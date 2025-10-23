Lesionados y sancionados de Cruz Azul vs Monterrey

El Club de Fútbol Cruz Azul recibirá al Club de Fútbol Monterrey en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la encomienda de mantenerse dentro de los mejores cuatro equipos de la clasificación general para meterse a la Liguilla de manera directa y seguir como escolta de la Pandilla.

El cuadro visitante por su parte espera impedirlo para quedarse con las tres unidades y despegarse de ellos en la cima de la tabla general.

El conjunto cementero solo ha perdido un juego en el certamen y en sus últimos tres juegos suma un triunfo y dos empates, aunque el juego pasado dosificó a la mayoría de sus titulares para darles descanso.

Por su parte, el cuadro regio también llegará fortalecido con una amplia plantilla y mucha competencia interna con jugadores listos para darlo todo para tratar de sumar más minutos de cara al inicio de la fase final.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto celeste para este partido frente a los de la Sultana del Norte.

Cruz Azul viene ganar el Clásico Joven en CU | Manuel Velasquez/GettyImages

Lesionados de Cruz Azul para enfrentarse a Monterrey

Gonzalo Piovi es duda ante Rayados | Hector Vivas/GettyImages

El defensor central argentino, Gonzalo Piovi, salió en el primer tiempo ante Necaxa tras presentar una molestia muscular.

El futbolista pudo retirarse del campo de juego por sus propios medios, no pudo continuar tras sentir un dolor en la ingle.

Aunque el club no sacó un parte médico confirmando el grado de su lesión, todo indica que no estaría disponible contra Monterrey.

En cuanto a Andrés Montaño, el mediocampista mexicano no volverá a la actividad hasta el próximo año.

Suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse a Monterrey

Nicolás Larcamón tendrá equipo sin sanciones | Jam Media/GettyImages

El conjunto entrenado por Nicolás Larcamón no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro celeste por motivos de sanción.

