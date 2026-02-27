Sports Illustrated

Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Villarreal

Hans Flick entrenó con casi la totalidad de su plantilla de cara al duelo del sábado.
Este sábado 28 de febrero en el Spotify Camp Nou, el Barcelona afrontará un compromiso exigente frente al Villarreal que puede marcar el rumbo de La Liga. El equipo dirigido por Hansi Flick llega con el ánimo en alza tras vencer 3-0 al Levante en la última jornada, resultado que, sumado a la derrota del Real Madrid ante Osasuna, le permitió recuperar la cima del campeonato luego del tropiezo previo frente al Girona.

¿Qué jugadores tiene lesionados el Barcelona vs Villarreal?

De cara al duelo, el Barça mantiene tres bajas confirmadas por lesión. Gavi sigue en proceso de recuperación tras haber superado su lesión en el menisco interno de la rodilla derecha que le tiene ausente desde el mes de agosto. No obstante, todavía no cuenta con el alta competitiva.

Por su parte, Andreas Christensen permanece fuera de las canchas debido a la rotura de ligamentos cruzados y su regreso recién se proyecta para finales de abril.

El último jugador en caer lesionado es Frenkie de Jong. El neerlandés no pudo completar el entrenamiento del jueves con el resto de sus compañeros y, tras ser sometido a las coreespondientes pruebas médicas, se le detectó una lesión.

"El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se lesionó el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana. Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas", informaron desde el club azulgrana.

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Gavi

Lesión en el menisco interno de la rodilla derecha

En recuperación

26/03/26

Andreas Christensen

Rotura de ligamentos cruzados

Descartado

30/04/26

Fenkie de Jong

Rotura fibrilar

Descartado

6/04/2026

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Barcelona vs Villarreal?

En cuanto a lo disciplinario, Hansi Flick tendrá una ausencia obligada. Gerard Martín no podrá ser parte del encuentro tras haber alcanzado su quinta tarjeta amarilla ante el Levante y cumplirá partido de sanción. Por su parte Jules Koundé acumula cuatro amonestaciones y en caso de recibir una más, se perdería el siguiente compromiso.

