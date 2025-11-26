Lesionados y sancionados del Inter Miami para enfrentarse al New York City

Este fin de semana continúan los playoffs de la Major League Soccer con la final de conferencia a partido único entre el Inter Miami CF recibiendo al New York City FC.

El conjunto de Fort Lauderdale se metió como tercer lugar de la Conferencia Este y el cuadro neoyorkino lo hizo en el quinto sitio con 56 puntos.

Estos equipos se toparon dos veces en la campaña en el primer juego ambos equipos repartieron unidades al igualar a dos anotaciones en casa del cuadro de las garzas.

Y en el segundo compromiso en New York el conjunto de Javier Mascherano le propinó una goleada 0-4 a los del barrio de Queens.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto de las garzas para este partido.

Matchup confirmed 📆 We face NYCFC at home for a spot in the MLS Cup Final. 🏟️✔️



More info here: https://t.co/fgKf4zgido pic.twitter.com/NQuPdQL97b — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 24, 2025

Lesionados de Inter Miami para enfrentarse a New York City

Ian Fray jugó los tres partidos de Primera Ronda ante Nashville como titular, pero no estuvo convocado ante Cincinnati | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

El cuadro rosado solamente tiene a un jugador que ha vuelto al trabajo de cancha y que prácticamente no han tenido muchos minutos en la presente temporada, sin embargo, se trata de David Ruiz, se prevé su regreso ya para la siguiente campaña pese a estar en los entrenamientos, luego de haberse lesionado con selección a final del mes de septiembre, además, el jugador hondureño fue recientemente renovado, firmó hasta la temporada 2028 de la MLS, con una opción para 2029.

Por su cuenta, el juvenil argentino Santiago Morales tuvo una lesión de rodilla y su recuperación se estima hasta el mes de diciembre. El dominicano Israel Boatwright tuvo una rotura de ligamento cruzado y su retorno será hasta el próximo año. Ryan Sailor es otro que ha estado fuera varias semanas por lesión y ya no volverá hasta el siguiente año.

Por otra parte, el equipo no informó sobre el estado de salud de Ian Fray y sobre su ausencia en el juego de semifinal de conferencia. Se desconoce si estará disponible.

Sancionados de Inter Miami para enfrentarse a New York City

Javier Mascherano no tendrá jugadores sancionados | Chris Carter/GettyImages

El conjunto entrenado por Javier Mascherano no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de New York City por motivos de sanción.

Aunque tiene a dos elementos amenazados de sanción en caso de avanzar de ronda, ambos con cuatro tarjetas amarillas acumuladas (Marcelo Weigandt y Noah Allen).

