León vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

El Club Tigres UANL visitará al Club León en la correspondiente Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 31 de enero después del parón de dos semanas.

El conjunto regiomontano viene de empatar en casa sin anotaciones frente a los Diablos Rojos: mientras que, el cuadro esmeralda dividió puntos con el cuadro del Pedregal al empatar a una anotación en Ciudad Universitaria.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante.

¿A qué hora se juega el León vs Tigres UANL?

Ciudad : León, Guanajuato

: León, Guanajuato Estadio : León

: León Fecha : sábado 31 de enero

: sábado 31 de enero Hora: 20:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 02:00 ESP

El Estadio León | Leopoldo Smith/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el León y el Tigres UANL (últimos cinco partidos)

León 1

1 Empate : 2

: 2 Tigres UANL: 2

Último partido entre ambos: 13/09/25 - Tigres UANL 0-0 León - Liga MX

Últimos 5 partidos

León Tigres UANL Pumas 1-1 León 18/01/26 Tigres 0-0 Toluca 17/01/26 Pachuca 2-1 León 13/01/26 Tigres 0-1 Pumas 14/01/26 León 2-1 Cruz Azul 10/01/26 Atlético de San Luis 1-2 Tigres UANL 11/01/26 León 1-2 Puebla 08/11/25 Toluca 2-1 Tigres 14/12/25 América 2-0 León 01/11/25 Tigres 1-0 Toluca 11/12/25

¿Cómo ver el León vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN y Univision México FOX y FOX One España Sin transmisión

Últimas noticias del León

Finalizó la segunda hora de partido, con ventaja de 1-0 para los visitantes en este partido de preparación durante el parón por #FechaFIFA.



El lunes retomaremos la actividad rumbo a la Jornada 4 de la @LigaBBVAMX. pic.twitter.com/4dlmcDKtBP — Club León (@clubleonfc) January 24, 2026

Durante el parón de actividad oficial de dos semanas el conjunto del Bajío sostuvo un encuentro amistoso frente al Atlético de San Luis en casa y la visita se quedó con el triunfo por la mínima diferencia.

Posible alineación de León (4-4-3): Óscar García; José Ramírez, Stiven Barreiro, Rodrigo Echeverría, Salvador Reyes; Iván Moreno, Fernando Beltrán, Bryan Colula, Ismael Díaz; Diber Cambindo, José Alvarado.









Últimas noticias del Tigres UANL

🎯 ¡Se entrena con la mira puesta en la Jornada 4! pic.twitter.com/I4N3wI6pMD — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 26, 2026

Con buen ánimo y con el plantel prácticamente completo el conjunto felino se prepara y afina los últimos detalles para su visita frente a La Fiera, luego de 15 días sin actividad oficial en la que han compactado sus filas.

Posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata, Marco Farfán; Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Diego Lainez, Juan Brunetta, Marcelo Flores; André-Pierre Gignac.





Pronóstico SI Fútbol

La Fiera comenzó el torneo de buena manera al vencer a la Máquina Celeste en su presentación en el torneo, pero luego ha caído de nivel en sus últimos dos compromisos, por lo que el cuadro regiomontano al tener un equipo más poderoso es el favorito para quedarse con los tres puntos.

León 1-2 Tigres UANL.