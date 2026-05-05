Lesionados y sancionados del partido entre el Bayern Múnich y el PSG

El Bayern Múnich y el PSG nos regalaron uno de los mejores partidos de la historia de la Champions. Fue un despliegue de fútbol y estrellas que terminó favoreciendo a los parisinos con un resultado 5-4. Ahora, en Alemania, jugarán la vuelta de la semifinal del campeonato y, como es lógico, solo uno avanzará a la final continental.

Las bajas de los bávaros son las mismas que tuvieron en la ida y, para alivio de los jugadores, Vincent Kompany volverá a estar en el banco luego de cumplir la suspensión por acumulación de tarjetas en el partido pasado. Los franceses, por su parte, todavía sienten la ausencia de Achraf Hakimi, quien se retiró con molestias del encuentro del martes pasado.

Lesionados del Bayern Múnich

Serge Gnabry, Bayern Munich | Quality Sport Images/GettyImages

La enfermería del conjunto alemán está con bastante trabajo. Serge Gnabry sufrió una avulsión del tendón del aductor derecho durante un entrenamiento a finales de abril y quedó fuera por varios meses. El propio jugador comunicó que su objetivo está puesto en la pretemporada.

Tom Bischof podría no estar disponible. El mediocampista arrastra una rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda desde mediados de abril y, si bien formó parte del banco en el partido contra el Heidenheim, no sumó minutos y podría ser preservado.

El arquero Sven Ulreich sigue fuera por una lesión en el aductor derecho, sin una fecha definida de regreso.

Por su parte, Lennart Karl evoluciona de una molestia muscular. Realizó trabajos individuales con pelota y su presencia queda sujeta a la evaluación final del cuerpo técnico.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Sven Ulreich Rotura en el aductor derecho Descartado Incierta Lennart Karl Lesión muscular En duda Incierta Tom Bischof Rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda En duda Incierta Serge Gnabry Avulsión del tendón del aductor derecho Descartado Incierta

Suspendidos del Bayern Múnich

El Bayern no registra futbolistas suspendidos para este encuentro.

Lesionados del PSG

Lucas Chevalier, PSG | Franco Arland/GettyImages

El equipo de Luis Enrique está menos complicado en cuánto al número de ausencias para el partido de vuelta. De todas formas, hay una que afecta especialmente a la defensa, y es que Hakimi sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha durante la ida en el Parque de los Príncipes y quedó descartado para este compromiso. El lateral marroquí inició su tratamiento y apunta a recuperarse en las próximas semanas, más que nada para asegurar su participación en el Mundial.

Quentin Ndjantou continúa fuera de la lista. El delantero fue operado por una rotura del tendón isquiotibial derecho y sigue en proceso de recuperación desde febrero. Todavía no hay plazos estipulados para su regreso.

A la lista se le sumó en los últimos días Lucas Chevalier. El arquero suplente padeció una lesión en el muslo derecho durante un entrenamiento y estará varias semanas fuera. Su presencia en la convocatoria no será posible.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Quentin Ndjantou Rotura del tendón isquiotibial Descartado Incierta Lucas Chevalier Molestia en el muslo derecho Descartado Incierta Achraf Hakimi Desgarro en los isquitibiales Descartado Incierta

Suspendidos del PSG

El PSG no tiene jugadores suspendidos para este partido de vuelta de la Champions.

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