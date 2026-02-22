Leo Messi en llamas contra el arbitraje tras la derrota del Inter Miami

El estreno del Inter Miami en la temporada 2026 de la MLS estuvo lejos de ser el soñado: el campeón reinante visitó a Los Ángeles FC y cayó por 3-0 con goles de David Martínez, Denis Bouanga y Nathan Ordaz.

El primer tanto llegó tras un error de De Paul, mientras que en el segundo el equipo de Cherundolo aprovechó la adelantada defensa de las Garzas para lastimar. El tanto del salvadoreño llegó con el Inter totalmente volcado en ataque en la búsqueda del descuento, cuando ya había poco por hacer.

Al final del encuentro, un visiblemente molesto Leo Messi quiso entrar en el vestuario del árbitro canadiense Pierre Luc Laziere, de cuestionable tarea en el Los Ángeles Memorial Coliseum con fallos que no contribuyeron al normal desarrollo del encuentro. El momento en el que el rosarino quiere entrar al camerino del juez y Luis Suárez lo frena fue captado y se viralizó rápidamente.

Lionel Messi salió molesto con el arbitraje tras la goleada de LAFC 3-0 ante Inter de Miami. #messi #intermiami pic.twitter.com/NiOlzYVKrW — Giovanni Guerrero (@gioxguerrero) February 22, 2026

En conferencia de prensa, Javier Mascherano estuvo lejos de responsabilizar a los árbitros de la derrota: “Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño”.

“Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho”, cerró.

El Inter Miami volverá a jugar el próximo jueves en Puerto Rico frente a Independiente del Valle en un amistoso que fue reprogramado por las molestias físicas del 10, que es la gran atracción en este tipo de encuentros. El domingo saltarán a la cancha nuevamente, esta vez por competencia oficial, para enfrentarse al Orlando City en condición de visitante.