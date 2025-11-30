Leo Messi se convierte en el máximo asistente de la historia del fútbol

Lionel Andrés Messi volvió a escribir anoche una página más en el libro, ya interminable, de su leyenda. En el partido que coronó al Inter Miami como campeón de la Conferencia Este, el argentino no solo volvió a ser decisivo sobre el césped, sino que alcanzó un registro histórico: se convirtió en el máximo asistente de la historia del fútbol, llegando a las 405 asistencias en todas las competiciones oficiales de su carrera y superando a Ferenc Puskas (404). Un récord que, más que un simple número, representa casi dos décadas moldeando el juego, fabricando goles y redefiniendo el concepto de visión en el fútbol moderno.

FBL-ESP-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | LLUIS GENE/GettyImages

La lista de los diez mejores asistentes de siempre —donde figuran nombres de dimensión universal como Pelé, Johan Cruyff, Luis Suárez o Kevin De Bruyne— permite medir la magnitud de este logro. Messi no solo compite con ellos… los deja atrás. Su reinado estadístico es el reflejo de algo evidente para cualquiera que haya visto cinco minutos del rosarino: su mirada detecta líneas de pase que los demás no ven, su pie izquierdo ejecuta lo que para otros es una intención y su mente procesa el juego como si siempre fuese un segundo por delante.

Ayer, con la camiseta del Inter Miami, volvió a demostrarlo. Firmó una asistencia, la que le permitió romper el empate con Puskas y quedarse solo en la cima. Pero su partido fue mucho más que ese pase decisivo. Dejó cifras que hablan por sí mismas: 50 toques, 3 pases clave, 1 gran ocasión creada, 34 pases completados, 2 centros, 3 duelos ganados y un imponente 100% de éxito en duelos aéreos. Números que subrayan una actuación completa y con influencia constante, una más en un jugador acostumbrado a dominar cada aspecto del juego.

✨ Leo Messi in the Eastern Conference Final vs. NY City:



• 1 assist

• 50 touches

• 3 key passes

• 1 big chance created

• 34 passes

• 2 crosses

• 3 duels won

• 100% aerial duels won pic.twitter.com/MdhYTSLvzr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 30, 2025

Como si el récord no fuera suficiente, Messi añadió un trofeo más a su vitrina con este título de conferencia: el número 47 de su carrera profesional, lo que lo consolida como el futbolista más laureado de todos los tiempos. Una cifra que parece de fantasía pero que describe con fidelidad el impacto incomparable del argentino en todos los equipos y competiciones que ha disputado.

Con 405 asistencias, Messi no solo supera una marca histórica: reafirma su lugar como el arquitecto más perfecto que ha dado el fútbol. Su influencia no se explica únicamente por los goles —que también lo sitúan entre los más grandes— sino por su capacidad inagotable para mejorar a quienes lo rodean. Messi no solo marca diferencias; las reparte. No solo decide partidos; los diseña.

A sus 38 años, lejos de mostrar signos de decadencia, sigue produciendo momentos que agrandan su figura. El fútbol continúa escribiéndose a través de él. Y cada pase, cada asistencia, cada creación, es un recordatorio de por qué Lionel Messi es, simplemente, único.

Los 10 máximos asistentes de la historia