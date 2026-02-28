Leeds vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones
El Manchester City está segundo en la tabla de la Premier League y necesita ganar para no perderle pisada al Arsenal, puntero y máximo candidato a ganar la liga inglesa. Por su parte, el Leeds está en un buen momento y logró alejarse de la zona de descenso, aunque todavía no puede confiarse ya que no tiene asegurada la permanencia.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
¿A qué hora se juega el Leeds vs Manchester City?
- Ciudad: Leeds, Inglaterra
- Estadio: Elland Road
- Fecha: sábado 28 de febrero
- Hora: 12:30 (Estados Unidos), 11:30 (México), 18:30 (España)
- Árbitro: Peter Bankes
Historial de enfrentamientos directos entre Leeds y Manchester City
- Leeds: 41
- Empates: 16
- Manchester City: 45
- Último partido entre ambos: 29/11/2025 - Manchester City 3-2 Leeds - Premier League
Últimos cinco partidos
Leeds
Manchester City
Aston Villa 1-1 Leeds
Manchester City 2-1 Newcastle
Birmingham 1(2)-(4)1 Leeds
Manchester City 2-0 Salford
Chelsea 2-2 Leeds
Manchester City 3-0 Fulham
Leeds 3-1 Nottingham Forest
Liverpool 1-2 Manchester City
Leeds 0-4 Nottingham Forest
Manchester City 3-1 Newcastle
¿Cómo ver el Leeds vs Manchester City por televisión y streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Peacock, SiriusXM FC
México
Max México
España
DAZN Spain
Últimas noticias del Leeds
El equipo de Daniel Farke sufrió pero logró alejarse del fondo de la tabla de posiciones de la Premier League, ubicándose 15° con 31 puntos, seis por encima de la línea del West Ham, que a esta hora sería el último en perder la categoría junto a Burnley y Wolves.
Para este compromiso, el entrenador alemán no podrá contar con el suizo Noah Okafor, lesionado.
Posible alineación del Leeds contra el Manchester City (5-4-1): Karl Darlow; Pascal Struijk, Joe Rodon, James Justin, Gabriel Gudmundsson, Jayden Bogle; Brenden Aaronson, Ilia Gruev, Ethan Ampadu, Anton Stach; Dominic Calvert-Lewin.
Últimas noticias del Manchester City
El equipo de Pep Guardiola está segundo a cinco puntos del Arsenal, y las dudas de los dirigidos por Arteta en las últimas fechas le dieron la ilusión a los Ciudadanos de poder recortar posiciones de cara al cierre de la temporada de la liga inglesa. Además, están en la final de la EFL Cup (que jugarán justamente ante los Gunners) y aguardan por conocer su rival de octavos de final de la UEFA Champions League.
Para este encuentro, Pep no tiene disponibles a Jeremy Doku, Josko Gvardiol, Max Alleyne y Mateo Kovacic.
Posible alineación del Manchester City contra el Leeds (4-1-3-2): Gianluigi Donnarumma; Rayan Ait Nouri, Marc Guéhi, Ruben Dias, Matheus Nunes; Rodri; Nico O'Reilly, Bernardo Silva, Antoine Semenyo; Omar Marmoush y Erling Haaland.
Pronóstico SI
Los Ciudadanos se impondrán fuera de casa y le meterán más presión a un dubitativo Arsenal.
Leeds 1-2 Manchester City
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo