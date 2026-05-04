Lesionados y sancionados del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid

No todos son dolores de cabeza para los dos equipos que se enfrentarán en la vuelta de la primera semifinal de la Champions League. El Arsenal y el Atlético de Madrid afrontarán el partido con menos bajas de lo previsto, y también con menos ausencias que en el cruce anterior, donde se optó por cuidar futbolistas y acelerar los tiempos de recuperación.

Así, el Colchonero, que busca ganar su primera Orejona, viaja a Inglaterra para medirse ante unos Gunners que, por esas cosas de la vida, también persiguen el mismo objetivo.

Lesionados del Arsenal

Los Gunners podrían presentar hasta tres bajas, aunque el cuerpo técnico mantiene una mirada bastante optimista al respecto. La ausencia confirmada es la de Mikel Merino, que sigue recuperándose de una fractura de estrés en el pie derecho.

Kai Havertz, Arsenal | Izzy Poles - AMA/GettyImages

A la par, tanto Kai Havertz como Jurrien Timber evolucionan de sus respectivas molestias. El alemán arrastra una sobrecarga muscular sufrida ante el Newcastle, mientras que el defensor recibió un golpe en el tobillo derecho en la victoria frente al Everton. Los dos van a ser evaluados hasta último momento.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Kai Havertz Molestia muscular En duda Incierta Jurrien Timber Golpe en el tobillo derecho En duda Incierta Mikel Merino Fractura en el pie derecho

Descartado Incierta

Suspendidos del Arsenal

Los de Arteta no cuentan con futbolistas suspendidos para este compromiso.

Lesionados del Atlético de Madrid

El panorama en el equipo de Diego Simeone presenta también tres ausencias que, en este caso, si se perfilan como seguras. Pablo Barrios continúa con una molestia muscular en el muslo izquierdo y, tal como ocurrió en la ida, no llegaría en condiciones para la revancha.

Nicolas Gonzalez, Atletico de Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

A él se le suma José María Giménez, que sigue en proceso de recuperación por una torcedura de tobillo y tampoco estaría disponible. La baja más fija es la de Nicolás González, quien sufrió un desgarro en el muslo izquierdo y tiene por delante, por lo menos, tres semanas más de recuperación, con un regreso estimado recién hacia finales de mayo.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Pablo Barrios Molestia muscular en el muslo izquierdo Descartado Incierta José María Giménez Torcedura de tobillo Descartado Incierta Nicolás González Desgarro en el muslo izquierdo Descartado Incierta

Suspendidos del Atlético de Madrid

El Colchonero no tiene jugadores suspendidos para este partido de vuelta.

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