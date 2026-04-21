Lesionados y suspendidos de Tigres UANL para enfrentarse a Atlas

Esta semana termina la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, a mitad de semana tendremos la penúltima fecha del campeonato mexicano de Primera Divisón con la correspondiente Jornada 16, uno de los enfrentamientos será entre Atlas FC y Club Tigres UANL el miércoles 22 de abril desde el Estadio Jalisco a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

El conjunto tapatío es séptimo tras 15 fechas, con seis victorias, cuatro empates y cinco descalabros suman solo 22 puntos y aún tienen aspiraciones de poder clasificarse a la fase final.

Por su parte, el cuadro universitario es noveno de la clasificación y lucha por meterse dentro de la clasificación con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y seis derrotas.

A continuación, los dejamos con los elementos lesionados y suspendidos del conjunto de Nuevo León para este compromiso.

Lesionados de Tigres UANL para enfrentarse a Atlas

Marco Farfán se ha perdido prácticamente toda la fase regular | Hector Vivas/GettyImages

Desde el mes de enero el defensor Marco Farfán fue operado con éxito del pie derecho y comenzó su proceso de recuperación, luego de la fractura en el escafoides que lo dejó fuera de actividad en el arranque de la fase regular del Clausura 2026.

Su lesión requirió de especial cuidado debido a la complejidad del hueso y a los tiempos de consolidación ósea, por lo que el proceso de rehabilitación ha sido gradual. Según estimaciones médicas para este tipo de lesión, el tiempo de recuperación es de al menos tres meses, pero todo dependerá de su evolución y se prevé un regreso a finales del mes de abril o cuando mucho a principios de mayo.

Loroña sigue en recuperación | Jam Media/GettyImages

En el caso de Vladimir Lorona seguirá fuera de acción, el lateral izquierdo sufrió un desgarro grado 2 en su muslo derecho y ha estado fuera desde la fecha 14 y los juegos de Concachampions frente a Seattle Sounders.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Marco Farfán Pie derecho En recuperación Finales de abril Vladimir Loroña Desgarro en el muslo posterior derecho En recuperación Sujeto a evolución

Suspendidos del Tigres UANL para enfrentarse a Atlas

Guido Pizarro no tiene sancionados para esta fecha | Azael Rodriguez/GettyImages

El conjunto de San Nicolás de los Garza ha tenido a varios sancionados a lo largo del torneo, pero para este encuentro ante los Zorros estarán todos a disposición de Guido Pizarro.

Fernando Gorriarán apenas se perdió la vuelta de cuartos de final en Estados Unidos por acumulación de tarjetas amarillas y en el torneo doméstico ya está condicionado con cuatro cartones preventivos, si recibe alguna tarjeta más en los últimos dos juegos se perderá un partido.

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