán (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Pulisic, Leao.