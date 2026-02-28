Leeds vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester City está segundo en la tabla de la Premier League y necesita ganar para no perderle pisada al Arsenal, puntero y máximo candidato a ganar la liga inglesa. Por su parte, el Leeds está en un buen momento y logró alejarse de la zona de descenso, aunque todavía no puede confiarse ya que no tiene asegurada la permanencia.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿A qué hora se juega el Leeds vs Manchester City?

Ciudad : Leeds, Inglaterra

: Leeds, Inglaterra Estadio : Elland Road

: Elland Road Fecha : sábado 28 de febrero

: sábado 28 de febrero Hora : 12:30 (Estados Unidos), 11:30 (México), 18:30 (España)

: 12:30 (Estados Unidos), 11:30 (México), 18:30 (España) Árbitro: Peter Bankes

Leeds United v Nottingham Forest - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Leeds y Manchester City

Leeds : 41

: 41 Empates : 16

: 16 Manchester City: 45

Último partido entre ambos: 29/11/2025 - Manchester City 3-2 Leeds - Premier League

Últimos cinco partidos

Leeds Manchester City Aston Villa 1-1 Leeds

21/2/26 Manchester City 2-1 Newcastle

21/2/26 Birmingham 1(2)-(4)1 Leeds

15/2/26 Manchester City 2-0 Salford

14/2/26 Chelsea 2-2 Leeds

10/2/26 Manchester City 3-0 Fulham

11/2/26 Leeds 3-1 Nottingham Forest

6/2/26 Liverpool 1-2 Manchester City

8/2/26 Leeds 0-4 Nottingham Forest

31/1/26 Manchester City 3-1 Newcastle

4/1/26

¿Cómo ver el Leeds vs Manchester City por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Peacock, SiriusXM FC México Max México España DAZN Spain

Últimas noticias del Leeds

El equipo de Daniel Farke sufrió pero logró alejarse del fondo de la tabla de posiciones de la Premier League, ubicándose 15° con 31 puntos, seis por encima de la línea del West Ham, que a esta hora sería el último en perder la categoría junto a Burnley y Wolves.

Para este compromiso, el entrenador alemán no podrá contar con el suizo Noah Okafor, lesionado.

Chelsea v Leeds United - Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Posible alineación del Leeds contra el Manchester City (5-4-1): Karl Darlow; Pascal Struijk, Joe Rodon, James Justin, Gabriel Gudmundsson, Jayden Bogle; Brenden Aaronson, Ilia Gruev, Ethan Ampadu, Anton Stach; Dominic Calvert-Lewin.

Últimas noticias del Manchester City

El equipo de Pep Guardiola está segundo a cinco puntos del Arsenal, y las dudas de los dirigidos por Arteta en las últimas fechas le dieron la ilusión a los Ciudadanos de poder recortar posiciones de cara al cierre de la temporada de la liga inglesa. Además, están en la final de la EFL Cup (que jugarán justamente ante los Gunners) y aguardan por conocer su rival de octavos de final de la UEFA Champions League.

Para este encuentro, Pep no tiene disponibles a Jeremy Doku, Josko Gvardiol, Max Alleyne y Mateo Kovacic.

Manchester City v Newcastle United - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Posible alineación del Manchester City contra el Leeds (4-1-3-2): Gianluigi Donnarumma; Rayan Ait Nouri, Marc Guéhi, Ruben Dias, Matheus Nunes; Rodri; Nico O'Reilly, Bernardo Silva, Antoine Semenyo; Omar Marmoush y Erling Haaland.

Pronóstico SI

Los Ciudadanos se impondrán fuera de casa y le meterán más presión a un dubitativo Arsenal.

Leeds 1-2 Manchester City