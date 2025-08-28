Lecce vs AC Milán: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Serie A

La jornada 2 de la Serie A abrirá con un partido atractivo este viernes a las 20:45 en el Stadio Via del Mare, donde el Lecce recibirá al AC Milan. Ambos equipos llegan con necesidad de sumar: los locales tras rescatar un empate en su estreno, y los rossoneri después de una inesperada derrota en San Siro frente al Cremonense, que ha encendido las alarmas en un inicio de temporada que se antojaba prometedor.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Lecce vs Milan?

Ciudad: Lecce, Italia

Fecha: viernes 29 de agosto

Horario: 14:45hs (Costa del Este de Estados Unidos), 12:45hs (México) 20:45hs (España), 15:45hs (Argentina),

Estadio: Stadio Via del Mare

¿Cómo se podrá ver el Lecce vs Milan en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de DAZN en DAZN La Liga

Últimos 5 partidos del Lecce

Rival Resultado Competición Genova 0-0 E Serie A Juve Stabia 2-0 V Coppa Italia Monopoli 2-2 E Amistoso Carrarese 1-0 V Amistoso Emiratos Árabes 1-3 D Amistoso

Últimos 5 partidos del Milan

Rival Resultado Competición Cremonense 1-2 D Serie A SSC Bari 2-0 V Coppa Italia Chelsea 4-1 D Amistoso Leeds 1-1 E Amistoso Perth Glory 0-9 V Amistoso

Últimas noticias del Lecce

Genoa CFC v US Lecce - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El conjunto salentino dejó buenas sensaciones en su debut, logrando un empate que le permite arrancar con confianza, aunque aún con margen de mejora. Su fortaleza como local será clave para intentar complicar a un Milan herido. Con un bloque ordenado y la ambición de dar la sorpresa, los dirigidos por Roberto D’Aversa saben que sumar en este tipo de partidos puede marcar la diferencia en su objetivo de mantenerse lejos de los puestos de descenso.

Últimas noticias del Milan

AC Milan v US Cremonese - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

La derrota en casa ante el Cremonense supuso un golpe inesperado para el equipo de Allegri, que no puede permitirse un tropiezo más si no quiere ver comprometido su arranque liguero. El Milan necesita mostrar otra cara, con más solidez defensiva y mejor eficacia en ataque, para empezar a recuperar terreno en la tabla. Jugadores como Rafael Leão o Christian Pulisic están llamados a liderar la reacción en un partido donde solo vale ganar.

Posibles alineaciones

Lecce: Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago, Gallo, Ramadani, Coulibaly, Berisha, Banda, Morente y Camarda

AC Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Modric, Loftus Cheek, Fofana, Saelemaekers, Estupiñan, Giménez y Pulisic

Pronóstico SI

El contexto favorece al Milan, que tiene la obligación de dar un paso al frente tras su mal debut. El Lecce ofrecerá resistencia en su estadio, pero la diferencia de calidad debería imponerse

Lecce 1-2 Milan

