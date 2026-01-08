León vs Cruz Azul: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Tras algunas semanas, la Liga MX está de vuelta con el Clausura 2026, donde el Toluca buscará obtener el tricampeonato, pero el resto no se lo pondrá tan fácil, ya que varios conjuntos se armaron de gran forma para poder soñar con el título.
El telón se abre el viernes 9 de enero con el choque entre Mazatlán y Juárez en el Estadio El Encanto, pero el sábado 10, Cruz Azul debuta en el campeonato visitando a León en el Estadio Nou Camp, con la firme meta de iniciar con el pie derecho, luego de darle continuidad al proyecto del estratega argentino Nicolás Larcamón.
En el pasado Apertura 2025, los cementeros lograron arribar hasta las semifinales, donde fueron eliminados por Tigres debido a la posición de la tabla tras igualar 2-2 en el global. Posterior a ello, encararon la FIFA Copa Intercontinental, pero fueron despedidos rápido al caer 1-2 frente al Flamengo de Brasil.
Por otro lado, La Fiera busca mejorar lo hecho en el semestre anterior, ya que quedó penúltimo de la tabla con 13 puntos. El argentino Eduardo Berizzo comenzó al mando del club, sin embargo, renunció a su puesto en la Jornada 11. Ignacio Ambriz se encargó de reemplazarlo sin poder levantar el barco, aunque ahora tendrá su revancha con un proyecto armado por él mismo.
En el semestre pasado, Cruz Azul goleó 4-1 en el Olímpico Universitario, con doblete de Carlos Rodríguez y dianas de Ángel Sepúlveda y Jeremy Márquez, con el descuento de León viniendo tras un autogol de Chiquete Orozco.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el León vs Cruz Azul?
Ciudad: León, Guanajuato
Estadio: León (Nou Camp)
Fecha: sábado, 10 de enero
Horario: 20:00 horas (Estados Unidos), 19 h (México)
¿Dónde se podrá ver el León vs Cruz Azul por TV y Streaming Online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA
Por definir
México
FOX Sports, FOX One
ViX Premium
España
sin transmisión
Disney+
Últimos cinco partidos de León
Rival
Resultado
Competencia
Necaxa
1-2 P
Pretemporada
Mineros de Zacatecas
5-2 G
Pretemporada
Leones Negros
3-1 G
Pretemporada
Tapatío
2-3 P
Pretemporada
Tecos UAG
5-1 G
Pretemporada
Últimos cinco partidos de Cruz Azul
Rival
Resultado
Competencia
Tampico Madero
2-1 P
Pretemporada
Flamengo
1-2 P
FIFA Copa Intercontinental
Tigres
1-1 E
Semifinales Vuelta, Liguilla
Tigres
1-1 E
Semifinales Ida, Liguilla
Chivas
3-2 G
Cuartos Vuelta, Liguilla
Últimas noticias de León
El cuadro del Bajío llevó a cabo varias modificaciones en su plantilla, ya que anunciaron el arribo del delantero colombiano Diber Cambindo (Necaxa), el defensa chileno Sebastián Vegas (Colo-Colo), el mediocampista Juan Pablo Domínguez (Toluca), el extremo derecho argentino Nicolás Vallejo (Independiente Avellaneda), el pivote Iván Rodríguez (Necaxa), el lateral derecho Bryan Colula (Mazatlán) y el arquero colombiano Jordan García (Fortaleza CEIF).
Por otro lado, se despidieron del mediocampista colombiano James Rodríguez, el pivote uruguayo Nicolás Fonseca (Real Oviedo), el arquero Alfonso Blanco, el extremo izquierdo Carlos Cisneros, el delantero Ettson Ayón (Juárez) y el extremo derecho Emilio Rodríguez (Necaxa).
Finalmente, el mediocampista chileno Diego Valdés (Vélez Sarsfield) sigue sonando con fuerza para volver al balompié azteca de la mano de los Esmeraldas.
Últimas noticias de Cruz Azul
Con respecto a los celestes, el delantero Ángel Sepúlveda fue transferido a las filas de las Chivas, sorpresivamente se desprendieron del capitán uruguayo Ignacio Rivero (Xolos), además le dijeron adiós al mediocampista argentino Lorenzo Faravelli (Necaxa). Sumado a ello, se habla de la posible partida del mediocampista polaco Mateusz Bogusz, que tiene una propuesta del Houston Dynamo de la MLS, y del lateral izquierdo argentino Carlos Rotondi.
En cuanto a fichajes, se consiguió la meta de hacerse con el mediocampista argentino Agustín Palavecino (Necaxa), ya que el deseo de Nicolás Larcamón era juntarlo con su compatriota José Paradela, recordando la gran dupla que hicieron en los Rayos. Quien ya entrena con el club, pero todavía no ha sido anunciado de forma oficial es el delantero colombiano Miguel Borja, procedente del River Plate de Argentina.
Se debe recordar que el arquero colombiano Kevin Mier y el defensa Chiquete Orozco se encuentran en la lista de lesionados, mientras Andrés Montaño está listo para regresar.
POSIBLES ALINEACIONES
León (4-3-3)
Portero: Óscar García
Defensas: Bryan Colula, Stiven Barreiro, Sebastián Vegas, Salvador Reyes
Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Jordi Cortizo
Delanteros: Ismael Díaz, Diber Cambindo, Iván Moreno
Cruz Azul (3-4-2-1)
Portero: Andrés Gudiño
Defensas: Erik Lira, Gonzao Piovi, Willer Ditta
Mediocampistas: Carlos Rotondi, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, Jorge Sánchez
Delanteros: Luka Romero, José Paradela, Gabriel Fernández
Pronóstico SI
León hizo un gran esfuerzo al reforzarse para evitar una actuación como la del semestre pasado, así que se espera una mejoría, mientras Cruz Azul es prácticamente el mismo conjunto que arribó hasta las semifinales del semestre anterior. Si bien los celestes parten como favoritos, se espera que los Esmeraldas saquen provecho de su inmueble y al menos consigan el empate.
León 1-1 Cruz Azul
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.