Lesionados y sancionados del Cruz Azul para enfrentar a Pumas

Cruz Azul se prepara para recibir a Pumas este viernes 7 de noviembre en el duelo correspondiente a la Jornada 17, con el objetivo claro de asegurar el liderato general del Apertura 2025.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón, que actualmente suma 35 puntos en la cima de la tabla, ha gestionado sus cargas físicas, pero llega a esta instancia final con tres ausencias notables en el plantel, una de las cuales es duda hasta el último momento.

Jugadores en duda de Cruz Azul para el partido vs Pumas

La principal incógnita para el cuerpo técnico celeste de cara al enfrentamiento contra los universitarios se centra en la zaga.

Gonzalo Piovi: El defensa central argentino es la única duda para el partido. Piovi arrastra molestias en el aductor que lo dejaron fuera del partido de la Jornada 16 ante Monterrey. El cuerpo técnico optará por la precaución y evaluará si vale la pena arriesgarlo o guardarlo para la Liguilla.

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Bajas confirmadas de Cruz Azul para la Jornada 17

El entrenador de La Máquina no podrá contar con dos jugadores clave, uno en el ataque y otro en la creación de juego, siendo este último una baja de larga duración.

Rodolfo Rotondi : El extremo izquierdo sigue fuera de circulación debido a una lesión muscular no especificada. El argentino, habitual en la banda, se ha perdido los últimos duelos clave y su tiempo de regreso se mantiene indefinido.

: El extremo izquierdo sigue fuera de circulación debido a una lesión muscular no especificada. El argentino, habitual en la banda, se ha perdido los últimos duelos clave y su tiempo de regreso se mantiene indefinido. Andrés Montaño: Es la ausencia más prolongada del plantel. El mediocampista ofensivo sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y meniscos en mayo pasado. Montaño se pierde todo el Apertura 2025 y se espera que su rehabilitación le permita regresar hasta finales de enero de 2026.

En el aspecto disciplinario, Cruz Azul llega con buenas noticias. El equipo no reporta jugadores suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas ni por expulsiones, por lo que Larcamón tendrá a todos sus elementos disponibles que no se encuentren en el parte médico.

