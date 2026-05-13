Lens vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

Lens y PSG protagonizarán este miércoles 13 de mayo el duelo más esperado de la temporada en la Ligue 1, aunque los últimos resultados le restaron importancia al partido entre los dos mejores equipos de la temporada del fútbol francés. La ventaja de 6 puntos y de 15 goles que el líder del torneo le lleva a su escolta hacen prácticamente imposible cualquier tipo de discusión por el título con solo dos fechas por jugarse.

Yendo a los hechos, el conjunto de Luis Enrique solo necesita un empate para consagrarse campeón. Una derrota mantendrá las posibilidades matemáticas abiertas para el Lens, que debería ganar los próximos dos encuentros, esperar que el PSG pierda los suyos y en el medio, quedar con mejor diferencia de gol. Imposible.

Con esto dicho, todo está preparado para que los parisinos alcen su 14° trofeo en esta competencia, el quinto consecutivo y el 12° en los últimos 14 años (solo interrumpido por Mónaco en 2017 y Lille en 2021). Y precisamente en la casa del único rival que ha estado a la altura de los impresionantes números del finalista de la Champions.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar del partido.

Pronóstico SI Fútbol

El equipo de Luis Enrique no solo depende de sí mismo para ser campeón, sino que además atraviesa probablemente su momento más sólido del año. Incluso en partidos donde no logra dominar de punta a punta, termina convirtiendo gracias a su extraordinario juego ofensivo. Resuelve todo con naturalidad. Lens, en cambio, llega después de varias semanas dejando puntos inesperados en el camino y eso terminó debilitando una pelea que hace no mucho parecía mucho más abierta.

De todas formas, no será un trámite sencillo para los parisinos. Lens juega en casa y aunque el título ya no esté en juego, querrá defender su honor. Será intenso, pero difícilmente logre sostener ese empuje en los 90'. Lo más probable es que Lens tenga momentos positivos y pueda competir durante buena parte de las acciones, aunque cuesta imaginar que PSG deje escapar una oportunidad tan favorable para liquidar definitivamente el campeonato.

Pronóstico: Lens 1 - 2 PSG

¿A qué hora se juega el Lens vs PSG?

Ciudad : Lens, Francia

: Lens, Francia Estadio : Bollaert-Delelis

: Bollaert-Delelis Fecha : miércoles 13 de mayo

: miércoles 13 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Benoit Bastien

Historial de enfrentamientos directos entre el Lens y el PSG (últimos 5 partidos)

Lens : 0

: 0 Empate : 0

: 0 PSG: 5

Último partido entre ambos: 14/9/2025 - PSG 2-0 Lens - Ligue 1, Fecha 4

Paris Saint-Germain FC v RC Lens - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Últimos 5 partidos

Lens PSG Lens 1-0 Nantes 08/05/2026 PSG 1-0 Brest 10/05/2026 Niza 1-1 Lens 02/05/2026 Bayern Múnich 1-1 PSG 06/05/2026 Brest 3-3 Lens 24/04/2026 PSG 2-2 Lorient 2/5/2026 Lens 4-1 Toulouse 21/04/2026 PSG 5-4 Bayern Múnich 28/4/2026 Lens 3-2 Toulouse 17/04/2026 Angers 0-3 PSG 25/4/2026

¿Cómo ver el Lens vs PSG por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT México FOX One España DAZN Spain

Últimas noticias del Lens

Lens llega a este partido condicionado por varias dudas y una baja sensible en defensa. Saud Abdulhamid seguirá fuera por suspensión tras la expulsión sufrida ante Nice, mientras que Jonathan Gradit arrastra molestias y tampoco está al cien por ciento. En ataque, Allan Saint-Maximin y Florian Thauvin evolucionaron bien de sus problemas físicos y podrían volver a estar disponibles después de perderse el último encuentro, una noticia importante para un equipo que necesita generar mucho más peligro ofensivo.

Otro nombre que dejó buenas sensaciones en la jornada pasada fue el juvenil Mezian Soares, autor de su primer gol en Ligue 1 en su debut y gran responsable de que Lens siga con vida en la pelea. Además, el arquero Régis Gurtner continúa lidiando con molestias musculares, aunque el cuerpo técnico espera poder contar con él.

FBL-FRA-CUP-LENS-TOULOUSE | SAMEER AL-DOUMY/GettyImages

Posible alineación del Lens (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Said, Fofana; Edouard.

Últimas noticias del PSG

En PSG la principal preocupación pasa por el desgaste físico acumulado en las últimas semanas y la cantidad de futbolistas tocados. Luis Enrique podría volver a administrar minutos y varios titulares llegan entre algodones. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho y Warren Zaïre-Emery arrastran distintos problemas físicos y son duda. Además, Lucas Chevalier sigue recuperándose de una lesión muscular y tampoco estará disponible. El portero, tal como frente a Brest, volverá a ser Renato Marín en lugar de Safonov.

Paris Saint-Germain v Stade Brestois 29 - Ligue 1 McDonald's | Jean Catuffe/GettyImages

Posible alineación del PSG (4-3-3): Marin; Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.