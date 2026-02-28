Le Havre vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

Con la clasificación a 8vos de Champions League en el bolsillo luego del 2-2 ante Mónaco (triunfo 2-3 en el Principado), PSG vuelve a poner la cabeza en el torneo local. Este sábado 28 de febrero, el líder de la Ligue 1 se enfrenta con Le Havre en un duelo más que atractivo.

El conjunto de Luis Enrique viene de ganarle al Metz en el Parque de los Príncipes, triunfo que le permitió recuperar la punta que hasta la jornada anterior estaba en manos del Lens. Le Havre, por su parte, llega luego de caer ante Nantes, rival directo en la lucha por la permanencia.

¿A qué hora se juega el Le Havre vs PSG?



Ciudad: Le Havre

Estadio: Stade Océane

Fecha: sábado 28 de febrero

Hora: 15:05 EE.UU (Este), 14:05 MEX, 21:05 ESP

Árbitro: Marc Bollengier

Historial de enfrentamientos directos entre Le Havre y PSG (últimos cinco partidos)



Le Havre : 0

: 0 Empate : 1

: 1 PSG: 4

Último partido entre ambos: PSG 3-0 Le Havre (22/11/2025 - Ligue 1 - Jornada 13)

Paris Saint-Germain v Le Havre AC - Ligue 1 McDonald's | Jean Catuffe/GettyImages

Últimos 5 partidos

Le Havre PSG Nantes 2-0 Le Havre (22/02/26) Mónaco 2-2 PSG (25/02/26) Le Havre 2-1 Toulouse (15/02/26) PSG 3-0 Metz (21/02/26) Le Havre 2-1 Estrasburgo (08/02/26) Mónaco 2-3 PSG 17/02/26 (UCL) Lens 1-0 Le Havre (30/01/26) Rennes 3-1 PSG 13/02/26 Le Havre 0-0 Mónaco (24/01/26) PSG 5-0 Marsella 08/02/26

¿Cómo ver el Le Havre vs PSG por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, TV5 Monde México TV5MONDE Amérique Latine, FOX One España TV5Monde Europe

Últimas noticias del Le Havre

La derrota ante Nantes en la jornada anterior podrá servir como recordatorio de que la temporada aún no está salvada. Pese a la buena campaña (marcha 13°, nueve puntos por encima de la zona de descenso) el camino es largo y el equipo aún no consiguió el objetivo.

Enfrente tendrá al equipo más poderoso de la Ligue 1 y para quedarse con un buen resultado deberá afinar la puntería: solo marcó 4 goles en sus últimos 5 partidos.

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-NANTES | LOU BENOIST/GettyImages

Posible alineación de Le Havre contra PSG (4-3-3): Diaw; Nego, Pembele, Lloris, Zouaoui; Gourna-Douath, Ebonong, Ndiaye; Samatta, Boufal, Soumaré.

Últimas noticias del PSG

Tras el sorteo realizado este viernes, el PSG ya sabe que deberá enfrentar a Chelsea en los octavos de final de la Champions League. La ida será el miércoles 11 de marzo en París y la vuelta, el 17 en Londres. Una buena oportunidad para el conjunto francés de tomarse revancha de lo que fue la derrota con goleada en la final del Mundial de Clubes 2025.

Luis Enrique deberá afrontar el partido de este sábado ante Le Havre sin Dembelé ni Fabián Ruiz. El delantero arrastra una lesión en el gemelo, mientras que el español no se recupera de una dolencia en la rodilla que lo tiene sin actividad desde enero.

Desiré Doué, por su parte, fue reemplazado en el encuentro ante Mónaco y ocuparía un lugar en el banco de suplentes junto a otros habituales titulares que ingresarán en la rotación.

FBL-EUR-C1-PSG-TRAINING | ANNA KURTH/GettyImages

Posible alineación del PSG contra Le Havre (4-3-3): Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Ilya Zabarnyi, Lucas Beraldo; Kang Lee, Vitinha, Dro; Mbaye, Barcola, Ramos.

Pronóstico SI Fútbol

Pese a las ausencias y a la carga de partidos, el PSG hará sentir su superioridad ante un rival al que suele someter (6 triunfos en los últimos 7 encuentros). El poderío ofensivo de los parisinos será demasiado para un Le Havre al que no le es fácil marcar (segunda peor marca ofensiva de Ligue 1 con 20 tantos)

Le Havre 0-2 PSG