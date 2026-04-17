Los lesionados y sancionados de Monterrey para enfrentar a Pachuca

Este sábado 18 de abril, Rayados de Monterrey recibe en casa a los Tuzos del Pachuca, en duelo correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, de la Liga MX. Para el técnico argentino Nico Sánchez y sus dirigidos ya no hay margen de error, pues una derrota los dejaría prácticamente eliminados, ya que son el treceavo sitio de la clasificación con 15 unidades.

Fidel Ambriz | Jam Media/GettyImages

La tabla general está muy peleada, pues con los mismos puntos que La Pandilla se encuentran San Luis y Querétaro, justamente los que le siguen, mientras Atlas, octavo momentáneo, tiene 19 unidades, tal como América y León, mientras Xolos aparece con 18 y con 16 están Juárez y Necaxa. En pocas palabras, todos ellos compiten por un lugar en la Liguilla.



A pesar de ser local esta vez, los regios no han podido ganar desde hace seis partidos, siendo su última victoria la conseguida frente a Querétaro en la Jornada 9. A diferencia de los albiazules, los hidalguenses suman seis cotejos sin conocer la derrota, con cuatro ganados y dos empates, razón suficiente para saber que el cuadro de la Sultana del Norte vivirá un choque complicado.

¿Qué jugadores tiene lesionados Monterrey?

Uno de los ausentes sería el argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quien ni siquiera estuvo la fecha pasada, todo porque se resintió de una lesión en la zona lumbar, una dolencia que ya le había impedido jugar a finales de febrero. Debido a esto, en la semana estuvo entrenando por separado.

'Corcho' Rodríguez | Azael Rodriguez/GettyImages

Sobre el colombiano Stefan Medina, sufrió una molestia muscular en el calentamiento previo al juego contra Atlas de la jornada pasada y aunque estaba perfilado para ser titular, tuvo que quedarse en el banquillo. El defensa se sometió a estudios para conocer la gravedad de su lesión y cuánto tiempo estaría de baja, sin revelarse aún los resultados.



Por último, el canterano Iker Fimbres sigue fuera de circulación desde el pasado 13 de marzo, ya que sufrió un esguince en el tobillo y un edema óseo. Tras esto, el mediocampista ha estado recibiendo terapia y rehabilitación.

Jugador Lesión Estado Posible regreso Jorge ‘Corcho’ Rodríguez Molestia en la zona lumbar Descartado Sin fecha Stefan Medina Molestia muscular En duda Próxima semana Iker Fimbres Esguince de tobillo y edema óseo Descartado Sin fecha

¿Qué sancionados tiene Monterrey?

La Pandilla ha sido de los equipos que menos problemas ha tenido con el tema de las tarjetas, pues por ahora nadie ha llegado a la acumulación de amarillas. Carlos Salcedo es el único que ha llegado a tres preventivos, mientras el español Óliver Torres tiene dos.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX