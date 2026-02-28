Sports Illustrated

Leeds vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

Los Ciudadanos necesitan sumar de a tres para seguir dando pelea en la Premier League.
Bruno Pernigotti|
El Manchester City está segundo en la tabla de la Premier League y necesita ganar para no perderle pisada al Arsenal, puntero y máximo candidato a ganar la liga inglesa. Por su parte, el Leeds está en un buen momento y logró alejarse de la zona de descenso, aunque todavía no puede confiarse ya que no tiene asegurada la permanencia.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿A qué hora se juega el Leeds vs Manchester City?

  • Ciudad: Leeds, Inglaterra
  • Estadio: Elland Road
  • Fecha: sábado 28 de febrero
  • Hora: 12:30 (Estados Unidos), 11:30 (México), 18:30 (España)
  • Árbitro: Peter Bankes
Historial de enfrentamientos directos entre Leeds y Manchester City

  • Leeds: 41
  • Empates: 16
  • Manchester City: 45
  • Último partido entre ambos: 29/11/2025 - Manchester City 3-2 Leeds - Premier League

Últimos cinco partidos

Leeds

Manchester City

Aston Villa 1-1 Leeds
21/2/26

Manchester City 2-1 Newcastle
21/2/26

Birmingham 1(2)-(4)1 Leeds
15/2/26

Manchester City 2-0 Salford
14/2/26

Chelsea 2-2 Leeds
10/2/26

Manchester City 3-0 Fulham
11/2/26

Leeds 3-1 Nottingham Forest
6/2/26

Liverpool 1-2 Manchester City
8/2/26

Leeds 0-4 Nottingham Forest
31/1/26

Manchester City 3-1 Newcastle
4/1/26

¿Cómo ver el Leeds vs Manchester City por televisión y streaming online?

País

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

Peacock, SiriusXM FC

México

Max México

España

DAZN Spain

Últimas noticias del Leeds

El equipo de Daniel Farke sufrió pero logró alejarse del fondo de la tabla de posiciones de la Premier League, ubicándose 15° con 31 puntos, seis por encima de la línea del West Ham, que a esta hora sería el último en perder la categoría junto a Burnley y Wolves.

Para este compromiso, el entrenador alemán no podrá contar con el suizo Noah Okafor, lesionado.

Posible alineación del Leeds contra el Manchester City (5-4-1): Karl Darlow; Pascal Struijk, Joe Rodon, James Justin, Gabriel Gudmundsson, Jayden Bogle; Brenden Aaronson, Ilia Gruev, Ethan Ampadu, Anton Stach; Dominic Calvert-Lewin.

Últimas noticias del Manchester City

El equipo de Pep Guardiola está segundo a cinco puntos del Arsenal, y las dudas de los dirigidos por Arteta en las últimas fechas le dieron la ilusión a los Ciudadanos de poder recortar posiciones de cara al cierre de la temporada de la liga inglesa. Además, están en la final de la EFL Cup (que jugarán justamente ante los Gunners) y aguardan por conocer su rival de octavos de final de la UEFA Champions League.

Para este encuentro, Pep no tiene disponibles a Jeremy Doku, Josko Gvardiol, Max Alleyne y Mateo Kovacic.

Posible alineación del Manchester City contra el Leeds (4-1-3-2): Gianluigi Donnarumma; Rayan Ait Nouri, Marc Guéhi, Ruben Dias, Matheus Nunes; Rodri; Nico O'Reilly, Bernardo Silva, Antoine Semenyo; Omar Marmoush y Erling Haaland.

Pronóstico SI

Los Ciudadanos se impondrán fuera de casa y le meterán más presión a un dubitativo Arsenal.

Leeds 1-2 Manchester City

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

